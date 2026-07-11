Tierra del Fuego denunció una "provocación" británica tras el paso de un buque militar por el Mar Argentino

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary , aseguró que el paso de l buque de guerra británico HMS Medway por aguas argentinas , tras zarpar desde las Islas Malvinas, constituye una "provocación flagrante" del Reino Unido y sostuvo que el episodio debe analizarse dentro de un contexto geopolítico internacional cada vez más complejo.

El Gobierno evalúa un reclamo diplomático tras el paso de un buque británico por aguas argentinas

El funcionario afirmó que el hecho no puede interpretarse como un episodio aislado y consideró que responde a un escenario global en el que el Atlántico Sur adquiere una creciente importancia estratégica para distintas potencias.

"Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que como una provocación flagrante del Reino Unido hacia la República Argentina", expresó Dachary por Radio Rivadavia.

Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego

En ese sentido, explicó que la cuestión Malvinas dejó de ser únicamente una disputa bilateral entre la Argentina y el Reino Unido para insertarse en un escenario internacional más amplio, atravesado por nuevos intereses geopolíticos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario vinculó esa nueva realidad con el creciente interés internacional sobre el Atlántico Sur y la Antártida, además de distintos episodios recientes relacionados con información estratégica.

"Hay que componer este hecho con el cambio global del tablero geopolítico, con la centralidad que está adquiriendo el Atlántico Sur y con la presencia cada vez mayor de potencias extrarregionales que buscan tener protagonismo en la Antártida", afirmó.

Un buque británico navegó por aguas argentinas y un funcionario fueguino denunció una "provocación"

Asimismo, recordó antecedentes como la difusión de documentos atribuidos al Pentágono en los que también se hacía referencia a las Islas Malvinas, como parte de un contexto que, según indicó, obliga a observar estos movimientos desde una perspectiva más amplia.

Por ese motivo, Dachary insistió en que resulta indispensable esclarecer lo ocurrido con el HMS Medway y determinar el verdadero alcance del episodio.