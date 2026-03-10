10 de marzo de 2026 - 22:13

Operativo de rescate en El Nihuil: dos jóvenes quedaron atrapados en un acantilado

El operativo se realizó en la zona conocida como Garganta del Diablo, en el Cañón del Atuel. Uno de los jóvenes cayó al fondo del cañón y el otro quedó a unos 25 metros de altura sin poder descender.

Rescataron a dos jóvenes que realizaban descenso en el Cañón del Atuel.

Rescataron a dos jóvenes que realizaban descenso en el Cañón del Atuel.

Foto:

Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un operativo de rescate se realizó este lunes por la tarde en el Cañón del Atuel, en San Rafael, donde dos jóvenes quedaron atrapados mientras realizaban una actividad de descenso con sogas en una zona de acantilados.

Leé además

Vandalizan escuelas en Rosario y dejan mensajes dirigidos a narcotraficantes | Imagen ilustrativa

Vandalizan nuevamente a escuelas en Rosario y dejan mensajes dirigidos a narcotraficantes
Hallaron restos de 12 cuerpos de desaparecidos en la última dictadura militar

Conmoción en Córdoba: hallaron restos de 12 cuerpos de desaparecidos en la última dictadura militar

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en la Ruta 180, en el sector conocido como Garganta del Diablo, en El Nihuil.

Rescataron a dos jóvenes que realizaban descenso en el Cañón del Atuel
Rescataron a dos jóvenes que realizaban descenso en el Cañón del Atuel.

Rescataron a dos jóvenes que realizaban descenso en el Cañón del Atuel.

Cómo ocurrió el accidente

Según informaron fuentes policiales, el episodio se conoció luego de que ingresara un llamado al 911 alertando que una persona escuchaba a un individuo pidiendo ayuda desde un acantilado, aunque no lograba visualizarlo.

Al llegar al lugar, el personal constató que dos jóvenes estaban practicando descenso en el cañón. Durante la maniobra, uno de ellos cayó al fondo, mientras que el otro quedó suspendido a unos 25 metros de altura, sin poder subir ni bajar.

Dos jóvenes debieron ser rescatados tras un descenso en el Cañón del Atuel
Dos jóvenes debieron ser rescatados tras un descenso en el Cañón del Atuel.

Dos jóvenes debieron ser rescatados tras un descenso en el Cañón del Atuel.

Ante la situación se desplegó un operativo que incluyó personal de Rescate, la Unidad VANT (drones), Policía Rural y efectivos de la Subcomisaría Rama Caída. Además, personal del Destacamento El Nihuil resguardó la zona para evitar nuevos accidentes durante las tareas.

Los equipos lograron rescatar primero a Q.F.L., de 19 años, quien relató que ambos habían iniciado el descenso cerca de las 16 horas. El joven fue asistido por personal del Centro de Salud y trasladado a un hospital para su control médico.

Rescataron a dos jóvenes que realizaban descenso en el Cañón del Atuel
Rescataron a dos jóvenes que realizaban descenso en el Cañón del Atuel.

Rescataron a dos jóvenes que realizaban descenso en el Cañón del Atuel.

Posteriormente, los rescatistas lograron extraer del cañón a A.A.J., de 20 años, quien presentaba politraumatismos a raíz de la caída. El joven también fue trasladado a un hospital para recibir una mejor atención médica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La dramática súplica de un chofer de app durante un robo. 

La súplica de un chofer de app para que no lo maten en un robo: el video viral desató una investigación

Una mujer perdió el control de su auto, chocó contra un poste y volcó en Medrano. (Foto gentileza Radio Regional)

Una mujer perdió el control de su auto, chocó contra un poste y volcó en Rivadavia

Morena Rial reapareció en redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Morena Ríal deja la cárcel: la Justicia le concedió la prisión domiciliaria en la causa por robos

Momento del allanamiento en la casa quinta de Lomas de Zamora.

Allanaron una quinta durante una pool party y terminó en tiroteo con 15 sospechosos: hay un muerto