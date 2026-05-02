2 de mayo de 2026 - 13:25

Justicia por Ángel: empapelaron Comodoro Rivadavia a un mes del crimen del nene de 4 años

La familia paterna de la víctima realizó una intervención urbana en el centro de la ciudad. Piden cadena perpetua para la madre biológica y el padrastro.

Justicia por Ángel: empapelaron Comodoro Rivadavia a un mes del crimen del nene de 4 años.

Justicia por Ángel: empapelaron Comodoro Rivadavia a un mes del crimen del nene de 4 años.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A casi un mes del fallecimiento de Ángel López, su familia paterna encabezó este viernes una iniciativa para evitar que el caso "no caiga en el olvido". Los allegados del menor empapelaron las calles de Comodoro Rivadavia con afiches que exigen justicia y señalan a los responsables.

Leé además

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 2 de mayo

Por Redacción
Investigación sobre el Alzheimer: podría ayudar a explicar por qué se manifiesta y progresa de manera diferente de una persona a otra y la posibilidad de revertir los daños que produce esta patología.

Investigadores identifican cambios en el ADN en cerebros de personas con Alzheimer

Por Redacción Sociedad

Ángel murió el pasado 5 de abril en un hecho que continúa bajo investigación judicial. Por el crimen se encuentran detenidos con prisión preventiva su madre biológica, Mariela Altamirano, y su padrastro, Michel González, quienes son los principales sospechosos.

Ángel López
Familiares del pequeño empapelaron la ciudad pidiendo justicia.

Familiares del pequeño empapelaron la ciudad pidiendo justicia.

Una protesta con "el corazón en la mano"

Lara Millán, hija de la pareja del padre biológico de Ángel, fue la encargada de difundir la jornada a través de sus redes sociales. “Hoy pegamos carteles por todo el centro de Comodoro para pedir justicia por Ángel, para que su nombre no quede en el olvido y para que no haya más injusticias", expresó en un emotivo escrito donde manifestó que la acción se realizó "con dolor y con amor" ante el silencio que rodea al caso.

Embed

Los carteles distribuidos por la ciudad muestran los rostros de los dos imputados por el asesinato y las caras de los funcionarios públicos que intervinieron y avalaron que el niño fuera entregado al cuidado de su madre biológica.

El pedido de la familia: cadena perpetua

La familia del pequeño exige la cadena perpetua para los responsables de su muerte. Además, piden que paguen los funcionarios que permitieron que el menor quedara bajo un entorno de peligro.

Ángel López
El peque&ntilde;o &Aacute;ngel L&oacute;pez habr&iacute;a sido asesinado por su madre biol&oacute;gica.&nbsp;

El pequeño Ángel López habría sido asesinado por su madre biológica.

“Necesitamos de la colaboración de todos para seguir difundiendo, para que su historia llegue a cada rincón, y para que nos acompañen en las próximas marchas. No podemos quedarnos quietos, necesitamos que nos ayuden a alzar la voz por nuestro Angelito”, concluyó el escrito.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Atacaron el Centro Literario Israelita Max Nordau con una artefacto explosivo tipo molotov.

Atacaron el Centro Literario Israelita Max Nordau con una artefacto explosivo tipo molotov

Por Redacción Sociedad
Con la llegada del frío, abundan los relatos dolor articular y muscular que parece intensificarse o surgir repentinamente

Por qué nos "oxidamos" con el frío: la explicación médica sobre el dolor en las articulaciones y cómo evitarlo

Por Redacción Sociedad
Tras el Zonda, baja la temperatura en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este sábado.

Tras el Zonda, baja la temperatura en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este sábado

Por Redacción Sociedad
La regla de los 5 segundos: científicos realizaron el experimento definitivo que revela la verdad

La regla de los 5 segundos: científicos realizaron el experimento definitivo que revela la verdad

Por Redacción Sociedad