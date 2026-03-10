Vandalizan nuevamente a escuelas en Rosario y dejan mensajes dirigidos a narcotraficantes

Dos instituciones educativas en Rosario amanecieron con pasacalles en la puerta con amenazas por narcotráfico. Ya son cuatro las escuelas afectadas.

La semana pasada, la policía rosarina retiró banderas con amenazas en la puerta de diferentes escuelas de la ciudad, relacionadas con supuesto "lavado de dinero" y narcotráfico. Este martes, otras dos instituciones fueron protagonistas de estos mensajes, al tiempo que denunciaron el arrojamiento de una bomba molotov.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la “Escuela N°1.027 Luisa Mora de Olguín” fue vandalizada con un pasacalle que cubrió toda la puerta de ingreso, ubicada en la calle Humberto Primo 2401, y que apuntaba contra diversos nombres. Según trascendió, los mensajes estarían destinados a personas vinculadas con delitos de narcotráfico, a quienes acusaban de "lavar plata" a partir de supuestos cargamentos que ingresarían desde Bolivia con la ayuda de un hombre que se encontraría con prisión domiciliaria.

Escuela en Rosario Escuelas en Rosario sufren hechos de vandalismo con mensajes dirigidos al narcotraficantes La Capital La institución educativa incluye al Jardín Belén 1472, la Escuela Secundaria Don Bosco 3127, la Escuela Primaria Luisa Mora de Olguín 1027 y la Escuela Técnica 2061 Nazaret, por lo que este martes debieron suspender las clases por recomendación del Ministerio de Eduación de Santa Fe.

Por otro lado, la Escuela N°825 Anexo Leopoldo Herrera no sólo fue escenario de un mensaje dirigido a un presunto líder de una banda narco, sino que además sufrió el lanzamiento de una bomba molotov en el domicilio de Casuano Casas al 1000. Según trascendió, en el patio interno de la escuela se encontró una botella de vidrio estallada y quemaduras en el suelo producto del impacto.

Tras lo sucedido, ambos establecimientos emitieron un comunicado conjunto y señalaron que “se actuó de acuerdo a los protocolos, informando a las autoridades competentes. Confiamos en la pronta resolución del caso, augurando vías pacíficas y preventivas de cierre de esta problemática”.

Otras dos escuelas fueron vandalizadas con amenazas narco en Rosario El pasado sábado 7 de marzo por la tarde, las autoridades del establecimiento Nº 1.445 “Escuela Rey de Gloria”, en la zona noroeste, encontraron una bandera de tela con amenazas y mensajes dirigidos a nombres con vínculos con el narcotráfico. Por otro lado, en la escuela Nº 84 “José Mármol”, ubicada en Larrea y Vélez Sarfield también se encontraron pasacalles con mensaje similares. “Están utilizando las escuelas para comunicarse. La escuela tiene que ser un lugar para aprender”, expresó Carolina, la directora de la institución a Radio 2