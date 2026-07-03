La cuenta regresiva está llegando a su fin. Este lunes 6 de julio comenzarán las obras en el tramo más transitado del Acceso Este , una intervención que transformará por completo la principal vía de ingreso y salida del Gran Mendoza , pero que también obligará a los automovilistas a modificar hábitos y recorridos durante los próximos dos años .

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Para evitar sorpresas, estos son los siete cambios más importantes que deberán tener en cuenta quienes circulen en sus vehículos por la zona.

Los trabajos arrancarán entre los puentes de Arturo González y Ponce , donde se intervendrán los primeros 1.500 metros de la traza .

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Mientras duren las obras, quedará habilitado un solo carril por sentido de circulación (uno de este a oeste y otro de oeste a este) sobre el Acceso Este , por lo que se espera una disminución importante en la capacidad de tránsito. Lo mismo ocurrirá con la continuidad entre Ponce y Tirasso / Holmberg , donde finaliza el primer tramo de la obra en suelo guaymallino.

Como alternativa al acceso principal , desde el lunes quedarán habilitadas las colectoras norte y sur , ambas con dos carriles de circulación.

Acceso Este: 7 cambios claves para automovilistas con el inicio de obras en la zona más transitada

Quienes viajen desde el Este hacia Ciudad podrán utilizar la colectora norte, mientras que quienes se dirijan hacia San Martín o San Luis tendrán disponible la colectora sur.

Acceso Este: 7 cambios claves para automovilistas con el inicio de obras en la zona más transitada Ramiro Gómez / Los Andes

Las laterales fueron reacondicionadas con mejoras de pavimento, drenajes, señalización y alumbrado para absorber gran parte del flujo vehicular.

3. Estará prohibido estacionar en todas las laterales

Uno de los cambios más importantes será la prohibición total de estacionar sobre las colectoras del Acceso Este.

Arrancan los cortes por obras en el Acceso Este. Marcelo Álvarez / Los Andes

La medida alcanzará toda la extensión de las laterales y busca garantizar la circulación continua de vehículos durante las obras. Habrá controles permanentes y se aplicarán sanciones a quienes incumplan la normativa.

4. Controles especiales y límite de 40 km/h

La Municipalidad de Guaymallén desplegará cerca de 30 inspectores para ordenar el tránsito y evitar inconvenientes.

Obras en Acceso Este: cómo es el estacionamiento en las escuelas de las laterales y de cuánto son las multas Daniel Caballero / Los Andes

Además, las colectoras tendrán una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Las autoridades advirtieron que no se permitirá utilizar estas calles como si fueran una autopista paralela al acceso.

5. Los tiempos de viaje podrían duplicarse

Según el modelo de tránsito elaborado para el proyecto, los tiempos normales de circulación podrían duplicarse durante el desarrollo de los trabajos y llegar a multiplicarse por 2,8 en horarios pico.

Acceso Este: 7 cambios claves para automovilistas con el inicio de obras en la zona más transitada Marcelo Álvarez / Los Andes

Por ello, las autoridades recomiendan salir con anticipación y evaluar recorridos alternativos.

6. Se vienen cortes más complejos en los próximos meses

La intervención total del Acceso Este en Guaymallén abarca 12 kilómetros y ha sido dividida en tres grandes tramos.

La etapa que comienza ahora se desarrollará entre Arturo González y Tirasso. Sin embargo, cuando las obras avancen al sector comprendido entre Tirasso y Sarmiento, el corte será mucho más severo, ya que allí se prevé la interrupción total del tránsito sobre el Acceso Este y toda la circulación deberá derivarse a colectoras y calles alternativas.

Acceso Este: 7 cambios claves para automovilistas con el inicio de obras en la zona más transitada Marcelo Álvarez / Los Andes

La tercera etapa va de Sarmiento al Nudo Vial de Costanera y Zapata (ingreso al Gran Mendoza). Si bien es la tercera etapa, cronológicamente hablando será la segunda con la que se comenzará (la intermedia -de Tirasso a Sarmiento- será la tercera en orden de ejecución).

7. Recomiendan usar calles internas para evitar congestionamientos

Además de las laterales (colectoras), se sugiere utilizar una serie de vías alternativas para los vehículos livianos.

Acceso Este: 7 cambios claves para automovilistas con el inicio de obras en la zona más transitada Marcelo Álvarez / Los Andes

Del este a Ciudad : Adolfo Calle, Bandera de los Andes y Pedro Molina .

: . De Ciudad hacia el Este : Adolfo Calle, carril Godoy Cruz y Correa Saá .

: . Hacia Godoy Cruz : Berutti y Moldes .

: . Desde Godoy Cruz hacia Guaymallén : Pedro Vargas e Independencia .

: . Hacia Maipú : Ponce, 9 de Julio y Azcuénaga .

: . Hacia Las Heras: Mitre y Aristóbulo del Valle.

La ansiada tercera trocha

La obra tiene como objetivo central ampliar la capacidad del Acceso Este mediante la construcción de un tercer carril por sentido de circulación (uno hacia el este y otro hacia el oeste).

Las primeras tareas se concentrarán precisamente en esa ampliación, que comenzará a ejecutarse a la altura de Arturo González y luego avanzará progresivamente hacia otros sectores de la traza.