Atacaron el Centro Literario Israelita Max Nordau con una artefacto explosivo tipo molotov.

El edificio del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau , ubicado en la calle 11 entre 58 y 59 de La Plata, fue atacado durante la noche del jueves por un grupo de agresores que aún no fue identificado.

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Según informaron fuentes de la institución, los atacantes arrojaron un objeto contundente cargado con combustible (bomba molotov) que impactó contra el frente del edificio.

Si bien el artefacto provocó la rotura de vidrios y diversos daños materiales, no llegó a ser encendido , lo que evitó que se desate un incendio. No se registraron personas heridas durante el episodio.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva de la entidad expresó su profunda preocupación por el contexto en el que se produjo este atentado. La institución vinculó de manera directa el ataque con el aumento de las expresiones de odio a nivel global y local .

ataque al Centro Literario Israelita El artefacto explosivo no fue encendido. Clarín

"En la noche de ayer nuestra institución sufrió un ataque: personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca, provocando rotura de vidrios y daños materiales", detallaron.

Luego detallaron que están "reforzando las medidas de seguridad y protocolos de prevención para garantizar el cuidado de todos" y que están en contacto directo con el Departamento de Asistencia Comunitaria (DAC) de la DAIA.

Desde el centro vincularon el ataque al "creciente antisemitismo a nivel internacional y nacional": "No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio. Esto nos interpela a promover, hoy más que nunca, una convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad".

Este ataque se suma a otros episodios antisemitismo. Esta semana, la comunidad del club Hebraica de Pilar denunció que un niño de su institución fue increpado con consignas nazis y al grito de "¡Hitler!" por integrantes del equipo sub 12 de Barracas Central.

El comunicado completo del Centro Literario Israelita

"Desde la Comisión Directiva del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau informamos que en la noche de ayer nuestra institución sufrió un ataque: personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca, provocando rotura de vidrios y daños materiales.

Si bien no hubo heridos, la gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente. Ya se realizaron las denuncias y la justicia se encuentra investigando los hechos.

Queremos llevar tranquilidad a nuestros socios y socias: estamos reforzando las medidas de seguridad y protocolos de prevención para garantizar el cuidado de todos. Para ello, nos encontramos trabajando en contacto directo con el DAC / DAIA.

No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio. Esto nos interpela a promover, hoy más que nunca, una convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad.

Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, los derechos humanos y nuestra identidad judía y humanista. Estos hechos no nos amedrentan; refuerzan nuestra convicción de seguir construyendo cultura, pensamiento crítico y encuentro.

Convocamos a la comunidad a solidarizarse y a redoblar los esfuerzos para enfrentar toda forma de violencia y discriminación".