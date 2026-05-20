"Quedate quieto o te quemo": el relato de una víctima de robo de animales quien dijo que la policía le disparó

Confusión, desesperación, angustia y, por sobre todas las cosas, una marcada cuota de suspicacia y sospechas. Esa es la combinación de sensaciones que invadieron a Ramón Carabajal (51) , dueño de un campo en el Sur mendocino y a su esposa entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de mayo pasado. Y que todavía merodean en su cabeza,

Porque, según él mismo denuncia, Carabajal fue apuntado con un arma en la cabeza por un efectivo de la Policía Rural de Mendoza mientras perseguía en su propia camioneta a otro vehículo cuyos ocupantes, minutos antes, habían robado dos terneros (delito conocido como abigeato) en las inmediaciones de su terreno en el puesto Cerro Los Chanchos (Soitué Sur, San Rafael).

Un policía detenido por cuatrerismo y el drama de productores de Alvear por el robo de ganado

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"Adelante nuestro, por la misma ruta, pasó la camioneta con los delincuentes y donde habían cargado a los terneros, y la Policía no los hizo detenerse, más bien les hizo señas con una linterna para que siguieran. Y, cuando pasábamos nosotros, uno de los policías se paró en la ruta y nos obligó a parar", rememoró Carabajal a Los Andes.

"Salieron a cruzarme a mí me gritaron '¡Alto! '. Además, uno de los policías me disparó a escasos metros ", recordó -con un relato estremecedor- Carbajal. "Les dije que yo no era el delincuente, que eran los que habían dejado pasar más adelante . Y ahí emprendieron una supuesta persecución por ruta 184, que va a Colonia López " , agregó.

Luego de este primer cruce -con disparo incluido, según las palabras del productor-, la camioneta con los efectivos policiales salió tras la huella de los ladrones, mientras que Ramón y su esposa continuaron en la suya por esos caminos casi ocultos que solo los lugareños conocen (y que suelen ser utilizados por los propios delincuentes para huir y esconderse).

Así fue que, llegando a la casa de uno de los ladrones por uno de estos caminos ("todos los conocemos, son siempre los mismos y ya hemos dado hasta los nombres y direcciones", aclara Carabajal), la camioneta de las víctimas de abigeato volcó en un desagüe, produciendo algunas lesiones en sus ocupantes.

Abigeato 1 "Quedate quieto o te quemo": el relato de una víctima de robo de animales quien dijo que la policía le disparó Gentileza

Fue en ese instante, mientras el matrimonio estaba en el interior de la camioneta volcada y tratando de salir cómo pudiesen, cuando vivieron otra situación tensa. Porque los mismos policías que habían salido tras los rastros de los ladrones se acercaron al vehículo de los Carabajal y uno de los efectivos apuntó con su arma al hombre.

"Estaba a escasos centímetros y me dijo "¡quedate quieto o si no te quemo!". Me llegó a poner el arma en la cabeza! y ahí le dije, una vez más, que yo no era el delincuente. Me sorprendió porque, en teoría, ellos habían salido atrás de la camioneta con los ladrones", describió la víctima.

Horas más tarde, los tres ladrones fueron identificados y detenidos -uno de ellos es policía con baja en trámite, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad- en un auto particular, mientras que los terneros fueron encontrados deambulando por el Jaime Prat. Se trata de un pueblo cercano a Soitué, y los animales llevaban con cinta adhesiva en los hocicos para evitar que mugieran.

La policía interceptó a la camioneta equivocada

Ramón Carabajal es uno de los tantos productores mendocinos que padece en primera persona el flagelo del abigeato. Se trata del delito de robo de ganado para, por lo general, luego ser faenados y comercializados clandestinamente y sin que se cumplan las condiciones de higiene y bromatológicas.

Él mismo cuenta que hace más de un año se hizo aún más crítica la situación, tanto que junto a otros productores vecinos del Sur mendocino crearon un grupo de WhatsApp para ayudarse mutuamente, montar guardias por turnos y estar atentos a movimientos sospechosos. De hecho, así fue como el sábado, cerca de las 23, tomó conocimiento de que le estaban robando dos terneros.

Inseguridad rural, Policía, finca Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes

Apostado en un cerro, este vecino vio que un vehículo extraño se acercaba a la vertiente donde los animales de ganado suelen acercarse a tomar agua. De inmediato, este vecino vigìa avisó, y Carabajal supo en el acto que sus animales eran el botín de estos ladrones.

