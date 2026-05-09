Giro en la causa Ángel por una nueva autopsia: la firme respuesta de su madrastra

La investigación por la muerte de Ángel, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia semanas después de haber sido entregado a su madre biológica por decisión judicial, sumó un nuevo episodio que generó indignación en la familia paterna. Resultados de la pericia médica sostuvieron que el menor habría muerto producto de una neumonía bilateral, pero el entorno del niño rechazó de manera contundente esa hipótesis y volvió a apuntar contra la madre biológica y su pareja por presuntos malos tratos.

La frase del padrastro de Ángel López que indignó, un pedido "de lujo" en prisión y el truco para ocultar las lesiones

Revelaron la autopsia de Ángel y confirmaron que hubo un golpe previo a su muerte

Revelaron la autopsia de Ángel y confirmaron que hubo un golpe previo a su muerte

El caso provocó fuerte repercusión en Chubut debido a las críticas hacia el proceso judicial que autorizó la revinculación del menor con su madre, pese a las advertencias que, según la familia paterna, se habían realizado previamente ante organismos de protección infantil. Mientras la fiscalía continúa analizando los nuevos informes médicos, crecen los cuestionamientos sobre la actuación de la Justicia y de los organismos encargados de supervisar la situación del niño.

Embed - CRIMEN DE ÁNGEL EN COMODORO RIVADAVIA: "MATARON A MI NENE Y SIGUEN EJERCIENDO"

La controversia comenzó luego de que trascendiera un informe pericial que atribuyó la muerte del menor a un cuadro infeccioso respiratorio severo. Según esa evaluación, Ángel sufrió una descompensación el 6 de abril que derivó en un paro cardiorrespiratorio mientras era atendido en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, la madrastra del niño, Lorena Andrade, negó de forma categórica esa versión y aseguró que el menor no presentaba enfermedades previas. La mujer convivió con Ángel y con su padre hasta noviembre del año pasado, momento en que la Justicia resolvió otorgar la custodia a la madre biológica.

“Ángel era un nene sano, feliz, que corría y jugaba. Él no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo mataron a golpes y ahora quieren inventar esto para limpiar a los responsables”, afirmó Andrade en declaraciones a medios locales.

Michel Kevin González, el padrastro de Ángel López (4) Michel Kevin González, el padrastro de Ángel López (4) Gentileza

El reclamo de la familia paterna

La mujer sostuvo además que, durante las primeras etapas de la investigación, se detectaron lesiones internas en la cabeza del menor, dato que había fortalecido las sospechas iniciales sobre posibles episodios de violencia y maltrato dentro del nuevo entorno familiar.

Según el relato de Andrade, tanto ella como el padre del niño habían advertido reiteradamente sobre el riesgo que atravesaba Ángel desde el inicio del proceso de revinculación con su madre biológica. “Le advertimos a la psicóloga, a la defensora, a todos. Había videos de Ángel llorando porque no quería ir con esa mujer, y nadie hizo nada”, aseguró.

También afirmó que el comportamiento del menor cambió notablemente después de mudarse. Según indicó, el niño pasó de mostrarse activo y alegre a tener signos de tristeza, hambre y descuido que incluso habrían sido observados dentro del jardín de infantes.

Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia Gentileza

La actuación de la Justicia, en el centro de las críticas

La muerte del menor volvió a poner bajo cuestionamiento el funcionamiento del sistema judicial y de protección infantil en Chubut. La familia paterna sostiene que la decisión de entregar la tenencia a la madre biológica se tomó sobre la base de informes que consideran insuficientes y deficientes.

Además, cuestionan que no se hayan tenido en cuenta las advertencias previas realizadas durante el proceso judicial ni las señales que, según aseguran, reflejaban el deterioro emocional y físico del niño tras el cambio de hogar.