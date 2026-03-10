10 de marzo de 2026 - 19:04

Una mujer perdió el control de su auto, chocó contra un poste y volcó en Rivadavia

El accidente ocurrió en Medrano, en la intersección de Tres Acequias y Oratorio. La joven de 22 años fue trasladada al hospital Perrupato con politraumatismos y posteriormente recibió el alta.

Una mujer perdió el control de su auto, chocó contra un poste y volcó en Medrano. (Foto gentileza Radio Regional)

Una mujer perdió el control de su auto, chocó contra un poste y volcó en Medrano. (Foto gentileza Radio Regional)

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un accidente de tránsito se produjo en la tarde de este martes en el distrito de Medrano, en territorio del departamento de Rivadavia, cuando una conductora perdió el dominio de su auto, impactó contra un poste de alumbrado público y terminó volcando sobre la calzada.

Leé además

Morena Rial reapareció en redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Morena Ríal deja la cárcel: la Justicia le concedió la prisión domiciliaria en la causa por robos
Momento del allanamiento en la casa quinta de Lomas de Zamora.

Allanaron una quinta durante una pool party y terminó en tiroteo con 15 sospechosos: hay un muerto

El hecho ocurrió pasadas las 15 en la intersección de las calles Tres Acequias y Oratorio. Según la información disponible, una mujer de 22 años circulaba a bordo de un Fiat Palio de color rojo por calle Tres Acequias en dirección de sur a norte.

Al llegar a la intersección con calle Oratorio, la conductora perdió el control del automóvil, lo que provocó que el vehículo colisionara contra un poste de luz y posteriormente volcara sobre la calzada.

Tras el siniestro, al lugar acudió personal del Servicio de Emergencias Coordinado, que asistió a la joven en el lugar. Los profesionales médicos diagnosticaron politraumatismos y dispusieron su traslado al Hospital Perrupato.

En el centro asistencial, la conductora fue evaluada por los médicos y, tras las revisiones correspondientes, recibió el alta médica al constatarse que se encontraba fuera de peligro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Condenaron al hombre que asesinó al hijo discapacitado de su pareja.

Condenaron a un hombre que asesinó de una puñalada al hijo con discapacidad de su mujer: la polémica

La joyería de Ciudad Prestige fue asaltada esta mañana. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Golpe comando en una joyería: armados y encapuchados atacaron en pleno Centro y a la luz del día

La “Yaqui” Vargas. Archivo Los Andes

Jefa narco desde la cárcel: por qué dictaron la preventiva para la "Yaqui" cuando gozaba de salidas transitorias

robaron un auto en godoy cruz, los encontraron en maipu e intentaron escapar a pie: dos detenidos

Robaron un auto en Godoy Cruz, los encontraron en Maipú e intentaron escapar a pie: dos detenidos