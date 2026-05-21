Carreras nuevas en la UNCuyo: más de 500 personas se anotaron en las nuevas propuestas virtuales

La Facultad de Ciencias Económicas consolidó una oferta académica innovadora en medio de un contexto profesional más dinámico y tecnológico. Cuáles son las carreras y de qué se tratan.

Con cifras récord de registros, la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) amplió su oferta académica con nuevas carreras completamente a distancia y ya superó los 500 interesados e inscriptos de distintos puntos del país.

Se trata de la Licenciatura en Logística y el nuevo Ciclo de Complementación Curricular en Gestión Tecnológica de las Organizaciones. Las propuestas que despertaron el interés nacional comenzaron a dictarse este año con modalidad virtual y apunta a perfiles vinculados a gestión y tecnología.

Comienzo exitoso: “Es nuestra forma de defender la universidad pública” En este marco, la Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones cerró su primer periodo de registro de preinscripciones con más de 400 aspirantes. Incorporada recientemente, está orientada a profesionales con titulaciones intermedias vinculadas a las ciencias económicas que buscan incorporar herramientas para liderar procesos de transformación tecnológica en organizaciones públicas, privadas y del tercer sector.

El número de interesados se suma al impacto positivo que generó la Licenciatura en Logística a distancia, una carrera que comenzó a dictarse este año y que amplió las posibilidades de acceso a la formación universitaria para estudiantes de diferentes regiones. La carrera cuenta con 30 inscriptos que se suman a los más de 100 estudiantes que cursan de manera presencial.

El decano de la FCE, Miguel González Gaviola, destacó el crecimiento de estas iniciativas académicas y el interés generado en todo el país, especialmente por tratarse de carreras de grado con modalidad a distancia que permiten ampliar el alcance y democratizar el acceso a la educación universitaria.

“Transformar nuestras carreras, ofrecer aquello que los nuevos estudiantes requieren y necesitan es nuestra forma de defender a la universidad pública argentina y demostrar su valor y calidad reconocidos en todo el mundo”, explicó González Gaviola.