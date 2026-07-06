Más de 430.000 chicos están oficialmente de vacaciones en Mendoza: las fechas a tener en cuenta hacia adelante

Más de 430.000 alumnos de Mendoza , de Nivel Inicial, Nivel Primario y secundaria ya están oficialmente disfrutando de las vacaciones de invierno . Viene bien en medio del drástico descenso de temperaturas, que sumó dos días a la oportunidad de quedarse en casa, desde el jueves pasado.

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Se trata de 50.648 que asisten a Nivel Inicial, 219.550 del Nivel Primario y 168.032 alumnos del Secundario, lo que implica un total de 438.000 estudiantes de la matrícula completa de los niveles obligatorios. A ellos se suman estudiantes de educación especial y otros niveles.

La Dirección General de Escuelas (DGE) había establecido en el calendario escolar 2026, que el último día en las aulas sería el viernes 3 de julio para dar incio al receso invernal. Sin embargo, la ola polar que se instaló la semana pasada obligó a suspender las clases presenciales el jueves y el viernes. Aunque la DGE solicitó que se continuara con el dictado de clases virtuales, lo cierto es que los chicos pudieron quedarse en sus hogares desde entonces.

Volverán a las aulas el lunes 20 de julio . Desde entonces, las escuelas de todos los niveles y modalidades se preparan para comenzar la segunda mitad del ciclo lectivo 2026, que finalizará el 22 de diciembre.

Desde la DGE se ha puesto en valor que Mendoza tendrá este ciclo una carga horaria superior a los estándares federales. En ese sentido, detalla que la Nación exige un mínimo de 760 horas reloj anuales para Primaria y 900 horas para Secundaria. Sin embargo, en Mendoza el Nivel Primario tendrá este ciclo 840 horas reloj (80 horas más que el mínimo nacional) y el Nivel Secundario, 940 horas reloj (40 horas más que lo exigido por Nación). En tanto, el Nivel Inicial alcanzará las 630 horas reloj.

Más de 430.000 alumnos de Mendoza, de Nivel Inicial, Nivel Primario y secundaria ya están oficialmente disfrutando de las vacaciones de invierno

Cabe recordar que Mendoza tiene como particularidad que se dicta media hora más de clase por jornada, algo implementado desde hace décadas.

Cómo sigue el ciclo lectivo 2026

Este año, tanto para alumnos de Nivel Inicial como aquellos estudiantes de niveles Primario y Secundario que no adeuden espacios curriculares, las clases terminarán el viernes 27 de noviembre.

El período de recuperación de saberes, destinados a estudiantes que deban espacios curriculares, se desarrollará desde el lunes 30 de noviembre hasta el viernes 18 de diciembre.

Cabe destacar que el martes 22 de diciembre finalizará la actividad de todos los estudiantes y los docentes, mientras que los equipos directivos culminarán el 23 de diciembre. El 22 de diciembre habrá jornadas institucionales.

Desde el gobierno escolar destacaron que así, el calendario escolar 2026 garantiza 190 días de clases.

Cuando son las vacaciones en cada provincia

Como es sabido, el receso invernal no es igual en todo el territorio nacional. Según los datos los ministerios de educación provinciales y la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE) las fechas en cada provincia son las siguientes:

Del 6 al 17 de julio

Córdoba

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

Del 13 al 24 de julio

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Tucumán

Del 20 al 31 de julio