Justicia por Ángel: empapelaron Comodoro Rivadavia a un mes del crimen del nene de 4 años.

A casi un mes del fallecimiento de Ángel López , su familia paterna encabezó este viernes una iniciativa para evitar que el caso "no caiga en el olvido". Los allegados del menor empapelaron las calles de Comodoro Rivadavia con afiches que exigen justicia y señalan a los responsables.

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Ángel murió el pasado 5 de abril en un hecho que continúa bajo investigación judicial. Por el crimen se encuentran detenidos con prisión preventiva su madre biológica, Mariela Altamirano , y su padrastro, Michel González , quienes son los principales sospechosos.

Lara Millán , hija de la pareja del padre biológico de Ángel, fue la encargada de difundir la jornada a través de sus redes sociales. “Hoy pegamos carteles por todo el centro de Comodoro para pedir justicia por Ángel , para que su nombre no quede en el olvido y para que no haya más injusticias", expresó en un emotivo escrito donde manifestó que la acción se realizó " con dolor y con amor " ante el silencio que rodea al caso.

Los carteles distribuidos por la ciudad muestran los rostros de los dos imputados por el asesinato y las caras de los funcionarios públicos que intervinieron y avalaron que el niño fuera entregado al cuidado de su madre biológica.

El pedido de la familia: cadena perpetua

La familia del pequeño exige la cadena perpetua para los responsables de su muerte. Además, piden que paguen los funcionarios que permitieron que el menor quedara bajo un entorno de peligro.

Ángel López El pequeño Ángel López habría sido asesinado por su madre biológica.

“Necesitamos de la colaboración de todos para seguir difundiendo, para que su historia llegue a cada rincón, y para que nos acompañen en las próximas marchas. No podemos quedarnos quietos, necesitamos que nos ayuden a alzar la voz por nuestro Angelito”, concluyó el escrito.