"Ya el martes se habían llevado otros cuatro terneros, dos míos y dos de un vecino. Entonces salimos con mi esposa, que quiso acompañarme", reconstruyó Carabajal, quien nació y se crió en el campo y en el trabajo de productor (algo que heredó de sus padres). Y aclara que esta forma de trabajo con sus pares nació a raíz de la inacción que observan de parte las fuerzas de seguridad para frenar este delito.

Sabiendo que los ladrones ya habían huido con sus terneros en una camioneta Toyota Hilux blanca, los Carabajal salieron tras ellos. Se metieron por estos caminos alternativos esperando llegar a interceptarlos, aunque los ladrones los vieron y, en lugar de doblar, siguieron por la ruta 184.

Ramón aceleró para seguirlos y allí fue cuando vieron cómo la camioneta de los malvivientes pasaba como si nada por al lado del control policial ubicado sobre esa ruta, el mismo control donde el hombre denunció que le dispararon tras solicitare que se detuviese mientras pasaba por ese punto y segundos después de que cruzara la camioneta blanca.

"Yo venía a unos cien metros de los malvivientes y, luego de dejarlos pasar a ellos, uno de los policías se cruzó en la ruta para ordenar que me parara. Y me disparó a escasos metros”, repite, aún sorprendido.

Gentileza Medios Andinos "Quedate quieto o te quemo": el relato de una víctima de robo de animales quien dijo que la policía le disparó Gentileza Medios Andinos

Tras explicarle que él era la víctima del robo, los uniformados subieron a su camioneta y salieron detrás de aquel vehículo que había pasado minutos antes sin ningún sobresalto. Pero Carabajal hasta tiene dudas de que realmente los hayan perseguido por la 184 con dirección a Jaime Prats.

"Más adelante, sobre esa ruta, otro productor conocido pudo atravesar una camioneta para intentar frenar a los ladrones, pero pudieron escapar por una bocacalle. Pero este mismo productor encontró a la camioneta de la Policía parada, sin balizas y con todo apagado. Daba la impresión de que habían abandonado la persecución”, agregó el productor damnificado.

Segunda confusión, un arma en la cabeza y una amenaza que ni olvidará

Mientras todo esto ocurría por la traza de la 184, Ramón Carabajal y su esposa decidieron seguir en su camioneta por otro camino alternativo y que conduce a la vivienda de uno de los sospechosos. Fue en ese momento cuando la camioneta volcó.

Allí fue también donde, una vez más, la policía arremetió contra ellos y Ramón escuchó esas palabras que no olvidará jamás, sobre todo porque tenía el arma que sujetaba un efectivo policial apoyada en su cabeza: "Quedate quieto o te quemo". Una vez más, la misma película: el productor aclarando que él era la víctima y no el ladrón; y -una vez más- la persecución que -supuestamente- se reanudaba.

Uniformados de la Comisaría 26 de Villa Atuel se sumaron al operativo y se montó un operativo cerrojo.

Caso esclarecido, animales sanos y salvos e investigación abierta

Ya durante la madrugada del 10 de mayo, a Ramón le informaron que habían detenido a las tres personas en Real del Padre. Eran aquellos que ya habían sido identificados (por Carabajal y todos los productores de la zona). No iban en la Hilux -la encontraron abandonada en una obra en construcción en Jaime Prats-, sino en el auto de uno de ellos.

Fotos-para-la-web-2-1-980x551 "Quedate quieto o te quemo": el relato de una víctima de robo de animales quien dijo que la policía le disparó Imagen ilustrativa

Al dar con la camioneta en la obra. no encontraron a los terneros en su interior. Pero los propios vecinos del pueblo avisaron que ambos estaban caminando por las calles, con los hocicos encintados.

Con un fuerte golpe en el rostro y un ojo inflamado -Ramón- y con un posterior diagnóstico de tres costillas fracturadas -su esposa-, y todo como consecuencia del vuelco de la camioneta, los Carabajal recuperaron sus terneros.

Tanto desde el Ministerio de Seguridad como desde la Inspección General de Seguridad confirmaron que uno de los detenidos -el dueño de la camioneta Toyota- es un efectivo de la Policía de Mendoza. Además, durante la tarde de este miércoles, los productores mantendrán una reunión con las autoridades de Seguridad.

"Tenemos sospechas de que hay complicidad de la Policía. Si hay un control al costado de la ruta y una denuncia de robo de ganado, lo lógico es parar a todo el mundo. Pero justo dejaron pasar una camioneta en la que iba un policía, y a mí me hicieron parar y hasta dispararon", cerró.