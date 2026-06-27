Desvíos en Acceso Este: desde el lunes habrá cambios en la circulación en el tramo de Maipú.

El Gobierno de Mendoza confirmó que habrá nuevas modificaciones en los desvíos del Acceso Este, en el tramo que atraviesa Maipú, con el objetivo de abrir paso a las maquinarias sin interrumpir por completo el flujo vehicular.

Acceso Este: el revolucionario cambio que analizan para no bloquear toda la ruta y evitar grandes colapsos

En este contexto, a partir del próximo lunes 29 de junio, se realizará un estrechamiento de la calzada norte en el sentido de circulación Este-Oeste, en el sector del desvío comprendido entre el puente de calle Cervantes y el puente de calle Serpa .

Según señalaron, esta medida tiene como objetiv o ejecutar tareas de recalce de banquinas en dicho sector. Desde la inspección de la obra aclararon que no se trata de un corte de tránsito , sino de una intervención que convivirá con la circulación vehicular.

Asimismo, las autoridades recordaron a la población que todos los desvíos existentes en la zona continúan funcionando normalmente.

La flexibilidad del esquema ya se implementó hace unos días en la calzada Sur (mano al Este), donde se modificó el desvío original hacia la colectora al detectar que generaba demoras en la intersección con el carril Don Bosco.

Nueva intervención en el Acceso Este. Ek próximo lunes 29 de junio, se realizará un estrechamiento de la calzada norte.

Según los monitoreos oficiales, en las horas pico las demoras alcanzan los 20 minutos por la mañana y hasta 30 minutos durante la tarde.

Así quedó el esquema de circulación

Para los vehículos que transitan en sentido contrario (hacia el Este), el desvío dinámico coordinado con la empresa contratista se mantiene de la siguiente manera:

-Desvío inicial: a la altura del puente Serpa, los vehículos son desviados hacia la colectora Sur.

-Retorno temporal: previo al puente Don Bosco, el tránsito vuelve a subir temporalmente a la calzada principal del Acceso Este para evitar el cuello de botella.

-Desvío final: una vez que los vehículos cruzan por debajo del puente de Don Bosco, se desvían nuevamente hacia la colectora -Sur hasta alcanzar el carril Cervantes.

Acceso Este-Desvios Desvíos en Acceso Este: el Gobierno informó que se realizará un estrechamiento en la calzada norte para permitir el avance de las obras. Gobierno de Mendoza

Desde el Gobierno provincial solicitaron la especial colaboración de los transeúntes y automovilistas para agilizar los procesos de obra.

"Se ruega respetar de forma estricta la señalización dinámica, circular a baja velocidad, mantener la paciencia ante las modificaciones diarias y, en la medida de lo posible, planificar los viajes con antelación o utilizar vías alternativas", señalaron a través de un comunicado.

Sobre la megaobra en el corredor clave del Área Metropolitana

Los trabajos en el sector interurbano de Maipú comenzaron formalmente con el movimiento de suelos el pasado 20 de mayo. Esta intervención estructural forma parte de un proyecto sin precedentes que abarca 30,4 kilómetros de extensión desde el Nudo Vial en Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira.

La totalidad del proyecto se financia a través de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, recursos estratégicos que la Provincia destinó exclusivamente a obras de infraestructura que impulsan el desarrollo productivo, la logística regional y la generación de empleo a largo plazo.

La obra en Maipú no sólo contempla la repavimentación de calzadas, sino también la adecuación de retornos, nueva señalización inteligente y la refuncionalización de colectoras para transformar el principal ingreso a Mendoza.