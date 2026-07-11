11 de julio de 2026 - 14:49

Tierra del Fuego denunció una "provocación" británica tras el paso de un buque militar por el Mar Argentino

El secretario de Malvinas, Andrés Dachary, aseguró que no se trató de un caso aislado y advirtió sobre la creciente relevancia estratégica del Atlántico Sur y la Antártida.

Tierra del Fuego denunció una provocación británica tras el paso de un buque militar por el Mar Argentino

Tierra del Fuego denunció una "provocación" británica tras el paso de un buque militar por el Mar Argentino

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, aseguró que el paso del buque de guerra británico HMS Medway por aguas argentinas, tras zarpar desde las Islas Malvinas, constituye una "provocación flagrante" del Reino Unido y sostuvo que el episodio debe analizarse dentro de un contexto geopolítico internacional cada vez más complejo.

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El funcionario afirmó que el hecho no puede interpretarse como un episodio aislado y consideró que responde a un escenario global en el que el Atlántico Sur adquiere una creciente importancia estratégica para distintas potencias.

Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego

Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego

"Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que como una provocación flagrante del Reino Unido hacia la República Argentina", expresó Dachary por Radio Rivadavia.

En ese sentido, explicó que la cuestión Malvinas dejó de ser únicamente una disputa bilateral entre la Argentina y el Reino Unido para insertarse en un escenario internacional más amplio, atravesado por nuevos intereses geopolíticos.

El Atlántico Sur, en el centro de la disputa

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario vinculó esa nueva realidad con el creciente interés internacional sobre el Atlántico Sur y la Antártida, además de distintos episodios recientes relacionados con información estratégica.

"Hay que componer este hecho con el cambio global del tablero geopolítico, con la centralidad que está adquiriendo el Atlántico Sur y con la presencia cada vez mayor de potencias extrarregionales que buscan tener protagonismo en la Antártida", afirmó.

Un buque británico navegó por aguas argentinas y un funcionario fueguino denunció una

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Asimismo, recordó antecedentes como la difusión de documentos atribuidos al Pentágono en los que también se hacía referencia a las Islas Malvinas, como parte de un contexto que, según indicó, obliga a observar estos movimientos desde una perspectiva más amplia.

Por ese motivo, Dachary insistió en que resulta indispensable esclarecer lo ocurrido con el HMS Medway y determinar el verdadero alcance del episodio.

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