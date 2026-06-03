Iniciaron las obras en las laterales del Acceso Este: las zonas alcanzadas desde hoy

Este miércoles iniciaron las obras en las laterales del tramo Maipú del Acceso Este , de cara a la histórica remodelación prevista en la ahora llamada Ruta Provincial 22 .

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Acceso Este: con las obras en marcha, el Gobierno oficializó los contratos del tramo Maipú

Según informó en un comunicado el Gobierno provincial, " las obras obligarán a reducir la calzada sur, entre Don Bosco y Carril Maza , y la calzada norte, entre Lamadrid y San Pedro, de 8 a 18. No se circulará aún por colectoras".

Las restricciones al tránsito y los desvíos programados en la misma calzada marcarán el ritmo de la circulación en el Acceso Este (Ruta Provincial 22) en el tramo de Maipú esta semana.

Desde la Municipalidad de Maipú aclararon a Los Andes que esta mañana "no se registra ningún corte de transito en la zona".

"Los mismos serán informados debidamente y a través de los medios oficiales de comunicación", dijeron.

"En las últimas horas, comenzaron los trabajos de reasfaltado, mejoramiento integral y reparación de las laterales del Acceso Este, una obra que mejorará la circulación y potenciará una zona productiva clave del departamento y la provincia", explicaron.

"Por intermedio de la empresa CEOSA, adjudicataria de la obra, ya se realizan las primeras acciones de limpieza en el predio de las laterales para así recuperar la base estabilizada y complementar la obra realizada en los carriles centrales", indicaron sobre el alcance de los trabajos desde este 3 de junio.

Agregaron que "los trabajos ya se realizan en el espacio comprendido desde el puente Lamadrid en San Roque y continuarán hacia el oeste del departamento".

"La empresa concreta la recuperación de parte de las laterales para de esta forma permitir que, cuando comiencen las obras en el Acceso, las mismas puedan ser utilizadas como vía alternativa", señalaron desde el municipio de Maipú.

Y sumaron: "Desde el municipio se trabaja para dejar las colectoras ya asfaltadas y terminadas cuando empiece el grueso de la obra del Acceso".

Reducción de calzada en tramo Maipú del Acceso Este Reducción de calzada en tramo Maipú del Acceso Este Prensa Gobierno de Mendoza

El histórico plan de mejoras estructurales en el Acceso Este contempla el relevamiento técnico de la calzada principal, el tratamiento integral de fisuras y baches, y el recalce de banquinas.

Justamente, al tratarse de una de las arterias más transitadas de la provincia, las tareas se ejecutarán por etapas e implicarán estrechamientos críticos de calzada, diseñados en conjunto con la inspección de obra y los equipos de seguridad para resguardar tanto a los usuarios como a los operarios.

La ejecución de esta obra clave para los mendocinos forma parte de una inversión histórica destinada a optimizar la infraestructura vial de Mendoza, financiada íntegramente a través de los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial. Estos recursos permiten avanzar en obras de gran escala que impactan de manera directa en el desarrollo productivo y la conectividad regional.

Reducción de calzada en tramo Maipú del Acceso Este Reducción de calzada en tramo Maipú del Acceso Este Prensa Gobierno de Mendoza

Tramo Maipú: cronograma de tareas y desvíos en el Acceso Este

De acuerdo con la planificación coordinada entre la inspección de obra y el personal de seguridad de la empresa contratista, las intervenciones se realizarán bajo el siguiente esquema de 8 a 18:

Miércoles 3 de junio: comenzarán los trabajos preliminares sobre la banquina con el consecuente estrechamiento de la calzada. Las primeras maniobras se concentrarán en la calzada sur, en el sector comprendido entre los puentes de calle Don Bosco y Maza.

Jueves 4 de junio: se iniciará el relevamiento exhaustivo de la calzada norte, en el tramo que va desde la calle Lamadrid hasta el carril San Pedro. Durante esta fase, se evaluará el tipo de tratamiento estructural para baches y fisuras, en paralelo al recalce de las banquinas.

Arrancó la histórica transformación del Acceso Este en el tramo de Maipú Arrancó la histórica transformación del Acceso Este en el tramo de Maipú. Prensa Gobierno de Mendoza

Esquema de circulación obligatoria

Debido a las características técnicas de la zona intervenida, no será posible aún habilitar el tránsito por las calles colectoras. Por este motivo, el flujo vehicular que habitualmente se dirige por las calzadas norte (hacia el Gran Mendoza) y sur (hacia la zona este) solo tendrán un carril para circular.

Se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar la señalización provisoria y considerar posibles demoras en los tiempos de viaje durante los días que afecten a este importante corredor del Gran Mendoza.

Acceso Este, a la altura de Arturo González (entre Maipú y Guaymallén) Acceso Este, a la altura de Arturo González (entre Maipú y Guaymallén) Prensa Gobierno de Mendoza

¿Cuándo empiezan las obras en Guaymallén?

En el tramo urbano del Acceso Este, en toda la zona de Guaymallén, las tareas comenzarán hacia fines de junio y estarán enfocadas en mejorar accesos, seguridad vial y fluidez del tránsito.

Por ese sector del Acceso Este circulan más de 100.000 vehículos diarios, de allí la importancia de avanzar por etapas para evitar colapsos de tránsito.

En total, la megaobra de la RP22 contempla una intervención total de 30,4 kilómetros, desde el Nudo Vial de Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira.