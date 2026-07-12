Arrancó la carrera en el peronismo: los intendentes que asoman para la gobernación en 2027

El peronismo mendocino empieza a transitar, todavía de manera silenciosa, la carrera hacia 2027. Aunque falta más de un año para la elección provincial, dentro del Partido Justicialista ya comenzaron a circular nombres, alianzas y movimientos internos que anticipan una disputa por la candidatura a la gobernación.

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Por ahora, dos dirigentes aparecen con mayor fuerza en la conversación interna: el intendente de Maipú, Matías Stevanato , y la jefa comunal de Santa Rosa, Flor Destéfanis . Ambos atraviesan una situación particular: no podrán competir nuevamente por sus intendencias en 2027, por lo que dentro del peronismo mendocino comenzaron a mirar qué lugar podrían ocupar en la próxima elección.

Destéfanis es, hasta el momento, la única dirigente que hizo pública su intención de competir por la gobernación. A mediados de abril, en Aconcagua Radio , la intendenta reconoció que trabaja con ese objetivo y que aspira a encabezar un proyecto provincial.

“ Yo quiero ser gobernadora de Mendoza ”, afirmó entonces, aunque aclaró que su construcción no está pensada únicamente en una candidatura, sino en la conformación de un equipo y un proyecto para la provincia.

La jefa comunal santarrosina viene construyendo además un perfil provincial desde hace tiempo. Su discurso apunta a mostrar experiencia de gestión desde un departamento del Este mendocino y a plantear una mirada integral de la provincia, una estrategia que también busca diferenciarla de otros dirigentes con mayor recorrido dentro del peronismo.

Stevanato, en cambio, todavía no realizó una declaración pública en ese sentido. Sin embargo, dentro del justicialismo mendocino aseguran que comenzó a ser mencionado con más fuerza y que tiene incentivos políticos para dar ese paso.

Desde su entorno señalaron que "cualquier dirigente político trabaja para algún día ser gobernador", aunque remarcaron que hoy la prioridad está puesta en la gestión municipal y en intentar revertir la situación económica que atraviesa la sociedad.

El intendente maipucino conserva uno de los principales caudales electorales del peronismo provincial y aparece como uno de los dirigentes con mayor estructura territorial dentro del partido. Su nombre también es observado por sectores que buscan una figura con capacidad para competir contra el oficialismo provincial.

Una encuesta que marca la cancha

En medio de esa discusión interna, una encuesta que circuló mucho a nivel interno alimentó las expectativas de algunos sectores del PJ sobre una posible recuperación electoral después de más de una década sin gobernar Mendoza. El estudio realizado por DC Consultores, la consultora que dirige Aníbal Urios, relevó 1.132 casos y consultó sobre una eventual fórmula peronista para 2027.

Según el informe, el 61,5% de los encuestados consideró que la fórmula del justicialismo debería estar integrada por Matías Stevanato y el actual presidente del PJ de Mendoza, Emir Félix. Más atrás quedó un binomio aleatorio compuesto por el intendente de Tunuyán, Emir Andraos junto con la flamante rectora electa de la UNCuyo, Adriana García, con el 27,9%.

El dato fue leído dentro del partido como una señal de que algunos dirigentes se empiezan a recuperar luego de años complejos para el espacio.

El antecedente electoral más cercano muestra una reconstrucción parcial. En las elecciones generales de 2023, bajo el sello “Elegí Mendoza”, el PJ obtuvo apenas el 14,73% de los votos y protagonizó la peor elección de su historia provincial, quedando relegado al tercer lugar.

Dos años después, en los comicios legislativos de 2025, el peronismo renovó su denominación bajo el frente “Fuerza Justicialista Mendoza” y logró mejorar su desempeño: alcanzó el 25,19% y se ubicó como segunda fuerza detrás del oficialismo.

El grupo de intendentes y la disputa interna

La discusión por la candidatura a gobernador está atravesada por una interna que tiene como protagonistas a distintos sectores del peronismo mendocino.

Por un lado aparece el grupo de los intendentes, integrado por Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Edgardo González (Lavalle), Fernando Ubieta (La Paz), Emir Andraos (Tunuyán), Omar Félix (San Rafael) y Celso Jaque (Malargüe).

El grupo no funciona como un bloque completamente uniforme y cada dirigente mantiene sus propios tiempos políticos. Algunos comenzaron a mostrar mayor cercanía con el armado de Axel Kicillof, mientras otros prefieren mantener una postura más reservada y observar cómo se ordena la discusión nacional.

