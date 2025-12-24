Le redujeron la pena a la científica sanjuanina condenada por el asesinato de su amigo

La implicada, Luciana Teresita Bustos, exinvestigadora del Conicet, tiene una nueva clasificación del delito como homicidio simple por el crimen de Marcelo Amarfil.

El Tribunal de Impugnaciones de San Juan dictó una nueva resolución en el caso de la científica Luciana Teresita Bustos (35) licenciada en Historia y exinvestigadora del Conicet. Los jueces redujeron la pena de prisión perpetua que tiene la joven por el asesinato de su amigo, Marcelo Amarfil, esto se debe a que modificaron la calificación legal del delito.

Los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Eduardo Raed y Benedicto Correa informaron en las últimas horas una sorpresiva modificación en la condena de prisión perpetua contra Bustos. En mayo de este año, el tribunal la había sentenciado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, los magistrados decidieron que sea acusada con una nueva calificación, como es el homicidio simple, por lo que la pena va entre los 8 y 25 años de cárcel.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal descartó que existiera un vínculo de pareja entre Bustos y la víctima, así como también negaron la hipótesis de alevosía. A su vez, se rechazaron los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella, que buscaban mantener la figura de homicidio doblemente agravado. Con la nueva calificación, ahora a Bustos se la acusa de haber asesinado a su amigo de forma intencional.

El asesinato de la científica a su amigo El crimen de Marcelo Amarfil ocurrió en la noche del 16 de enero de 2024 . Según la reconstrucción de los hechos, Bustos pasó a buscar a la víctima por su casa, fueron a un bar y en la madrugada del 17 se estacionaron cerca del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, donde habrían mantenido relaciones sexuales.

El cuerpo de Amarfil fue encontrado sin vida, al costado de un Ford Fiesta, completamente desnudo, con esposas de cuero en las muñecas y múltiples heridas de arma blanca. Fue Luciana Bustos quien alertó a dos policías que patrullaban por la zona, diciendo que "su amigo había muerto".

La mujer, que se encontraba en estado de shock y cubierta de sangre, fue la única persona presente en la escena, convirtiéndose de inmediato en la principal sospechosa.