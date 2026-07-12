Política en off: clonaron a Hebe Casado, se viene el desdoblamiento y un ácido mensaje de Cobos para Cornejo

La Casa de Tucumán, histórico lugar donde en 1816 se declaró la Independencia, fue escenario este miércoles de un encuentro político. Se trata del que protagonizaron la vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado y la carismática intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla . Las dos mujeres no se detuvieron en sus diferencias políticas (Chahla es del PJ y Casado filolibertaria) y resaltaron una coincidencia: ambas llegaron a la política desde el ejercicio de la medicina.

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Pero hay algunas similitudes más.La mendocina, quien había viajado junto a Alfredo Cornejo para los actos que protagonizó en Tucumán el presidente Javier Milei , fue quien rompió el hielo en uno de los pasillos de la famosa Casa de la Independencia. "Te sigo en redes" , exclamó en "modo fan" Casado, quien también tiene una intensa vida digital. Son dos estilos diferentes, claro. Chahla "actúa" la gestión municipal como si fuera una vecina de barrio y Casado, en cambio, provoca todo el tiempo debates y polémicas: esta semana llamó "equipo africano" a la Selección de Francia y hablaron de ella en todo el país.

Sueño cumplido para Hebe Casado: conoció y hasta "cenó" con la carismática intendenta de San Miguel de Tucumán, Rosana Chahla, en la Casita de la Independencia.

Las funcionarias pegaron mucha onda, casi de inmediato. "Se mataron de la risa" , dicen, más que nada cuando empezaron a contarse cómo les fue trabajando en un ámbito históricamente controlado por hombres.

Aparentemente no hubo charlas sobre "alta política" . La foto del encuentro lo dice todo: Casado y Chahla terminaron comiendo un sándwich de milanesa con vaso de gaseosa en uno de los sillones de la histórica casa. El menú lo eligió la exministra de Salud de Tucumán, quien hizo la compra en un puesto de la plaza, tras avisarle a su invitada que la experiencia gastronómica sería única ¡Qué dupla!

Después de que Alfredo Cornejo le avisara por medio de un breve comunicado oficial a la Casa Rosada que Mendoza no suspenderá las PASO del año que viene , en el oficialismo mendocino se consolida otra hipótesis: los comicios locales serán desdoblados .

Un dirigente importante sintetizó por qué madura la idea de separar las elecciones provinciales de las nacionales a pesar de la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza. El plan tiene que ver directamente con el impacto electoral que podría tener la situación económica en las urnas: "Si a Milei le va muy bien con la economía, el candidato más cercano a él nos va a pintar la cara; y si le va mal, nosotros nos vamos a comer todo el voto en contra suyo", explicó.

El gobernador, Alfredo Cornejo junto con el presidente, Javier Milei.

"Tenemos que meterlo a Luis Petri adentro de la PASO", explicó otro referente respecto de quién representaría a Milei en la elección provincial. Hay que recordar que en el oficialismo confluyen hoy los precandidatos radicales para la gobernación (Tadeo García Zalazar, Natalio Mema, Ulpiano Suárez, etcétera) y el diputado nacional y exfuncionario de Milei.

Del otro lado piensan lo mismo. El petrismo está convencido de que en 2027 las PASO provinciales sobrevivirán, aunque se supriman para la elección presidencial, y dicen que no hay ninguna chance de que haya un pacto entre el radicalismo y el Gobierno nacional para proclamar el candidato de la alianza en Mendoza. Ese camino ya fue explorado sin éxito por el cornejismo hace unos meses: todos han advertido que Milei no le dará a Cornejo la potestad de elegir al sucesor en soledad.

Una ausencia llamativa y el rumor mundialista

El club Andes Talleres acaba de cumplir 93 años y en el acto respectivo, que se hizo el jueves, una cosa llamó mucho la atención. El protagonista principal del evento no fue el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, donde Talleres tiene sus instalaciones, sino Marcos Calvente, su colega radical de Guaymallén.

