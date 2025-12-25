Docente distinguido como "Maestro Ilustre" enfrenta juicio por grooming a alumna de 17 años de San Rafael

La justicia sureña ordenó que el docente alvearense Elbio Bruschi –distinguido por la Nación como “Maestro Ilustre en 2019” - sea juzgado por un caso de ciberacoso sexual que tiene como presunta víctima a una alumna de 17 años de San Rafael .

Esta semana, en una audiencia de oposición, la jueza María Laura Godoy ordenó que la investigación que realiza desde 2023 el fiscal Javier Giaroli sea elevada a juicio , tras desechar los argumentos de la defensa que se oponía.

Sobre Bruschi pesa la siguiente acusación: “ciberacoso sexual infantil ( Grooming - atentado contra la integridad sexual de menores por medios informáticos) ”, según consta en el expediente que tramita el Ministerio Público Fiscal sureño.

La investigación comenzó en 2023 luego de que se receptara una denuncia de la familia de una joven de 17 años, donde se indicaba que el distinguido docente habría acosado sexualmente a la adolescente enviándole mensajes a través de WhatsApp.

La denuncia abrió el camino para una investigación por “grooming” que tiene como pruebas de interés los mensajes que el hombre le habría enviado a la adolescente con propuestas indebidas, algunas relacionadas con la materia que la estudiante cursaba en una escuela de San Rafael.

También se encuentra en el expediente el relato de la denunciante, de sus padres, además de pericias psicológicas, a la presunta victima de abuso sexual de menores.

Distinción sarmientina

El 11 setiembre de 2019 –Día del Maestro- Elbio Bruschi recibió en CABA el premio “Maestro Ilustre 2019” por el trabajo que realiza en escuelas del Sur mendocino generando espacios de enseñanza que acercan a sus estudiantes a las nuevas tecnologías.

Bruschi es licenciado en tecnología educativa y diariamente trabajaba con jóvenes en escuelas de San Rafael y Malargüe “acercando y generando proyectos tecnológicos que generan igualdad de oportunidades y fortalecen las trayectorias escolares de sus estudiantes”, según una publicación que hizo en ese momento el Gobierno de Mendoza

Este premio fue entregado por el por entonces ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien distinguió a 24 docentes ganadores de las 24 provincias, del premio Maestros Ilustres en el Palacio Sarmiento.

Según la publicación provincial “los maestros fueron seleccionados por sus ministerios provinciales bajo criterios como reconocida trayectoria, destacado desempeño entre alumnos/as, reconocimiento de la comunidad educativa, reconocimiento académico y participación en espacios de formación y presentaciones ante la comunidad y compromiso con su escuela, expresado en propuestas innovadoras para los estudiantes, entre otros”.