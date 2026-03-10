10 de marzo de 2026 - 18:44

Morena Ríal deja la cárcel: la Justicia le concedió la prisión domiciliaria en la causa por robos

La influencer de 26 años estaba detenida en el penal de Magdalena tras ser acusada de integrar una banda delictiva que desvalijaban casas en el Conurbano bonaerense.

Morena Rial reapareció en redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Los Andes
Hasta el momento, la influencer y mama de dos niños se encontraba detenida en el penal de Magdalena mientras avanzaba la investigación por los hechos que se le atribuyen. La joven de 26 años es señalada por presuntos ilícitos perpetrados en Castelar (partido de Morón), Villa Adelina y Martínez (San Isidro).

Según indica la causa, no justificó sus ausencias de las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre, a la vez que hay faltas de constancias de empleo.

Se conoció un nueva foto de Morena Rial desde la cárcel.

Tras la confirmación de la prisión domiciliaria se puso sobre la mesa un tema sensible: las visitas. Cabe destacar que la influencer tiene dos hijos. Francesco Benicio, el mayor, se encuentra al cuidado de su papá, Facundo Ambrosioni, y Amadeo, el menor, está a cargo de Jorge Rial y Rocío Rial.

No obstante, aún no está definida esa situación, pero se espera que la joven vuelva a ver a sus hijos fuera de la cárcel tras varios meses.

Imputaciones formales a tres involucrados

La hija del periodista Jorge Rial y Alan Martínez Fernández se encuentran imputados por los siguientes delitos:

“Robo doblemente agravado por haber sido mediante escalamiento y efracción (hecho 1) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2) en concurso real por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)”.

Por su parte, Lautaro Tomás Ledesma, de 23 años, está acusado por “robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción (primer hecho) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (tercer hecho)”.

El fiscal de San Isidro Patricio Ferrari había solicitado la elevación a juicio oral y público tras la etapa de instrucción.

