21 de julio de 2026 - 13:10

Arrancan obras clave en el Acceso Sur: aseguran que no afectarán el tránsito

Los trabajos comenzaron entre Azcuénaga y Variante Palmira-Agrelo. En esta primera etapa realizarán tareas de acondicionamiento en banquinas del Acceso Sur.

Las obras forman parte de la refuncionalización integral de la Ruta 40 en Luján de Cuyo, una intervención que modernizará 16 kilómetros del Acceso Sur.

Las obras forman parte de la refuncionalización integral de la Ruta 40 en Luján de Cuyo, una intervención que modernizará 16 kilómetros del Acceso Sur.

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un nuevo frente de obras sobre el Acceso Sur(Ruta Nacional 40) en Luján de Cuyo, como parte del proyecto de refuncionalización integral de este corredor vial. Los trabajos comenzaron en el tramo comprendido entre la calle Azcuénaga y el empalme con la Variante Palmira-Agrelo (Ruta Nacional 7) y, según informaron, no implicarán cortes ni restricciones al tránsito.

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En esta primera etapa, las tareas consisten en la limpieza y el acondicionamiento de las banquinas, una intervención preparatoria que se desarrolla fuera de la calzada principal. No obstante, desde el Ejecutivo solicitaron a los conductores circular con precaución debido a la presencia de operarios y maquinaria en los márgenes de la ruta.

Los nuevos trabajos se suman a los frentes de obra que comenzaron semanas atrás: uno en sentido sur-norte, entre Azcuénaga y Anchorena, y otro en sentido norte-sur, entre Juan José Paso y Boedo.

Una intervención sobre 16 kilómetros

La obra contempla la modernización de un tramo de 16 kilómetros del Acceso Sur, entre la calle Juan José Paso y el empalme con la Ruta Nacional 7. La inversión supera los 57 millones de dólares y será financiada con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

En el sector comprendido entre Azcuénaga y la Ruta 7 se realizará una reconstrucción integral de la calzada y la puesta en valor de las banquinas, con el objetivo de mejorar la resistencia del pavimento para soportar el intenso tránsito de camiones que circulan por el Corredor Bioceánico.

Qué obras incluye el proyecto

Además de la reconstrucción de la calzada, el plan prevé una serie de intervenciones destinadas a mejorar la circulación y reducir los puntos de congestión:

  • Incorporación de un tercer carril por sentido entre Juan José Paso y Azcuénaga.
  • Construcción de nuevos puentes en las intersecciones de Malabia, Castro Barros y Zapiola.
  • Ensanche de los puentes ubicados sobre Bulnes y Anchorena.
  • Construcción de rotondas en Aráoz y Azcuénaga para optimizar los movimientos vehiculares.

Con estas obras, la Provincia busca aumentar la capacidad del principal acceso al Gran Mendoza, mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación de vehículos particulares y de transporte de carga.

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