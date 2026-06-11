Acceso Este: el Gobierno oficializó el contrato del tramo Guaymallén y las obras comenzarán en julio

El gobierno de Alfredo Cornejo adjudicó la obra de refuncionalización de la Ruta Provincial 22 , en el tramo comprendido entre el Nudo Vial y Arturo González, en Guaymallén, con una inversión total de $88.465,2 millones . La ejecución estará a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Ayfra S.R.L. y Green S.A ., que presentó una propuesta variante con un plazo de obra de 22 meses .

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La adjudicación fue formalizada mediante el Decreto 1138, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El presupuesto total contempla $63.902,8 millones para la obra básica, $24.537,3 millones en concepto de variaciones de precios y $25 millones correspondientes a gastos generales de obra. Los trabajos en la zona comenzarán en julio .

El proyecto había sido licitado con un presupuesto oficial de $70.510,7 millones y recibió siete ofertas. Entre ellas se encontraban propuestas de José Cartellone Construcciones Civiles, Corporación del Sur-José J. Chediack, Da Fré Obras Civiles-Panedile Argentina, Constructora San José-Tolcon-CEOSA, SE.MI.SA.-Hugo del Carmen Ojeda-Obras Andinas y AYFRA-GREEN.

Durante el proceso de evaluación, la oferta de Vialmani S.A . fue desestimada debido a que el plan de trabajos incluido en uno de los sobres de presentación contenía valores monetarios, una situación expresamente prohibida por los pliegos licitatorios.

Según el análisis realizado por la Comisión de Estudio de Propuestas, la empresa José Cartellone Construcciones Civiles obtuvo el primer lugar en el orden de mérito de las ofertas básicas.

Sin embargo, la comisión consideró que la propuesta presentada por AYFRA-GREEN resultaba la más conveniente para el interés público al incorporar una variante que reducía el plazo de ejecución de 30 a 22 meses sin modificar el precio ofertado.

La oferta adjudicada asciende a $63.902,8 millones y se ubicó cerca de un 10% por debajo del presupuesto oficial. Además, obtuvo el mayor puntaje técnico entre todas las propuestas evaluadas.

Entre los argumentos considerados para la adjudicación se destacó la importancia del plazo de ejecución debido a que la traza intervenida registra un tránsito superior a los 120.000 vehículos diarios.

La comisión entendió que una reducción de ocho meses en los trabajos permitiría disminuir los costos indirectos asociados a desvíos, operativos de tránsito y afectaciones a la movilidad urbana.

También se valoró un estudio de tránsito presentado por la unión transitoria adjudicataria, considerado por los evaluadores como una herramienta que ofrece mejores condiciones para planificar y validar los desvíos durante la ejecución de la obra.

El planteo del municipio y los beneficios estimados

Otro de los elementos incorporados al expediente fue una nota remitida por el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quien solicitó que se priorizara el plazo de ejecución como variable determinante para la adjudicación.

El municipio participa del proyecto mediante un convenio de colaboración y tendrá funciones vinculadas a la supervisión de los trabajos.

Asimismo, un informe de la Dirección General de Inversión Pública concluyó que adelantar la finalización de la obra en ocho meses generaría beneficios socioeconómicos vinculados al ahorro de tiempo de viaje. El estudio estimó que esa reducción de plazo produciría un beneficio neto para la sociedad de aproximadamente $478 millones.

Cómo se financiará la obra

La obra será financiada con partidas presupuestarias distribuidas entre los ejercicios 2025, 2026, 2027 y 2028. De acuerdo con el decreto, los mayores desembolsos se concentrarán durante los años 2026 y 2027.

La intervención forma parte del proceso de refuncionalización integral del Acceso Este y busca mejorar la circulación en uno de los principales corredores viales del área metropolitana de Mendoza.

El decreto