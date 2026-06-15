"Evite la ruta": qué harán para que los cortes totales en el Acceso Este no provoquen caos

Llegó la hora de la verdad: el ambicioso plan de remodelación del Acceso Este entrará este martes en la etapa de los cortes totales para efectuar las remodelaciones en la ruta y eso afectará de manera significativa la circulación vehicular entre Maipú y Capital.

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Las primeras restricciones comenzarán a las 12 del mediodía en la calzada principal de dos sectores estratégicos de la ahora llamada Ruta Provincial 22 , lo que obligará a utilizar exclusivamente colectoras y vías alternativas.

En sentido oeste-este, hacia San Martín, quedará completamente cerrada la calzada sur del Acceso Este entre los puentes de calles Serpa y Cervantes . Todo el tránsito será desviado por la colectora sur .

En sentido este-oeste , hacia el Gran Mendoza, se interrumpirá la circulación en la calzada norte entre los puentes de calles Lamadrid y Las Margaritas . En este caso, los vehículos deberán utilizar la colectora norte .

Las comunicaciones oficiales para tratar de reducir el impacto ya arrancaron y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui , adelantó que habrá más mensajes centrados en un lema preventivo: "evite la obra".

"Hay una cuestión física y otra de hábitos. En la cuestión física el primer mensaje es: 'evite la obra'. En Guaymallén (ndR: este tramo recién arrancaría en julio) hay tramos en los que es imposible evitarla. Pero si uno viene del este al oeste, evite la obra. Si va a San Juan, puede tomar por Lavalle o el carril Chimbas", explicó la funcionaria en La Mesa Política de Aconcagua Radio.

Y agregó: "Vamos a ir haciendo distintas comunicaciones de este concepto de 'evite la ruta'. Otra es la cuestión de hábito. Si la gente tiene que hacer un trámite o tiene un turno y viene del Este, que trate de no hacerlo en horarios pico".

La funcionario incluso habló de modificar incluso cuestiones laborales. "Si alguien puede arreglar hacer más días de home office, eso sería beneficioso", expresó.

El Gobierno dice que viene trabajando para este momento con los municipios y áreas como Vialidad, para mejorar calles alternativas. Pero Badui también se refirió al transporte público. "Se ha hablado con la Subsecretaría de Transporte para poder optimizar la mayor frecuencia, porque una vez terminado el acceso queremos que la gente prefiera el transporte público".

Un año de cortes sólo en la primera etapa

La remodelación total del Acceso Este abarca 33 kilómetros, desde el cruce de la Variante Palmira hasta el nudo vial; y el plan de obras oficial contempla un plazo de 12 meses para las dos primeras etapas, ubicadas en Maipú, las cuales son las menos complejas.

"Desde la calle Lamadrid hasta Arturo González es una obra de repavimentación con mejora integral de la calzada y señalética. Asimismo se hacen las colectoras. Las hace Maipú, financiadas al 70% por la Provincia", explicó Badui.

Martité Baduí

"Hasta ahora esas obras consistían apenas en la banquinas y estaba por ello la calzada reducida. Pero a partir de ahora empiezan los cortes.

"Las obras se realizarán de este a oeste en la margen norte y de oeste a este en la margen sur. Es decir que los frentes de obra van enfrentados, tratando de llegar los dos frentes al eje de la calle Cervantes", detalló la funcionaria, quien habló de un trabajo "gradual y progresivo", con "cortes en la calzada en la etapa de la pavimentación".

En el futuro cercano aparece la intervención del Acceso Este que afecta Guaymallén, entre la calle Arturo González y el nudo vial. Se trata del tramo más complejo de la remodelación, el cual durará 22 meses.

"Estamos en la fase de adjudicación final. Ojalá podamos estar empezando en los primeros días de julio. Ese tramo tendrá tres frentes de obra: uno de González hasta Tirasso, otro desde Urquiza hasta Sarmiento y el tercero desde Sarmiento al nudo vial", indicó Badui.

Señaló también que entre Urquiza y Sarmiento se desarrollarán las intervenciones más complicadas, porque se añadirá una tercera trocha, se van a hacer tres puentes nuevos y se realizará un alteo de seis metros en la ruta.

Desde Sarmiento hasta el nudo vial, la obra consistirá en una repavimentación.

"Venimos trabajando con el municipio de Guaymallén desde el año pasado. Ellos con las colectoras, con asistencia de la Provincia. Y estamos trabajando con Vialidad en otras calles que van a ser necesarias, porque desde Urquiza hasta Sarmiento no van a soportar ese tránsito sólo las colectoras", completó la subsecretaria de Infraestructura.

Cómo serán los peajes

El Gobierno provincial destinó alrededor del 40% de los Fondos del Resarcimiento a obras viales. Esas intervenciones incluyeron el traspaso del Acceso Este a la Provincia. Pero también se remodelarán con esos fondos provinciales varias rutas nacionales.

acceso 2

La idea es recuperar los fondos a través del cobro de peaje. Badui aclaró que la Provincia tiene autorización nacional para realizar "una concesión de todo el paquete de rutas intervenidas".

Insistió en este sentido en que "el peaje se cobra cuando la ruta esté terminada" y agregó: "Los puntos no están totalmente definidos".

"No está licitado el peaje. Se está analizando si se concesiona el cobro o también el mantenimiento de la ruta. Una parte tiene que ir al recupero del fondo de resarcimiento", agregó.

El plan oficial abarca rutas que hace décadas no tienen mejoras. En el caso del Acceso Este, han pasado 40 años.

También existe la promesa oficial de "cuidar" la inversión en obras nuevas con un control del transporte de carga que las usa. "El peaje tiene control de pesos y dimensiones. Eso lo soluciona y detecta si está sobredimensionado", afirmó.