26 de abril de 2026 - 10:46

El Gobierno condenó el tiroteo en Washington y Milei celebró que Trump saliera ileso por "cuarta vez"

En el comunicado oficial, el presidente apuntó contra la izquierda, quien según él “promueve” este tipo de ataques en todas partes del mundo.

Javier Milei repudió el intento de asesinato a Donald Trump.&nbsp;

Javier Milei repudió el "intento de asesinato" a Donald Trump. 

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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A través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, la gestión libertaria expresó su enérgico repudio al ataque, al tiempo que celebró que el sospechoso haya sido detenido antes de causar mayores consecuencias y que Trump y su mujer hayan salido ilesos.

Comunicado oficial del Gobierno

“La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el Presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca”, comienza el texto oficial, republicado por el presidente argentino.

“Celebramos que tanto el Presidente Trump como la Primera Dama Melania Trump y todos los asistentes hayan salido ilesos, y que el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien”, continúa.

Y concluyó con el típico discurso de Milei contra la izquierda: “El Presidente condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques”.

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Según pudo saber Noticias Argentinas, el Servicio Secreto activó rápidamente el protocolo de seguridad y evacuó al mandatario estadounidense junto a otros funcionarios presentes. El sospechoso, por su parte, fue detenido tras el incidente e identificado como Tomas Colen Allen, un hombre de 31 años.

El episodio generó repercusión internacional y distintos líderes políticos manifestaron su rechazo al hecho, mientras que las autoridades norteamericanas avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.

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