El desempeño de los estudiantes de Mendoza se concentrará en una App: qué podrán ver los padres

El desempeño escolar de los estudiantes mendocinos ahora podrá seguirse con más facilidad a través de la App Mendoza por Mi (MxM) . El Gobierno de Mendoza , a través de la DGE , anunció la incorporación del sistema de Gestión Educativa Integral (GEI) a la plataforma.

La DGE busca fortalecer el paso a la escuela secundaria con una nueva estrategia ¿Mejorarán los Aprendizajes?

Revolución en el aula: cambios en la educación obligatoria de Mendoza con énfasis en los primeros años

La intención es facilitar el acceso de los alumnos, los padres y los docentes. La intención es unificar toda la información e incluso trámites de otra índole en dicha aplicación.

“Lo que cambia es cómo ve el padre esta visualización. Hasta el momento, lo que tenía era un formato web, tenía que entrar a una página web, tenía que loguearse con otra identidad distinta de Mendoza por Mí. Ahora se unifica todo en la misma aplicación, y es para facilitarle la vida a la ciudadanía de Mendoza”, explicó el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. Lo hizo en un anuncio del que también participaron el gobernador Alfredo Cornejo y el Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

García Zalazar explicó que la aplicación se puede descargar en los celulares y va a permitir el seguimiento de la trayectoria de los estudiantes . Incluirá datos de todos los niveles, desde Nivel Inicial, hasta el Nivel Superior. En este último caso, en lo concerniente a la oferta de la DGE.

“Cada papá, cada mamá, va a poder ver las calificaciones de sus hijos, la asistencia, que es muy importante, si tiene algún tipo de comunicado con la escuela ”, detalló. Incluso dijo que la idea es ir sumando datos: “A partir del 2º semestre también se cargará la fecha de los exámenes programados. Es decir, no solo vamos a tener notas, calificaciones, asistencia, el seguimiento de la trayectoria de cada estudiante, sino también programar para que los padres sepan cuál es el calendario de cada colegio en materia de evaluación”.

A partir de hoy, estudiantes y familias pueden acceder a la información educativa del Sistema GEI también a través de la app Mendoza por Mí. Desde un solo lugar van a poder consultar trayectorias académicas, evaluaciones, certificados, horarios, asistencia y otros datos… pic.twitter.com/MjBuhln4pl

El funcionario destacó que es parte de un programa de ciudadanía digital que tiene la provincia y se busca integrar toda la base de datos del sistema educativo y, en el futuro, interactuar con otras bases de datos del sistema. Por ejemplo, interactuar con la historia clínica digital que tiene el Ministerio de Salud para los casos que lo ameriten, mencionó.

Quiénes pueden acceder a la información de los alumnos

Para bocetar qué impacto tendrá la propuesta García Zalazar señaló que el sistema educativo de Mendoza tiene 503.000 estudiantes. Estimó que esto implica a alrededor de 300.000 padres (considerando a los menores de edad) y sumó unos 45.000 docentes. De estos últimos dijo que muchos ya la usaban para la consulta de bono de sueldo, por ejemplo.

Quienes ya están logueados en el GEI migrarán directamente. “Aquel que ya está logueado, podrá ingresar con la misma clave y con el mismo correo, y, si no, puede loguearse a través de la plataforma, es muy sencillo hacer; además, cualquier estudiante mayor de 10 años ya puede hacer también su propio logueo y tiene una función específica”, detalló. Recordó que piden un fuerte compromiso parental en el acompañamiento de los chicos.

Concentrar y facilitar trámites en Mendoza

“Hay 450.000 personas que tienen bajada la aplicación Mendoza por mí, de los potenciales 2.000.000”, destacó el gobernador. Lo consideró un gran avance y dijo que se apunta a que sea lo más masiva posible porque es un “gran facilitador para los ciudadanos”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema hizo hincapié en que se viene profesionalizando el Estado desde hace 10 años y que se ha puesto la información a disponibilidad del ciudadano.

secundaria Datos disponibles: Padres podrán ver calificaciones, asistencia y comunicados escolares de sus hijos. Foto: Gobierno de Mendoza

“Hoy, la interacción de los ciudadanos con el estado en todos sus niveles se puede hacer a través de una aplicación, a través de una página web”, subrayó.

Detalló que hay más de 3.000.000 de visitas por mes en la aplicación y más de 170 trámites que se hacen por ahí. “Por ejemplo, en el Registro Civil, todos los trámites que son provinciales, y ya no se cobra tasas, hay dos mil millones de pesos que el año pasado quedaron en manos de los mendocinos porque se dejó de cobrar la tasa”, sostuvo.

“Esas son 3.000.000 de interacciones que en años anteriores no se hacían, o se hacían manualmente”, apuntó Cornejo.

Mema agregó que se puede acceder a cualquier información a través de Mendoza por mí, y se puede hacer en minutos trámites que antes llevaban meses.

“Nuestra intención es poder poner toda la información que hemos ido tomando y que procesamos a la hora de tomar decisiones. Lo hacemos en el transporte público, lo hacemos al momento de definir qué horas son las importantes, lo hacemos al definir cuáles son los incentivos en la educación, exponerlo a favor de la ciudadanía. Lo hicimos en su momento en la aplicación Cuando Subo, que tiene 1.000.000 de usuarios hoy”, detalló Mema a modo de resumen.