Una mujer perdió el control de su auto, chocó contra un poste y volcó en Rivadavia

El accidente ocurrió en Medrano, en la intersección de Tres Acequias y Oratorio. La joven de 22 años fue trasladada al hospital Perrupato con politraumatismos y posteriormente recibió el alta.

Una mujer perdió el control de su auto, chocó contra un poste y volcó en Medrano. (Foto gentileza Radio Regional)

Un accidente de tránsito se produjo en la tarde de este martes en el distrito de Medrano, en territorio del departamento de Rivadavia, cuando una conductora perdió el dominio de su auto, impactó contra un poste de alumbrado público y terminó volcando sobre la calzada.

El hecho ocurrió pasadas las 15 en la intersección de las calles Tres Acequias y Oratorio. Según la información disponible, una mujer de 22 años circulaba a bordo de un Fiat Palio de color rojo por calle Tres Acequias en dirección de sur a norte.

Al llegar a la intersección con calle Oratorio, la conductora perdió el control del automóvil, lo que provocó que el vehículo colisionara contra un poste de luz y posteriormente volcara sobre la calzada.

Tras el siniestro, al lugar acudió personal del Servicio de Emergencias Coordinado, que asistió a la joven en el lugar. Los profesionales médicos diagnosticaron politraumatismos y dispusieron su traslado al Hospital Perrupato.