Operativo de rescate en El Nihuil: dos jóvenes quedaron atrapados en un acantilado

Un operativo de rescate se realizó este lunes por la tarde en el Cañón del Atuel, en San Rafael, donde dos jóvenes quedaron atrapados mientras realizaban una actividad de descenso con sogas en una zona de acantilados.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en la Ruta 180, en el sector conocido como Garganta del Diablo, en El Nihuil.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se conoció luego de que ingresara un llamado al 911 alertando que una persona escuchaba a un individuo pidiendo ayuda desde un acantilado, aunque no lograba visualizarlo.

Al llegar al lugar, el personal constató que dos jóvenes estaban practicando descenso en el cañón. Durante la maniobra, uno de ellos cayó al fondo, mientras que el otro quedó suspendido a unos 25 metros de altura, sin poder subir ni bajar.

Ante la situación se desplegó un operativo que incluyó personal de Rescate, la Unidad VANT (drones), Policía Rural y efectivos de la Subcomisaría Rama Caída. Además, personal del Destacamento El Nihuil resguardó la zona para evitar nuevos accidentes durante las tareas.

Los equipos lograron rescatar primero a Q.F.L., de 19 años, quien relató que ambos habían iniciado el descenso cerca de las 16 horas. El joven fue asistido por personal del Centro de Salud y trasladado a un hospital para su control médico. Posteriormente, los rescatistas lograron extraer del cañón a A.A.J., de 20 años, quien presentaba politraumatismos a raíz de la caída. El joven también fue trasladado a un hospital para recibir una mejor atención médica.