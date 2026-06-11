Acceso Sur: el Gobierno confirmó la fecha de inicio de la obra y cómo serán los cortes

El gobierno de Alfredo Cornejo confirmó que el próximo 1 de agosto comenzarán las obras de restructuración del Acceso Sur (Ruta Nacional 40) , uno de los proyectos viales más importantes financiados con fondos del resarcimiento.

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Los trabajos se desarrollarán en dos frentes simultáneos y contemplan la ampliación de la traza con la incorporación de una tercera trocha por sentido en sectores de Luján de Cuyo.

La confirmación fue realizada por la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, durante la presentación de la licitación para construir un nuevo puente sobre el Acceso Sur a la altura de Aristóbulo del Valle, en Godoy Cruz.

Según explicó la funcionaria, la intervención comenzará en el tramo comprendido entre calle Juan José Paso y Azcuénaga. Allí, la empresa adjudicataria iniciará las tareas sobre la margen oeste de la ruta, en sentido norte-sur.

“Todas estas obras con alto tránsito, además en una zona urbana, generan complicaciones a la hora de circular”, reconoció Baduí al referirse al impacto que tendrá la ejecución de los trabajos sobre una de las principales vías de acceso al Gran Mendoza.

Marité Badui-apertura de sobres-acceso este

Dos frentes de obra

La remodelación del Acceso Sur se ejecutará mediante dos contratos independientes. Uno abarcará el sector comprendido entre Paso y Azcuénaga, mientras que el otro se desarrollará desde la Ruta Nacional 7 hasta Azcuénaga.

De acuerdo con lo informado por la funcionaria, ambas empresas trabajarán de manera simultánea pero avanzarán desde extremos opuestos. Mientras una comenzará desde el norte hacia el sur, la otra lo hará en dirección sur-norte.

El tramo comprendido entre calle Paso y Azcuénaga fue adjudicado a Ceosa por $45.027 millones, mientras que el sector entre Azcuénaga y la Ruta Nacional 7 quedó a cargo de la UTE conformada por Da Fré OC SA e Ivica y Dumandzic SA, por $19.204 millones.

La obra contempla la ampliación y modernización de aproximadamente 16 kilómetros de la Ruta 40, una traza por la que circulan diariamente miles de vehículos y que constituye uno de los principales corredores viales del área metropolitana.

Cómo serán los cortes y desvíos

Uno de los aspectos centrales de la ejecución será la gestión del tránsito durante los trabajos. Baduí adelantó que en el tramo comprendido entre Paso y Azcuénaga habrá cortes totales sobre la calzada principal. “Va a ser corte total de la calzada principal y se va a circular por las colectoras”, explicó.

La funcionaria señaló además que las interrupciones no se realizarán sobre toda la extensión de la obra al mismo tiempo, sino por sectores de aproximadamente un kilómetro, con el objetivo de reducir el impacto sobre la circulación.

En ese sentido, aseguró que se buscará coordinar cada intervención para minimizar las complicaciones para conductores y vecinos. “Vamos a tratar de que los cortes, por supuesto, estén lo mejor programados posible”, sostuvo.

Las colectoras construidas en los últimos años por la Municipalidad de Luján de Cuyo serán una pieza clave para absorber el tránsito mientras se desarrollen los trabajos sobre la ruta principal.

Un puente para conectar Godoy Cruz

Durante la misma actividad, Baduí destacó la licitación del nuevo puente sobre el Acceso Sur a la altura de Aristóbulo del Valle, una obra que demandará una inversión cercana a los $6.000 millones y que será financiada con fondos del resarcimiento.

La apertura de sobres se realizó este jueves y contó con la participación de diez empresas oferentes. La funcionaria remarcó que se trata de una intervención largamente esperada por los vecinos de Godoy Cruz, ya que permitirá mejorar la conexión entre los sectores este y oeste del departamento.

Según explicó, el objetivo principal es reducir el efecto barrera que actualmente genera la Ruta 40 y agilizar la circulación transversal sobre uno de los puntos más transitados de la zona.

Otras obras metropolitanas

Además del Acceso Sur, la Provincia prevé avanzar en las próximas semanas con otras intervenciones viales en el Gran Mendoza.

Entre ellas figura la refuncionalización de la Ruta Provincial 22, en Guaymallén, en el tramo comprendido entre Arturo González y el Nudo Vial. Baduí indicó que las obras comenzarían entre fines de junio y los primeros días de julio, con la intención de aprovechar el período de vacaciones de invierno para desarrollar las tareas de mayor impacto.

Por otra parte, confirmó que continúan las tareas preliminares vinculadas al proyecto del tren de cercanía. Según detalló, actualmente se realizan estudios topográficos y trabajos de replanteo, mientras se ultiman las condiciones para el inicio formal de la obra.