La presencia de Calvente no es tan rara debido a que mucha gente de Guaymallén, particularmente de Dorrego y sitios aledaños, es afiliada y aprovecha el club de Godoy Cruz, que está apenas cruzando la Costanera. Además, Talleres está por mudar buena parte de la actividad futbolística a Guaymallén, donde se inaugurarán dos canchas.

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Lo que sí sorprendió es que Costarelli, el intendente anfitrión, no estuviera en el acto. Eso sí, fue un faltazo con aviso: el jefe comunal había avisado a las autoridades del club que no iba a participar porque, por estos días, iba a encontrarse fuera de la provincia.

Esta situación alimentó la versión de que Costarelli podría ser uno de los varios mendocinos con cargos importantes que viajaron a Estados Unidos para seguir a la Selección Argentina, pero el municipio se apuró a desmentirlo, sin precisar detalles. Aunque hubo rumores sobre un intendente de Gran Mendoza que se fue a ver el Mundial, la versión oficial ha sido que Costarelli (quien hace pocos días también estuvo en Marruecos en un evento de intendentes) se tomó vacaciones con su familia aprovechando el receso invernal.

Nadie aclaró a qué lugar del mundo viajó esta vez.

Ruptura en el peronismo

La política une, pero también separa. Es lo que habría ocurrido en el peronismo mendocino, que acaba de disolver (o poner en pausa) a otra pareja política: Carlos Ciurca y Flor Destéfanis. La intendenta de Santa Rosa formaba parte del ciurquismo hasta hace poco. Ambos estuvieron junto a La Cámpora y se distanciaron también a la vez del kirchnerismo puro de Mendoza, cuando renació el sector de los intendentes. Pero parece que, ahora, los caminos entre ellos se están dividiendo.

Se dice que el reparto de cargos en el cierre de listas para las elecciones del año pasado dejó enojada a Destéfanis, pero todo indica que otro motivo ha sido la ambición política de Destéfanis, quien -por la vía de Gabriel Katapodis y Jorge Ferraresi- acaba de integrarse al kicillofismo local.

Flor Destéfanis intendenta de Santa Rosa. Marcelo Álvarez

Esa será la vía para alimentar la candidatura a gobernadora de una mujer que no se achica: hasta con la presidencia del país sueña. La aspiración gubernamental aleja a Destéfanis de su mentor, porque Ciurca se mantiene distante del gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y, principalmente, está entre quienes promueven la candidatura a gobernador del intendente de Maipú, Matías Stevanato.

Ciurca no puede estar con dos candidatos a la vez y con Flor algo se rompió, al menos por el momento, aunque no haya sido traumático el corte. "En cualquier momento nos podemos sentar a tomar un café, no hay una pelea", les asegura Ciurca a sus allegados. Y suena creíble: Ciurca es de los que creen que en el PJ ninguna pelea es para siempre.

Cobos, inesperada víctima de la ruta a Chile

Si hay un dirigente político que no se cansa de criticar al Gobierno nacional por el estado de las rutas y la falta de obra pública, ese es el radical Julio Cobos. El exgobernador, hoy sin cargo político, dispara sin parar, por ejemplo, contra el sistema de arreglos a cambio de peaje que Javier Milei busca implementar en la ruta internacional a Chile, pues considera que las obras en esa zona van a ser muy menores y no solucionarán problemas muy graves que padecen los viajeros.

Cobos es uno de los que señalan sin parar que el estado de la ruta internacional es un "desastre" y precisamente en estos días fue víctima del problema que estaba denunciando. "Iba a Chile esquivando pozos y baches y rompí una cubierta", contó el exvicepresidente.

El inconveniente lo tuvo Cobos llegando a Potrerillos y el episodio lo dejó bastante caliente. Tanto que no dudó en mandarle un mensaje a su eterno rival interno: "Cornejo tendría que llevar a Milei a recorrer la ruta, andar menos en avión y más en auto para ver la realidad"; se le escuchó decir en medio del corredor internacional, mientras buscaba las herramientas para reponer la cubierta rota.