En la previa de una nueva marcha universitaria, el Gobierno concretó un nuevo recorte de $78.000 millones

El Gobierno nacional dispuso un fuerte recorte presupuestario en programas dependientes de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales. La medida quedó oficializada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada junto con las modificaciones presupuestarias de la administración nacional.

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Esto se da en la previa de la cuarta marcha federal Cuarta Marcha Federal Universitaria, una movilización que promete ser masiva y que tiene como eje central la exigencia del pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida tendrá réplicas en todo el país y Mendoza no será la excepción.

Según la planilla anexa de gastos, el ajuste total asciende a $78.768.179.759 y afecta principalmente programas vinculados a alfabetización, salarios docentes, infraestructura escolar y políticas socioeducativas.

El mayor recorte impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización” , que perdió $35.288.051.713 . La reducción se concentró especialmente en las transferencias directas a las provincias para la implementación del programa educativo.

A su vez, el Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” , que contaba con una partida de $8.929.835.294 y tenía como objetivo equiparar los salarios mínimos de los docentes provinciales.

En paralelo, el área de infraestructura escolar y equipamiento sufrió una poda de $21.686.636.818, mientras que el programa “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” registró un recorte de $6.649.536.538. Dentro de ese ajuste también se incluyó una reducción superior a los $559 millones en becas estudiantiles.

Otro de los organismos alcanzados por la decisión fue EDUC.AR S.A., la empresa estatal dedicada al desarrollo de contenidos y tecnología educativa, que perdió transferencias por un total consolidado de $48.000 millones.

Las universidades nacionales también quedaron afectadas por las modificaciones presupuestarias. El Gobierno recortó $5.303 millones en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, lo que impactará en obras previstas en trece casas de estudio del país.

Entre las universidades con mayores reducciones figuran la Universidad Nacional de La Plata, que perdió $1.043 millones; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones; la Universidad Nacional de Río Cuarto, con una baja de $680,5 millones; y la Universidad Nacional de Entre Ríos, que sufrió una reducción de $540 millones.

La decisión forma parte de la reestructuración de partidas impulsada por el Poder Ejecutivo en el marco de la política de ajuste fiscal y reorganización del gasto público.

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La marcha en Mendoza: horario y recorrido

En Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) ha hecho extensiva la invitación a toda la sociedad mendocina. La cita comenzará a las 15 con una concentración en el ingreso al campus universitario.

El cronograma previsto para la movilización es el siguiente:

Inicio: a las 16 se dará inicio a la marcha desde el campus de la UNCuyo.

Trayecto: la columna se desplazará por calle Carlos Lencinas, girará hacia el sur por Padre Contreras y continuará por Avenida del Libertador.

Tramo final: el avance seguirá por Avenida Emilio Civit y calle Sarmiento.

Punto de llegada: la manifestación concluirá con un acto en la Plaza Independencia.

En tanto, en Buenos Aires la concentración principal será a las 14 en Avenida de Mayo y Salta.