Cortes, velocidad reducida y control con drones en el Acceso Este: así se circula desde hoy en Guaymallén

Acceso Este: 7 cambios claves para automovilistas con el inicio de obras en la zona más transitada

Desvíos el Acceso Este: suman un nuevo estrechamiento de calzada en Maipú

Desde las 8 de la mañana arrancaron los trabajos en el primero de los tres tramos de la ruta provincial 22 (exruta nacional 7), puntualmente entre los puentes de calle Arturo González (límite entre Guaymallén y Maipú) y Tirasso.

Se trabajará allí durante los próximos 45 días. La idea es ir de a "bloques" de 500 metros, que se irán sumando las próximas semanas de forma progresiva hasta llegar a tener tres, con un tramo total que llegará a tener 1,5 km de extensión.

Obras: cortes y cambios de tránsito en el Acceso Este, tramo Guaymallén

Entre tantos objetivos centrales de la megaobra, se destaca la incorporación de un tercer carril de circulación en cada uno de los sentidos de circulación.

Los trabajos se extenderán tanto en el carril que tiene sentido de circulación este-oeste (quienes vienen con dirección a Ciudad ) como en aquel que va de oeste a este (para salir del Gran Mendoza ).

Obras: cortes y cambios de tránsito en el Acceso Este, tramo Guaymallén

En circunstancias normales, ambos carriles tienen dos trochas. Sin embargo, desde hoy se mantendrá uno de cada uno de los carriles por trocha y se brindará la alternativa de utilizar las colectoras ya sea para ir o venir de la Ciudad. Además estará prohibido estacionar en las laterales.

Obras: cortes y cambios de tránsito en el Acceso Este, tramo Guaymallén Ramiro Gómez / Los Andes

Obras: cortes y cambios de tránsito en el Acceso Este, tramo Guaymallén Ramiro Gómez / Los Andes

Quienes vengan del este con destino a Ciudad contarán con la colectora norte, mientras que quienes circulen hacia el este tendrán la colectora sur del Acceso Este (ambas calles laterales alternativas contarán con dos carriles).

Para quienes transiten hacia el oeste, en dirección a la Ciudad, el corte empezará en Arturo González.

Mientras que para los conductores que circulen hacia el este, la intervención comenzará en Tirasso.

Menor velocidad, controles con drones y pedido especial del intendente

Habrá controles de velocidad para evitar el uso de las laterales como autopista, mientras que el Acceso Este dejará de tener carril rápido.

Obras: cortes y cambios de tránsito en el Acceso Este, tramo Guaymallén Ramiro Gómez / Los Andes

"Vamos a tener inspectores, no solo para controlar que respeten los sentidos de circulación en las colectoras, sino también para evitar que los automovilistas se estacionen sobre las colectoras o circulen a 100 km/h por las laterales", dijo el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quien aclaró que el límite de velocidad será el mismo de las zonas urbanas (máxima de 40 km/h).

De acuerdo al jefe comunal, la de hoy es apenas la primera etapa de un proyecto que demandará aproximadamente dos años.

Aclaró también que el Acceso Este dejará de ser una vía rápida como siempre se acostumbró. Se estiman unos 30 inspectores de tránsito desplegados en distintos puntos de la ruta y un monitoreo exhaustivo con drones para medidas que ayuden a evitar embotellamientos y mejorar así el comportamiento de tránsito.

Las autoridades aclararon que los cortes más importantes después de calle Tirasso, en dirección a Ciudad, recién se implementarán dentro de algunos meses.

#MóvilEnVivo | Comienza una nueva etapa de obras en el Acceso Este.



Cambios en la circulación anunciados por el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.



"Desde hoy el Acceso Este debe transitarse como una calle urbana, a no más de 40 km/h"



@valencapomaggi pic.twitter.com/WlZeSos1Jj — Aconcagua Radio (@Aconcagua_radio) July 6, 2026

Los cambios en el Acceso Este, tramo Guaymallén:

Así queda el tránsito ordenado desde hoy:

Sentido este a oeste (hacia el Centro): quienes circulen desde la Zona Este hacia la Ciudad de Mendoza podrán transitar de forma fluida a través de media calzada habilitada de la traza principal entre Arturo González y Tirasso y la colectora.

quienes circulen desde la Zona Este hacia la Ciudad de Mendoza podrán transitar de forma fluida a través de media calzada habilitada de la traza principal entre Arturo González y Tirasso y la colectora. Sentido oeste a este (hacia San Martín): los conductores que viajen hacia el este circularán por la media calzada habilitada de la traza principal y por la colectora.

Calles alternativas recomendadas fuera del Acceso Este

Además de las colectoras, la comuna de Guaymallén recomendó a vehículos livianos la circulación por calles internas del departamento que permitan conectar de manera más directa con el Gran Mendoza.

Por ejemplo, quienes vengan del este con destino a la Ciudad de Mendoza podrán ingresar por Adolfo Calle, Bandera de los Andes y Pedro Molina,

En tanto, para salir de Ciudad con destino a Guaymallén (y hacia el este), las principales alternativas son Adolfo Calle, el carril Godoy Cruz y Correa Saá.

Alternativas por obras en el Acceso Este, tramo Guaymallén Prensa municipio

Si el destino es a Godoy Cruz, para entrar desde Guaymallén las calles recomendadas son Berutti y Moldes. Y para salir de Godoy Cruz, las vías son Pedro Vargas e Independencia.

Alternativas por obras en el Acceso Este, tramo Guaymallén Prensa municipio

Camino a Maipú, las alternativas para entrar y salir son Ponce, 9 de julio y Azcuénaga.

Alternativas por obras en el Acceso Este, tramo Guaymallén Prensa municipio

Si el destino es Las Heras, las mejores calles con Mitre y Aristóbulo del Valle.

Alternativas por obras en el Acceso Este, tramo Guaymallén Prensa municipio

En el caso de los camiones, las autoridades sugieren utilizar la Variante Palmira y luego conectar con la Ruta Nacional 40, especialmente para el tránsito pesado que se dirige hacia San Juan o el corredor internacional.

Más desvíos en Maipú por la megaobra del Acceso Este

En paralelo a lo que abarca a Guaymallén, se realizará desde este lunes un nuevo estrechamiento de calzada en el Acceso Este, específicamente en la calzada sur, entre el puente Medina y Las Margaritas (Maipú).

La medida tiene como objetivo ejecutar tareas de recalce de banquinas en dicho sector.

Desde la inspección de la obra aclararon que no se trata de un corte de tránsito, sino de una intervención que convivirá con la circulación vehicular. Además, las autoridades recordaron que todos los desvíos existentes continúan funcionando normalmente.

La flexibilidad del esquema ya se implementó con éxito en la calzada Sur (mano al Este), donde se modificó el desvío original hacia la colectora al detectar que generaba demoras en la intersección con el carril Don Bosco.