Desde este martes arranca una nueva etapa de la histórica remodelación del Acceso Este que cambiará de manera significativa la circulación vehicular entre Maipú y Ciudad.

Fecha confirmada: cuándo iniciará el corte total en el Acceso Este y cómo serán los desvíos

"Evite la ruta": qué harán para que los cortes totales en el Acceso Este no provoquen caos

Desde las 12 del mediodía comenzaron los cortes totales en la calzada principal en dos sectores estratégicos de la ahora llamada Ruta Provincial 22 , obligando a miles de conductores a utilizar exclusivamente las colectoras.

A diferencia de los trabajos preliminares realizados durante los últimos días, que solo implicaban reducción de carriles, desde hoy se avanzó con el cierre absoluto de las calzadas centrales en el tramo Maipú para ejecutar tareas estructurales de mayor complejidad.

Para la zona de Guaymallén, el tramo crítico del tránsito en el Acceso Este, se recuerda que los trabajos en el Acceso Este están anunciados para julio.

En sentido oeste - este , hacia San Martín, quedó completamente cerrada la calzada sur del Acceso Este entre los puentes de calle Serpa y calle Cervantes. Todo el tránsito será desviado por la colectora sur.

En sentido este-oeste, hacia el Gran Mendoza, se interrumpió la circulación en la calzada norte entre los puentes de calle Lamadrid y calle Las Margaritas. En este caso, los vehículos deberán utilizar la colectora norte.

En la calzada sur, hacia San Martín, las tareas demandarán aproximadamente 90 días.

En la calzada norte, hacia Ciudad, el tiempo estimado de ejecución es de 45 días.

Histórico día en el Acceso Este: comenzaron los cortes totales y estas son las colectoras Histórico día en el Acceso Este: comenzaron los cortes totales y estas son las colectoras Ramiro Gómez / Los Andes

Desde la inspección de obra aclararon que los tiempos podrían acortarse si las condiciones de trabajo resultan favorables, aunque también advirtieron que eventuales contingencias podrían modificar el cronograma.

Como parte de las mayores tareas de mejora en medio siglo, la intervención forma parte de las obras financiadas con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial y apunta a renovar una de las principales vías de ingreso y salida del Gran Mendoza. La idea es recuperar los fondos a través del cobro de peaje.

Según lo informado por el Gobierno provincial, la obra contempla una reconstrucción integral de la traza. En una primera etapa se ejecutará el sellado de fisuras y la reparación de baches existentes.

Posteriormente se colocará una nueva base estabilizada sobre todo el ancho de la calzada, incluyendo las banquinas internas y externas. Finalmente se aplicará una primera capa de concreto asfáltico destinada a mejorar la durabilidad y seguridad de la vía.

Histórico día en el Acceso Este: comenzaron los cortes totales y estas son las colectoras Histórico día en el Acceso Este: comenzaron los cortes totales y estas son las colectoras Ramiro Gómez / Los Andes

"Evite la ruta": la estrategia del Gobierno

"Vamos a ir haciendo distintas comunicaciones de este concepto de 'evite la ruta'. Otra es la cuestión de hábito. Si la gente tiene que hacer un trámite o tiene un turno y viene del Este, que trate de no hacerlo en horarios pico", dijo en Aconcagua Radio la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui.

"Si alguien puede arreglar hacer más días de home office, eso sería beneficioso", aseguró sobre los días por venir en el Acceso Este.

Cambios en el transporte público por el corte en el Acceso Este

Las restricciones también afectarán a numerosas líneas de colectivos que circulan por el Acceso Este. Los servicios que viajan hacia el este deberán utilizar la colectora sur entre los puentes de Serpa y Cervantes, mientras que los que se dirigen hacia Ciudad serán desviados por la colectora norte entre Lamadrid y Las Margaritas.

Entre las líneas alcanzadas figuran varios recorridos que conectan Mendoza con San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz, La Colonia, Bowen y el PASIP.

Desde el Gobierno provincial recomendaron a los usuarios consultar los recorridos y horarios actualizados mediante la aplicación oficial de MendoTran, que permite seguir en tiempo real la circulación de cada servicio.

Las autoridades solicitaron circular con precaución, respetar la señalización transitoria y prever mayores tiempos de viaje mientras se desarrollan las obras.

En detalle:

Sentido oeste-este: colectora sur, desde el puente de calle Serpa hasta el puente de calle Cervantes.

294 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MAÑANA

295 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MEDIODÍA

620B – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN

620D – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN – TERMINAL DEL SOL – LAS CATITAS

707B – MENDOZA – RIVADAVIA EXPRESO POR BARRIALES

708B – UNCUYO – SAN MARTÍN – RIVADAVIA POR GIAGNONI

710B – UNCUYO – RIVADAVIA POR SAN MARTÍN

711B – UNCUYO – RIVADAVIA POR BARRIALES

715B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO

715E – EXPRESO – MENDOZA – SAN MARTÍN – LA PAZ

716B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO

724B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CALLE ROBERT

726B – UNCUYO – LA COLONIA POR SAN MARTÍN

757C – MENDOZA – PASIP – LAMADRID

757D – MENDOZA – PASIP VARIANTE

760A – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO

760C – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO POR LA POSTA

761A – MENDOZA – LA COLONIA JUNÍN DIRECTO

769A – MENDOZA – LA PAZ EXPRESO

769E – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO

769F – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO POR SAN MARTÍN

787B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ

798A – MENDOZA – F. L. BELTRÁN ESCOLAR

Colectivo de la Zona Este, línea Nueva Generación Colectivo de la Zona Este, línea Nueva Generación Prensa Gobierno de Mendoza

Sentido este-oeste: colectora norte, desde el puente de calle Lamadrid hasta el puente de calle Las Margaritas.