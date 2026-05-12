Gabriel Fidel criticó al Gobierno nacional y respaldó la marcha federal universitaria: "Será multitudinaria"

La crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales volverá a expresarse este martes en las calles con la cuarta Marcha Federal Universitaria . En Mendoza, la movilización contará con la participación de la comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo y partirá desde el campus universitario hacia Plaza Independencia.

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En ese contexto, el vicerrector de la UNCuyo y candidato al rectorado por la lista Sumar Universidad , Gabriel Fidel , advirtió sobre el impacto que tiene el atraso presupuestario y salarial en el funcionamiento de la casa de estudios y cuestionó la postura del Gobierno nacional frente al sistema universitario.

Fidel sostuvo que la movilización “ será multitudinaria ” y consideró que no participará únicamente la comunidad educativa, sino también amplios sectores de la sociedad.

“Mucha gente entiende que los intereses de la educación superior van más allá de los intereses particulares de estudiantes, docentes, no docentes y graduados”, afirmó. “Mucha gente entiende que los intereses de la educación superior van más allá de los intereses particulares de estudiantes, docentes, no docentes y graduados”, afirmó.

En relación con el conflicto presupuestario, el funcionario universitario señaló que las universidades nacionales llevan “tres años esperando que se actualicen sus presupuestos” y cuestionó que no se aplique una ley de financiamiento universitario.

Según indicó, esa normativa permitiría garantizar recursos “sin afectar los fondos nacionales y sin generar el déficit del que tanto habla el Ejecutivo”. También remarcó que las universidades públicas vienen sosteniendo mecanismos de control y auditoría.

“Está bien auditar. Nosotros en la UNCuyo nos hemos sometido históricamente a auditorías y evaluaciones externas”, expresó. En esa línea, aseguró que la institución siempre dio cuenta del manejo de los fondos y explicó que cerca del 90% del presupuesto está destinado al pago de salarios.

El atraso salarial de los docentes universitarios

Fidel advirtió además sobre la pérdida de poder adquisitivo de docentes y nodocentes. Según detalló, los atrasos salariales se ubican entre el 35% y el 45%. Como ejemplo, mencionó que un docente con dedicación exclusiva de 40 horas semanales que recién inicia percibe un salario básico de alrededor de 1.500.000 pesos, antes de descuentos.

El dirigente universitario también se refirió a la situación de los estudiantes y señaló que las becas no cuentan con actualizaciones acordes al contexto económico. “Obtener 35 mil pesos mensuales está muy por debajo de lo que podría pretenderse para poder estudiar sin trabajar”, afirmó.

La rectora de la UNCUYO, Esther Sánchez junto con el vicerrector Gabriel Fidel

Otro de los puntos que mencionó fue la situación del Hospital Universitario de la UNCuyo, en medio del debate nacional sobre el financiamiento de hospitales universitarios y los reclamos vinculados al reparto presupuestario entre distintas universidades.

Además de las cuestiones económicas, Fidel cuestionó el tono discursivo del Gobierno nacional hacia las universidades públicas. Aseguró que existe un “maltrato” político y discursivo que, según planteó, “no se condice con la jerarquía y la calidad de docentes, investigadores y referentes universitarios”.

El recorrido de la marcha

La Marcha Federal Universitaria en Mendoza comenzará a las 15 con una concentración en el ingreso al campus de la UNCuyo. La columna avanzará por Carlos Lencinas, continuará por Padre Contreras y avenida del Libertador, para luego seguir por Emilio Civit, Belgrano y Sarmiento hasta llegar a Plaza Independencia.

A diferencia de convocatorias anteriores, esta vez no está previsto un acto de cierre. En la última movilización, la rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, había sido recibida con silbidos y cánticos cuando intentó tomar la palabra.