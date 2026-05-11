Caputo confirmó licitaciones para mejorar más de 2.500 km de rutas: "100% de inversión privada"

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes una nueva etapa de licitación de la Red Federal de Concesiones , que incluirá más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema de “100% de inversión privada” .

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La iniciativa forma parte de la Etapa II-B del plan impulsado por el Gobierno de Javier Milei y apunta a mejorar la conectividad , la seguridad vial y la infraestructura estratégica para el comercio, el turismo y la logística.

IMPORTANTE! Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante Inversión 100% privada. Abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis, en…

Según informó el Gobierno, la nueva etapa abarcará corredores viales ubicados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis . Además, este lunes se realizó la apertura de sobres para avanzar con las licitaciones correspondientes.

Caputo detalló que se presentaron 17 oferentes interesados en ejecutar las obras incluidas dentro de los distintos tramos previstos. Entre los corredores incluidos en esta etapa figuran:

Tramo Mediterráneo: 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35.

672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35. Tramo Puntano: 720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005.

720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005. Tramo Portuario Norte: 528 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 33 y A-008.

528 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 33 y A-008. Tramo Portuario Sur: 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188.

El objetivo oficial es modernizar corredores considerados estratégicos para el transporte de mercadería y la circulación entre distintas regiones del país.

Caputo destacó el modelo “sin subsidios”

El ministro aseguró que el Gobierno continúa avanzando con un esquema que reemplaza el gasto estatal por capital privado. “Seguimos avanzando con un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada”, sostuvo Caputo.

Luis Caputo Caputo confirmó licitaciones para mejorar más de 2.500 km de rutas. Gentileza

Además, afirmó que el modelo permitirá lograr “más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”. El anuncio se produjo en medio de las expectativas oficiales sobre una recuperación de sectores vinculados a la economía real, especialmente la construcción.

Días atrás, durante su participación en la Expo EFI, Caputo había señalado que los próximos meses mostrarán una mejora en distintas actividades económicas que venían rezagadas. En ese contexto, el funcionario afirmó que entre junio y julio podrían comenzar obras sobre unos 9.000 kilómetros de corredores viales, lo que —según explicó— daría un nuevo impulso a la actividad de la construcción.