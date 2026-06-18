El Gobierno modificó los desvíos en el Acceso Este tras detectar congestionamientos en Maipú

El Gobierno de Mendoza confirmó nuevas modificaciones en los desvíos del Acceso Este, en el tramo que atraviesa Maipú , con la finalidad de “mejorar la circulación y reducir las demoras” que se registran en medio de las obras de remodelación del corredor vial.

Histórico día en el Acceso Este: comenzaron los cortes totales y estas son las colectoras

"Evite la ruta": qué harán para que los cortes totales en el Acceso Este no provoquen caos

La decisión se tomó tras detectar que el esquema implementado generaba un embotellamiento en el cruce de la colectora con el carril Don Bosco. Según los monitoreos oficiales, en las horas pico las demoras alcanzan los 20 minutos por la mañana y hasta 30 minutos durante la tarde .

La provincia adelantó que los cortes y cambios de circulación se irán adaptando según las necesidades a fin de optimizar el flujo vehicular. La planificación de la obra contempla revisiones permanentes para adaptar los desvíos a las necesidades que surjan durante los trabajos.

Los especialistas al mando de la megaobra señalaron que estas modificaciones operativas buscan evitar congestionamientos, mejorar la seguridad vial y reducir el tiempo de viaje de quienes utilizan diariamente esta vía de acceso al Gran Mendoza.

En el lugar, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, explicó los alcances de la nueva medida y destacó que “ni bien empiezan los trabajos más complejos sobre la calzada principal, se hace una primera planificación que es trasladar el tránsito a las colectoras y esto le traslada costo de tiempo a los usuarios, pero se hace en pos de la seguridad y la convivencia entre el tránsito y la obra. En este punto crítico (entre el puente de la calle Don Bosco) dende se produce un foco de demora importante, decidimos hacer un bypass para evitar el puente y de este modo, procurar mayor seguridad y evitar mayor costo de tiempo a los usuarios”.

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Así son las modificaciones propuestas por el Gobierno

Como muestra de esta adaptabilidad, y tras detectar que el desvío original hacia la calle colectora generaba un cuello de botella que demoraba el tránsito en la intersección con el carril Don Bosco, los técnicos decidieron modificar de forma inmediata el esquema en la calzada Sur (mano al Este).

La nueva circulación operativa, a partir de este mediodía de este jueves 18 de junio, funcionará de la siguiente manera:

Desvío inicial: a la altura del puente Serpa, los vehículos que circulan hacia el Este serán desviados hacia la colectora Sur. Retorno a calzada principal: para evitar el embotellamiento, previo al puente Don Bosco, el tránsito volverá temporalmente a la calzada principal del Acceso Este.

a la altura del puente Serpa, los vehículos que circulan hacia el Este serán desviados hacia la colectora Sur. Retorno a calzada principal: para evitar el embotellamiento, previo al puente Don Bosco, el tránsito volverá temporalmente a la calzada principal del Acceso Este. Cruce y desvío final: una vez que los vehículos crucen por debajo del puente de Don Bosco, se desviarán nuevamente hacia la colectora Sur hasta alcanzar el carril Cervantes.

Este esquema optimiza el anuncio realizado el pasado 16 de junio, donde se había establecido el corte total de la calzada principal en distintos tramos de Maipú, demostrando que las decisiones técnicas priorizan el día a día de los mendocinos que transitan la zona.

Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Marcelo Álvarez / Los Andes

Desde el Gobierno provincial se solicita la especial colaboración de los transeúntes y automovilistas para agilizar los procesos de obra. Se ruega respetar de forma estricta la señalización dinámica, circular a baja velocidad, mantener la paciencia ante las modificaciones diarias y, en la medida de lo posible, planificar los viajes con antelación o utilizar vías alternativas.

Sobre la megaobra en el corredor clave del Área Metropolitana

Los trabajos en el sector interurbano de Maipú comenzaron formalmente con el movimiento de suelos el pasado 20 de mayo. Esta intervención estructural forma parte de un proyecto sin precedentes que abarca 30,4 kilómetros de extensión desde el Nudo Vial en Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira.

La totalidad del proyecto se financia a través de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, recursos estratégicos que la Provincia destinó exclusivamente a obras de infraestructura que impulsan el desarrollo productivo, la logística regional y la generación de empleo a largo plazo.

La obra en Maipú no sólo contempla la repavimentación de calzadas, sino también la adecuación de retornos, nueva señalización inteligente y la refuncionalización de colectoras para transformar el principal ingreso a Mendoza.