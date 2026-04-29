Brutal ataque: condenaron a una mujer por tirarle dinamita a su novio dormido y amputarle una mano

La investigación determinó que la atacante había realizado amenazas previas con utilizar explosivos contra su pareja. La sentencia podría alcanzar hasta los 25 años de prisión.

Un violento episodio se produjo en Nueva York, Estados Unidos, que conmocionó a la zona. Una mujer atacó a su pareja con un artefacto explosivo mientras dormía y le provocó lesiones gravísimas, entre ellas la pérdida de una mano. Tras comprobarse lo sucedido, la atacante de 35 años fue condenada.

La acusada, Keyonna Waddell, fue encontrada culpable por un tribunal luego de la investigación que reconstruyó el ataque ocurrido en marzo de 2024. Ahora, deberá enfrentar una sentencia que podría alcanzar hasta los 25 años de prisión.

De acuerdo con la Fiscalía del condado de Suffolk, el episodio se produjo luego de una fuerte discusión entre ambos. Según se determinó, la mujer ya había amenazado en otras ocasiones con utilizar explosivos contra su pareja.

El ataque: un cartucho de dinamita casero Tras el altercado, el hombre se retiró del departamento, aunque regresó poco después. Fue entonces cuando se desencadenó el ataque que derivó en el proceso judicial. Mientras la víctima dormía, Waddell arrojó un cartucho de dinamita casero dentro de la habitación.

El hombre se despertó al advertir un ruido y observar una llama en el suelo. En un intento desesperado por evitar la explosión, tomó el artefacto para sacarlo del lugar, pero no logró hacerlo a tiempo. El explosivo detonó en su mano, provocando heridas de extrema gravedad que derivaron en la amputación.