Escrutinio definitivo: así quedó el nuevo reparto de poder en la UNCuyo

A menos de una semana de la segunda vuelta para definir quién conducirá la Universidad Nacional de Cuyo durante el período 2026-2030, el escrutinio definitivo ratificó la victoria de la fórmula “ Sumar Universidad ” conformada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini .

UNCuyo: el batacazo K en Políticas, más votantes que en 2022 y el mapa de las facultades

En la carrera por el rectorado y dejó al descubierto un dato político clave: el oficialismo universitario mantiene una posición dominante en gran parte de los órganos de representación de la casa de estudios.

Los números finales confirmaron que la fórmula de Sumar Universidad obtuvo el 37,06% de los votos , mientras que Adriana García y Ana Sisti, de Encuentro Plural, alcanzaron el 29,02% .

Más atrás quedaron Javier Ozollo y Fernanda Bernabé , de Proyecto Universidad Abierta, con el 18,45% , e Ismael Farrando y Jimena Estrella, de Trayectoria y Renovación , con el 15,47% .

Ninguna de las listas logró superar el 50% necesario para consagrarse en primera vuelta, por lo que el próximo 23 de junio Fidel y García volverán a enfrentarse en las urnas para definir quién sucederá a Esther Sánchez al frente del Rectorado.

Uno de los datos destacados de la jornada fue el incremento en la participación. Según datos a los que pudo acceder Los Andes, en la categoría de rector votaron 20.384 personas sobre un padrón de 58.296 electores, lo que representó una concurrencia cercana al 35%.

La cifra supera la registrada en las elecciones de 2022, cuando habían participado poco más de 16.000 votantes.

La disputa por los votos de Ozollo y Farrando

Con el escenario ya definido, ambas fórmulas iniciaron una intensa ronda de conversaciones con los sectores que quedaron fuera de competencia.

Tanto Fidel como García mantienen reuniones con dirigentes, consejeros y referentes universitarios vinculados a los espacios de Ozollo y Farrando. Hasta el momento ninguno de los dos candidatos derrotados realizó un pronunciamiento público sobre a quién respaldará en la segunda vuelta.

“Todavía quedan días para seguir conversando”, reconocen distintos actores del ámbito universitario.

En el campus existe la percepción de que una parte importante del electorado de Farrando podría inclinarse por Fidel debido a la cercanía política e institucional que mantuvieron distintos referentes de ese espacio con sectores del actual oficialismo universitario y del radicalismo mendocino.

En paralelo, también se especula con que Ozollo podría acercar posiciones con García. Sin embargo, en la UNCuyo advierten que las negociaciones continúan abiertas y que ningún acuerdo puede darse por cerrado antes del balotaje.

Un Consejo Superior con mayoría oficialista

Más allá de quién resulte electo rector, el mapa político de la UNCuyo quedó prácticamente configurado tras los comicios del 9 de junio.

A nivel conducción de facultades el escenario es favorable para el actual oficialismo con un total de ocho decanatos. Mientras que el peronismo cuenta con dos unidades académicas y las otras dos restantes se mantiene como “independientes”.

Sin embargo, la principal fortaleza de Sumar Universidad aparece en la composición del Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno de la universidad. Allí se toman las decisiones estratégicas vinculadas al presupuesto, las políticas institucionales y las principales normativas de la casa de estudios.

Además del rector, el cuerpo está integrado por los 12 decanos de las facultades, representantes docentes (12), estudiantes (12), egresados (3), docentes auxiliares (4) y personal de apoyo académico (1).

Según el reparto surgido de las elecciones, el actual oficialismo universitario contaría con 23 de los 44 integrantes del Consejo Superior. La oposición reuniría 14 representantes, mientras que otros siete miembros mantendrían una posición más independiente o de alineamiento variable.

Consejo Superior UNCuyo El Consejo Superior de la UNCuyo.

El peso de los estudiantes

Uno de los datos más relevantes del escrutinio definitivo fue el amplio respaldo que obtuvo Fidel en el claustro estudiantil. La fórmula oficialista alcanzó el 44% de los votos de estudiantes, superando con claridad a García, que obtuvo el 25%, y a Ozollo, que reunió el 22%. Farrando quedó relegado al 8%.

Además, el oficialismo logró quedarse con la mayoría de los espacios estudiantiles que aportan representación al Consejo Superior. Allí, la Franja Morada le aporta tres los ochos respaldos.

Agrarias, Ciencias Aplicadas a la Industria, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Ciencias Médicas y Derecho quedaron bajo espacios afines a Fidel, mientras que Ciencias Políticas y Educación se inclinaron por sectores cercanos a García.

En tanto, Artes y Diseño y Filosofía y Letras mostraron mayor cercanía con los espacios vinculados a Ozollo, mientras que Ingeniería y Odontología quedaron bajo agrupaciones independientes.

Franja Morada - UNCuyo La regional Mendoza de la Franja Morada.

Egresados y docentes auxiliares, otro respaldo para Fidel

El oficialismo también obtuvo buenos resultados en otros claustros estratégicos. Entre los egresados, la lista Egresados por la Universidad Pública se impuso con el 53% de los votos y logró quedarse con dos de los tres consejeros superiores en disputa, consolidando una mayoría favorable para Sumar Universidad.

Algo similar ocurrió entre los docentes auxiliares, donde la lista Sumar alcanzó el 41% de los sufragios y consiguió dos de los cuatro representantes al Consejo Superior. Los otros lugares quedaron repartidos entre Unidad y Trayectoria y Renovación.

La excepción: los no docentes

El único claustro que quedó claramente bajo influencia opositora fue el de personal de apoyo académico. La agrupación Comunidad obtuvo el 38% de los votos y se quedó con la representación del sector en el Consejo Superior, dejando al oficialismo sin presencia directa en ese segmento.

Con este escenario institucional ya definido, la atención de la UNCuyo se concentra ahora en la segunda vuelta del 23 de junio, donde Gabriel Fidel buscará capitalizar la ventaja obtenida en la primera elección y Adriana García intentará construir una mayoría alternativa que le permita llegar al rectorado.