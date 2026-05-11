Investigan presuntas coimas en el sistema SIRA y vuelven las críticas contra Tombolini

La Justicia federal avanza en una investigación sobre una presunta red de corrupción vinculada al Sistema de Importaciones de la República Argentina ( SIRA ), implementado durante la gestión de Matías Tombolini al frente de la Secretaría de Comercio Interior.

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La causa está encabezada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Ambos investigan supuestos pagos de coimas destinados a agilizar autorizaciones de importación y facilitar el acceso al dólar oficial durante las restricciones cambiarias vigentes entre 2022 y 2023 .

Según la investigación judicial, empresarios habrían abonado sobornos equivalentes al 10% y 15% del valor de distintas operaciones para obtener aprobaciones más rápidas dentro del sistema SIRA. La pesquisa apunta a una supuesta “gestoría paralela” que operaría por fuera de los canales formales y que habría permitido acelerar permisos de importación en medio de las fuertes trabas cambiarias de la época.

De acuerdo con la causa, los montos bajo análisis podrían alcanzar cientos de millones de dólares y ya existen al menos cuatro operaciones concretas investigadas.

La causa por el sistema SIRA vuelve a poner bajo la lupa a Tombolini.

Matías Tombolini, vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, en su visita a Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El expediente se desprende de otra causa relacionada con maniobras vinculadas al dólar blue. En ese contexto, peritajes telefónicos incorporados al expediente revelaron conversaciones sobre presuntas presiones para destrabar autorizaciones de importación.

Entre las personas mencionadas en la investigación aparecen financistas, exfuncionarios del Banco Central de la República Argentina y de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Vuelven las críticas por la designación de la esposa de Tombolini

En paralelo, la investigación volvió a poner bajo discusión la designación de María Magdalena Stroman, esposa de Tombolini, como asesora ad honorem en la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno en abril de 2023. La resolución oficial publicada en el Boletín Oficial establecía que la funcionaria no percibiría remuneración por sus tareas.

Stroman había integrado en 2019 una lista de candidatos de Consenso Federal junto a Tombolini, y su nombramiento se produjo en medio de cuestionamientos al funcionamiento del sistema SIRA y a las demoras en las autorizaciones de importaciones.

La defensa del exfuncionario

Frente a ese escenario, fuentes cercanas al exsecretario de Comercio recordaron que Tombolini fue sobreseído en una causa anterior vinculada al tema y rechazaron la existencia de irregularidades durante su gestión.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando para determinar si existió un circuito ilegal de pagos destinado a agilizar operaciones de importación durante el período de restricciones cambiarias.