Tropa peronista: el intendente Omar Félix, el diputado Emir Félix, el intendente Matías Stevanato (Maipú) y la senadora Adriana Cano. Prensa PJ

Los casos de Stevanato, Destéfanis y Ubieta son observados especialmente porque son los únicos intendentes de ese espacio que no podrán reelegirse en sus municipios. Esa situación abrió especulaciones sobre posibles candidaturas ejecutivas o legislativas para el próximo turno electoral.

En paralelo, aparecen dirigentes que tienen peso propio dentro del partido. Emir Félix conserva una fuerte referencia territorial en el Sur y capacidad de negociación interna, mientras que Jaque mantiene una influencia particular por haber sido gobernador de Mendoza.

El desembarco de Axel Kicillof y una nueva estructura en Mendoza

En ese contexto comenzó a tomar forma el desembarco del kicillofismo en Mendoza. La apertura de una sede denominada “Mendoza con Axel”, ubicada en calle Mitre casi Pedro Molina, en Ciudad, será la expresión física de un espacio que busca acompañar la eventual candidatura presidencial del gobernador bonaerense.

El diputado nacional Martín Aveiro es uno de los principales impulsores del armado. Según explicó, el trabajo comenzó hace más de un año y tuvo como origen su vínculo con Gabriel Katopodis, referente del kicillofismo y uno de los dirigentes más cercanos al mandatario bonaerense.

Aveiro señaló que también participan en la construcción Carlos “Carli” Bianco y Cristina Álvarez Rodríguez, dos dirigentes centrales del esquema político de Kicillof.

“Hace un año que ya venimos firme trabajando con el armado de Axel en Mendoza”, explicó el diputado nacional, quien aseguró que la creación de la sede fue aprobada por el propio gobernador bonaerense.

El diputado nacional, Martín Aveiro, junto a los intendentes Emir Andraos (Tunuyán), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Edgardo González (Lavalle) con dirigentes gremiales en la "casa de Axel" en Mendoza.

El legislador sostuvo que el objetivo no es construir un espacio contra otros sectores del peronismo sino sumar dirigentes. En ese sentido, afirmó que fueron invitados intendentes de distintos sectores y mencionó reuniones con Emir Andraos, Edgardo González, Flor Destéfanis y representantes sindicales.

La inauguración formal de la sede está prevista para fines de julio y Aveiro confirmó que esperan la presencia de dirigentes nacionales del espacio. Además, adelantó que Kicillof analiza una visita a Mendoza, posiblemente durante agosto. La idea, según explicó, no sería realizar un acto político masivo sino una agenda de reuniones con distintos sectores de la provincia.

Entre las actividades previstas aparecen encuentros con cámaras empresariales, intendentes y organizaciones sociales. También existe la posibilidad de una visita a la Universidad Nacional de Cuyo o a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Ese eventual encuentro universitario quedaría sujeto al cambio de autoridades previsto para mediados de agosto, cuando Adriana García asuma como rectora de la UNCuyo luego de que el peronismo recuperara la conducción universitaria después de 12 años.

La sede de "Mendoza con Axel”, ubicada en calle Mitre casi Pedro Molina, en Ciudad,

La Cámpora observa con cautela el avance de Kicillof

Mientras el espacio de los intendentes empieza a mostrar movimientos y el kicillofismo construye una estructura propia en Mendoza, La Cámpora mantiene su propio esquema dentro del peronismo provincial.

El principal nombre de ese sector continúa siendo Anabel Fernández Sagasti, quien finaliza su mandato como senadora nacional y conserva influencia dentro de la organización kirchnerista.

Dentro del espacio reconocen que "Kicillof todavía no genera adhesiones públicas masivas" dentro del peronismo nacional. Hasta ahora, pocos gobernadores o intendentes salieron a respaldar abiertamente una eventual candidatura presidencial del mandatario bonaerense.

La senadora Anabel Fernández Sagasti con dirigentes del kirchnerismo. A la derecha, Paloma Scalco, exconcejal de Luján de Cuyo que fue sancionada por el PJ Mendoza. Prensa La Cámpora

La principal incógnita está puesta en el vínculo entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. En el kirchnerismo mendocino reconocen que cualquier candidatura presidencial del espacio necesitará algún tipo de acuerdo con la expresidenta, y que ese entendimiento podría modificar el reparto de poder interno.

La disputa bonaerense también forma parte del análisis. La discusión entre el gobernador y el kirchnerismo está atravesada por la sucesión en Buenos Aires, donde sectores vinculados a los intendentes buscan mayor protagonismo en la definición del futuro provincial. Ese conflicto podría tener impacto en las provincias y en la definición de candidaturas legislativas y ejecutivas.