Controles por abigeato en San Rafael: secuestraron casi 100 kilos de carne no apta para el consumo

La Policía de Mendoza, acompañada de inspectores especialistas, incautaron la carne sin sellos ni documentación. También secuestraron un celular, tapas de empanada y 11 chocolates.

Prensa Gobierno
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un operativo de control en comercios de San Raael terminó con el decomiso de una importante cantidad de carne que no estaba en condiciones de ser comercializada. En el Plan Estratégico contra el Abigeato, la intervención volvió a poner el foco en la trazabilidad de los alimentos y la prevención del delito rural.

Como resultado, se lograron incautar más de 85 kilos de productfos cárnicos en situación irregular, es decir, sin sellos ni documentación.

San Rafael
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Mendoza, con la participación de inspectores de Bromatología y Zoonosis del municipio, bajo la órbita de la Unidad Fiscal Departamental N°2, conducida por el fiscal Javier Giaroli.

Procedimiento: decomiso de más de 85 kilos de carne

El primer procedimiento se desarrolló en un local ubicado en avenida Balloffet. Allí, los inspectores constataron que varios alimentos carecían de sellos y documentación en un freezer exhibidor.

Como resultado, se secuestraron más de 10 kilos de carne molida, 35k de grasa vacuna, 32,5k de pollo y un chivo de 7,8k, lo que sumó más de 85 kilos de productos cárnicos. También se decomisaron más de 1 kilos de hamburguesas, 6 kilos de tapas de empanadas y 11 unidades de chocolate.

San Rafael
Simultáneamente, se allanó otro local de la misma cadena, en calle Ejército de los Andes. Durante la inspección, se notificó al encargado y se secuestró un teléfono celular como parte de las diligencias.

Los operativos contaron con la participación del personal de la Subcomisaría Rama Caída y de la Policía Rural, y buscan reforzar el control de los comercios y garantizar la trazabilidad de los productos cárnicos.

