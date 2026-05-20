Acceso Este: ya trabajan las máquinas en una de las obras viales más importantes de Mendoza

El Gobierno de Mendoza dio inicio este martes a una de las obras viales más importantes de los últimos años en el Área Metropolitana. Se trata del despliegue de maquinaria pesada y el comienzo de los trabajos de movimiento de suelo sobre el Acceso Este , en el departamento de Maipú.

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La intervención corresponde a la reconversión integral de la Ruta Provincial 22 , ex Ruta Nacional 7. El trabajo forma parte del plan estratégico de infraestructura impulsado por la Provincia para modernizar uno de los corredores más transitados y relevantes del territorio mendocino.

Aunque las primeras tareas técnicas de relevamiento y topografía comenzaron el pasado 4 de mayo, el ingreso de motoniveladoras y equipos de gran porte marcó el inicio de la etapa operativa más visible del proyecto.

Arrancó la histórica transformación del Acceso Este en el tramo de Maipú.

Arrancó la histórica transformación del Acceso Este en el tramo de Maipú

Los trabajos se desarrollan en la denominada Sección 2 , dentro del tramo interurbano y productivo que conecta calle Arturo González con Lamadrid , en las inmediaciones de la Variante Palmira . Ese sector es considerado estratégico para la circulación de transporte de carga pesada y la conexión con los departamentos del Este provincial.

La megaobra contempla una intervención total de 30,4 kilómetros, desde el Nudo Vial de Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira, y fue dividida en dos grandes tramos debido a la complejidad operativa y al volumen de tránsito.

En el tramo urbano de Guaymallén, donde circulan más de 100.000 vehículos diarios, las tareas comenzarán en junio y estarán enfocadas en mejorar accesos, seguridad vial y fluidez del tránsito.

Arrancó la histórica transformación del Acceso Este en el tramo de Maipú Arrancó la histórica transformación del Acceso Este en el tramo de Maipú. Prensa Gobierno de Mendoza

Financiamiento y modernización

La totalidad del proyecto será financiada con recursos provenientes de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, destinados exclusivamente a obras de infraestructura de impacto productivo y logístico.

Además de la repavimentación de calzadas deterioradas, el plan prevé nuevas señalizaciones inteligentes, adecuación de retornos y refuncionalización de colectoras, trabajos que estarán coordinados junto al municipio de Maipú.

Desde el Ejecutivo provincial consideran que la obra permitirá mejorar la conectividad, optimizar la circulación vehicular y fortalecer el desarrollo económico regional a largo plazo.