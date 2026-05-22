Maipú: violó la perimetral, amenazó a su expareja con un cuchillo y terminó detenido

El sujeto fue capturado tras ingresar a la vivienda de la víctima a pesar de tener una prohibición de acercamiento vigente.

Detuvieron a un hombre que violó la perimetral y amenazó a su expareja en Maipú

Durante la noche del jueves detuvieron a un hombre tenía vigente una prohibición de acercamiento respecto de su expareja, ingresó a su vivienda y la amenazó con un arma blanca en el departamento de Maipú.

El operativo se desencadenó el pasado jueves por la noche durante un patrullaje preventivo, cuando los uniformados fueron alertados sobre un conflicto en una propiedad de dicho departamento.

Al arribar al lugar, los agentes realizaron las primeras averiguaciones y pudieron establecer que el sospechoso había ingresado a la vivienda de su expareja, sobre quien pesaba una medida de prohibición de acercamiento vigente.

Según el testimonio de la víctima, el individuo no solo ignoró la orden judicial, sino que además la habría amenazado utilizando un arma blanca.

Tras una breve recorrida por las inmediaciones, la policía logró individualizar y aprehender al presunto agresor. Entre sus pertenencias, los efectivos hallaron y secuestraron el cuchillo con el que habría intimidado a la mujer.

El hombre fue trasladado de inmediato y quedó a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente, donde se dio continuidad a las actuaciones judiciales pertinentes. Desde la fuerza destacaron que esta intervención se enmarca en las labores de respuesta inmediata y presencia en territorio que desarrolla la Policía de Mendoza ante situaciones de violencia.