Acceso Este: con las obras en marcha, el Gobierno oficializó los contratos del tramo Maipú

El gobierno de Alfredo Cornejo aprobó los contratos de obra pública para avanzar con la refuncionalización de la Ruta Provincial 22 , en el tramo comprendido entre Arturo González y Lamadrid, conocido como Variante Palmira , en el departamento de Maipú . La medida quedó oficializada a través del Decreto Nº 949, publicado en el Boletín Oficial.

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La obra había sido adjudicada previamente mediante el Decreto Nº 715/2026 y se dividirá en dos secciones que estarán a cargo de distintas empresas. Por un lado, la firma J osé Cartellone Construcciones Civiles S.A . ejecutará la Sección 1, correspondiente al tramo comprendido entre la intersección de calle Arturo González y calle Cervantes, por un monto de $19.801.759.991,66 .

Por otro lado, la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (Ceosa) estará a cargo de la Sección 2, que abarca desde la intersección de calles Cervantes y Variante Palmira hasta el Río Mendoza, por $28.721.905.851,84 .

Según detalla el decreto, la documentación técnica y legal para el llamado a licitación pública había sido aprobada mediante el Decreto Nº 2701/2025. Además, las empresas adjudicatarias presentaron las pólizas de seguro de caución y los planes de trabajo requeridos por la Ley de Obras Públicas Nº 4416/80 antes de la firma de los contratos.

Los contratos fueron firmados entre el Gobierno provincial, representado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y los representantes legales de ambas compañías.

En el caso de Ceosa, el acuerdo fue suscripto el 16 de abril de 2026 con el ingeniero Fernando Porreta. Mientras que el contrato con Jose Cartellone Construcciones Civiles S.A. se firmó el 29 de abril de 2026 con Alejandro Cartellone como representante de la empresa.

Inicio de los trabajos en el Acceso Este

La semana pasada, el Gobierno de Mendoza puso en marcha una de las obras viales más importantes de los últimos años en el Área Metropolitana, con el despliegue de maquinaria pesada y el inicio de los trabajos de movimiento de suelo sobre el Acceso Este, en el departamento de Maipú.

La intervención corresponde a la reconversión integral de la Ruta Provincial 22, exRuta Nacional 7, y forma parte del plan de infraestructura impulsado por la Provincia para modernizar uno de los corredores con mayor circulación vehicular de Mendoza.

Si bien las primeras tareas técnicas de relevamiento y topografía comenzaron el pasado 4 de mayo, el ingreso de motoniveladoras y equipos de gran porte marcó el inicio de la etapa operativa visible del proyecto.

Arrancó la histórica transformación del Acceso Este en el tramo de Maipú Arrancó la histórica transformación del Acceso Este en el tramo de Maipú. Prensa Gobierno de Mendoza

Los trabajos iniciales se desarrollan en la denominada Sección 2, dentro del tramo que conecta calle Arturo González con Lamadrid, en las inmediaciones de la Variante Palmira. Ese sector es considerado estratégico para la circulación del transporte de carga y la conexión con los departamentos del Este provincial.

La obra contempla una intervención total de 30,4 kilómetros, desde el Nudo Vial de Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira. Debido a la complejidad operativa y al volumen de tránsito, el proyecto fue dividido en dos grandes tramos.

En el tramo urbano de Guaymallén, por donde circulan más de 100.000 vehículos diarios, las tareas comenzarán en junio y estarán enfocadas en mejorar accesos, seguridad vial y fluidez vehicular.

Financiamiento y alcance del proyecto

El proyecto será financiado con recursos provenientes de los Fondos del Resarcimiento, destinados a obras de infraestructura de impacto productivo y logístico.

Además de la repavimentación de calzadas, el plan incluye nuevas señalizaciones inteligentes, adecuación de retornos y refuncionalización de colectoras, en coordinación con el municipio de Maipú.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la intervención apunta a mejorar la conectividad vial, optimizar la circulación y fortalecer el desarrollo económico regional.

El decreto