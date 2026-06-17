En tres años creció 40% el número de graduados en la UNCuyo: egresan más de 2.800 profesionales al año

Entre los grandes desafíos en cuanto a las trayectorias en las UNCuyo , se cuentan lograr el egreso efectivo lo más cercano al plazo estipulado y disminuir el rendimiento negativo, que puede determinar el abandono o que se extienda la cursada.

Y en ese sentido, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) acaba de anunciar que ha logrado mejoras en los últimos años . Según informó la casa de estudios, cerró su ciclo académico 2025 con 2.876 graduados. Esta cifra representa un incremento del 40% en tres años , si se compara con datos de 2022, año en que egresaron de la casa de estudios 2.042 estudiantes.

Pero además, se redujo 20% el Rendimiento Académico Negativo (RAN) general de todos los estudiantes . Se considera así cuando un alumno activo no aprueba al menos dos materias durante el año académico.

Los datos de la UNCuyo dan cuenta de que pasó de 47% en 2022 a 38% en 2025. La casa de estudios también detectó una baja en el RAN de los ingresantes, que pasó de 30,5% en el 2023 a 25% en 2025. “Estos datos muestran una mejora considerable en la trayectoria académica de los estudiantes”, subrayó la universidad.

En el país, existe una brecha muy amplia entre la duración teórica y la real de una carrera de nivel superior. En 2023, un informe difundido por Télam, Agencia Nacional de Noticias, dio cuenta de que sólo 29% de los y las estudiantes universitarios/as egresa en el tiempo previsto.

Las mejoras en el rendimiento de los estudiantes de la UNCuyo

La UNCuyo puso énfasis en que no se trata solo de una mejora sobre su desempeño previo, sino que la deja bien posicionada respecto de sus pares a nivel nacional. Explicaron que la actual tasa de egreso que tiene “está muy por encima del promedio de las universidades públicas nacionales, lo que cobra especial relevancia al darse en un contexto de desfinanciamiento universitario y deterioro socioeconómico”, apuntó,

En ese marco, resaltó que el deterioro de las condiciones socioeconómicas también impacta en los alumnos, en tanto más del 50% de los estudiantes de la institución debe trabajar mientras cursa su carrera.

"Es un aumento realmente muy grande y es un número que también impacta en sí mismo. Son 2.800 nuevos graduados que la Universidad Nacional de Cuyo brinda a la sociedad mendocina todos los años. Esto da cuenta del volumen de la institución, de su importancia”, subrayó Julio Aguirre, Secretario Académico de la Universidad, área que relevó los datos.

“Estamos en pisos históricos del Rendimiento Académico Negativo; si nos comparamos con los promedios de otras universidades nacionales, tenemos un rendimiento negativo 20 o 30 puntos por debajo de ellos”, detalló el funcionario.

Por qué aumentaron los egresados de la UNCuyo

Las autoridades consideraron que el aumento de la tasa de egreso es consecuencia de una mejora general del rendimiento académico, lo cual atribuyen a la actualización que han realizado en algunas carreras y también en un gran número de materias. La actualización alcanzó 50 planes de estudio y cambios en los programas de más de 500 asignaturas. La intención ha sido adaptarlo a las necesidades y características de los estudiantes actuales.

Pero además, han sumado más estrategias de acompañamiento estudiantil, el seguimiento de las trayectorias académicas. Esto gracias a los programas de Sinceramiento Curricular y el de Transformación Curricular.

La universidad explicó que, en un contexto caracterizado por un fuerte deterioro de las condiciones socioeconómicas de la sociedad, sumado a las consecuencias de la pandemia en las trayectorias académicas de la comunidad de estudiantes, podía esperarse un debilitamiento generalizado del rendimiento académico de quienes ingresaban a la universidad. Por ello se potenciaron programas de acompañamiento a las trayectorias académicas, articulando acciones en dos ejes: ingreso y 1º año, por un lado; y permanencia y egreso, por el otro.

“Estos programas fueron muy buenos para avanzar con muchos estudiantes que estaban un poco más rezagados y fueron terminando las carreras a un ritmo mayor al que lo venían haciendo antes. Y también, por supuesto, que con las modificaciones curriculares que hemos hecho, las carreras ahora son factibles de ser realizadas en menor tiempo”, dijo Aguirre a Los Andes, quien dijo que no han analizado las carreras con mayor impacto, pero que la mejora ha sido generalizada.

UNCuyo Mejora académica: La UNCuyo incrementó un 40% sus graduados en tres años, alcanzando 2.876 profesionales anuales.

Durante el periodo 2022-2025 hubo un incremento sostenido del presupuesto destinado a programas de acompañamiento, donde se destaca un crecimiento del 670% en el presupuesto destinado al programa TRACES (acompañamiento) y del 1.665% destinado a los ingresos. Además, se realizó la actualización de normativa y optimización de los proyectos y se consolidó el acompañamiento a los equipos de trabajo, la articulación por familia de carreras y proyectos y se profundizaron los trayectos formativos comunes.

Adaptar la propuesta a los nuevos estudiantes: la mitad trabaja

Aguirre dijo que hubo un cambio cualitativo luego de que evaluaran los programas que mandaban las facultades y fortalecieran la formación de los tutores pares, es decir, tutorías a los docentes (capacitación).

“También el programa de sinceramiento curricular, en el que participaron más de 500 cátedras, hizo modificaciones en sus programas, más allá de los planes de estudio, hacia adentro, los programas de las materias también cambiaron gracias a ese programa y a las mismas capacitaciones”, apuntó el secretario. Y agregó: “Los docentes hacen estas capacitaciones y van haciendo modificaciones que permiten adaptar mejor los contenidos de sus materias al estudiante que realmente tiene en el aula, que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Entonces, era necesario un esfuerzo de esas características”.

Dijo que con el rendimiento académico negativo pasa algo parecido y ha habido una mejora global. “Tenés carreras donde no tenés prácticamente rendimiento académico negativo. Las ciencias de la salud, por ejemplo, y algunas ingenierías, son carreras donde los estudiantes normalmente se dedican casi 100% al estudio”, diferenció.

En cambio, donde hay más estudiantes que trabajan o donde no se requiere el título para ejercer, hay más rendimiento negativo y más demoras. “Tenés muchas carreras donde los estudiantes empiezan a trabajar y dejan colgada la tesis, un par de materias, y eso se va acumulando en los años”, señaló.

En cuanto a los cambios llevados al plano de lo práctico, comentó que hay carreras que han pasado de 5 a 4 años y esperan ver el impacto en un par de años.

Respecto de los cambios en las materias, ha implicado fundamentalmente eliminar contenidos viejos y repensar todo en función del tiempo del estudiante. “Antes, las materias se hacían pensando solamente en las horas de clase, y no se podía cuantificar cuánto tiempo estaban los estudiantes haciendo trabajos prácticos, estudiando, etcétera. Lo que hace nuestro programa de sinceramiento curricular es transformar todo eso en una unidad de medida que se llama créditos de referencia del estudiante”, refirió. Esto toma en consideración no solamente cuánto tiempo cursan los alumnos, sino también cuánto tiempo invierten en lectura, estudio, actividades prácticas, entre otras. Esto, además, ha permitido mejorar la coordinación entre distintas materias de una carrera. “Eso, en general, ha llevado a contenidos más novedosos, a formas de evaluar más interesantes, basadas en metodologías más ágiles”, destacó Aguirre.