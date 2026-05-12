Denunciaron a Carolina Losada por su proyecto sobre falsas denuncias

Un grupo de profesionales y referentes de Derechos Humanos presentó una denuncia judicial contra la senadora nacional Carolina Losada por el proyecto de ley que impulsa el endurecimiento de penas en casos de “falsas denuncias” y “falsos testimonios” vinculados a situaciones de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Caputo confirmó licitaciones para mejorar más de 2.500 km de rutas: "100% de inversión privada"

El Gobierno apuesta al diálogo con universidades después de la marcha para definir los fondos

La presentación fue realizada ante la Justicia Federal y está encabezada por el ex juez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la investigadora Dora Barrancos.

Según la denuncia, la legisladora radical sería presuntamente responsable de un supuesto “plan de coacción e intimidación” dirigido a profesionales de la psicología y otras disciplinas que trabajan con víctimas de abusos sexuales.

Los denunciantes sostienen que el proyecto podría desalentar la atención y el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso intrafamiliar, trata de personas, explotación sexual infantil y otros delitos.

Coacción

Encubrimiento agravado

Abuso de autoridad

Violación de deberes de funcionario público

Apología del crimen

El debate por las falsas denuncias

Uno de los principales argumentos de la denuncia apunta a que el proyecto impulsado por Losada carecería de respaldo estadístico suficiente. Según un informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, el fenómeno de las falsas denuncias tiene una incidencia marginal dentro del sistema judicial argentino.

El relevamiento analizó más de 8 millones de causas penales correspondientes a 17 provincias entre 2023 y 2025. De acuerdo con esos datos, durante ese período se iniciaron 7.517 investigaciones por falsas denuncias, lo que representa apenas el 0,09% del total de expedientes.

En el caso de los falsos testimonios, el índice fue aún menor: 0,025% del total de causas penales. “Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley”, señalaron los autores de la denuncia.

Los denunciantes también remarcaron que el 86% de las falsas denuncias registradas corresponde a conflictos patrimoniales, laborales u otras disputas ajenas a casos de violencia de género o abuso sexual. En paralelo, advirtieron que endurecer las penas en este tipo de causas podría generar un efecto inhibidor sobre víctimas que evalúan denunciar situaciones de violencia o abuso.

Según sostienen, muchas personas podrían desistir de acudir a la Justicia ante el temor de enfrentar una eventual persecución penal si la denuncia no prospera.

La denuncia lleva además la firma de distintos referentes de Derechos Humanos, entre ellos Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, Francisco Olveira, Mónica Macha, Diana Maffía y Alberto Kornblihtt.

Qué propone el proyecto de Carolina Losada

La iniciativa legislativa busca endurecer las penas ya previstas en el Código Penal para los delitos de denuncia falsa y falso testimonio cuando estén vinculados a causas de violencia de género, abuso sexual o violencia contra menores.

En el caso de las falsas denuncias, el proyecto propone elevar la pena actual de entre 2 meses y 1 año a una escala de 3 a 6 años de prisión, convirtiendo el delito en no excarcelable.

Para los casos de falso testimonio, que pueden involucrar a testigos y peritos, la propuesta plantea elevar las penas de la actual escala de 1 mes a 4 años a otra de 3 a 8 años.

Losada sostiene que existe una creciente cantidad de medidas judiciales adoptadas sin pruebas suficientes en causas de violencia de género e intrafamiliar, lo que —según argumenta— provoca graves consecuencias para las personas denunciadas.