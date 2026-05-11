11 de mayo de 2026 - 11:18

El Gobierno busca impulsar el desarrollo de la economía del conocimiento

El Gobierno firmó un acuerdo con una compañía que desarrolla infraestructura tecnológica para modernizar regímenes de zona franca con economía del conocimiento.

Referentes de Andén con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Referentes de Andén con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Foto:

Gentileza Andén
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La provincia de Mendoza dio un paso para modernizar su esquema de atracción de inversiones vinculadas a la Economía del Conocimiento y el Gobierno firmó un Memorándum de Entendimiento con la empresa Andén. El objetivo es avanzar en la modernización institucional y tecnológica de regímenes orientados a atraer inversión y empresas de alto valor agregado.

Leé además

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). (foto archivo)

Caso Andis: el Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4.239% en compras ortopédicas
El Gobierno se vuelve a distanciar de la Iglesia Católica tras una polémica foto.

Crece la tensión entre el Gobierno y la Iglesia Católica tras una foto con intendentes del PJ y la CGT

El acuerdo marca el inicio de una agenda de trabajo conjunto orientada a fortalecer la competitividad de Mendoza mediante la incorporación de infraestructura digital y la integración de procesos vinculados a la Zona Franca de Mendoza. La iniciativa busca simplificar la operatoria, reducir fricciones administrativas y generar mejores condiciones para la radicación allí de empresas de la Economía del Conocimiento.

En una primera etapa, el proyecto prevé el desarrollo de una plataforma digital que permitirá integrar procesos societarios, cumplimiento normativo, gestión operativa y trazabilidad. Según explicaron desde la empresa, la intención es dotar al régimen de mayor eficiencia, previsibilidad y capacidad para competir por inversiones vinculadas a industrias tecnológicas y de innovación.

El acuerdo también marca el inicio formal de las operaciones de Andén, una firma que se propone desarrollar infraestructura institucional y tecnológica para impulsar nuevas economías digitales tanto en Argentina como en América Latina. Mendoza se convierte así en el primer territorio donde la compañía comenzará a implementar este modelo.

Desde la empresa señalaron que muchos de los regímenes promocionales existentes en el país y la región fueron diseñados para una economía industrial tradicional y hoy enfrentan dificultades para adaptarse a dinámicas propias del software, el trabajo remoto, el talento global y las nuevas industrias digitales.

Frente a ese escenario, Andén sostiene que no es necesario crear nuevos marcos legales sino modernizar la manera en que se aplican las herramientas ya existentes, como la Ley de Economía del Conocimiento o el régimen de Zonas Francas.

“Hoy el desafío no es crear nuevos marcos desde cero sino adaptar los que ya existen a las necesidades de una economía global y digital. Ahí es donde vemos una oportunidad enorme, sin costo fiscal ni cambios normativos”, afirmó Teófilo Beato, cofundador y Chief Public Affairs de Andén.

En la misma línea, Simón Puebla -cofundador de Andén- aseguró que muchas startups latinoamericanas deciden estructurarse en el exterior incluso en etapas tempranas debido a las dificultades para operar localmente. “Nuestro desafío es construir infraestructura pública digital para que más empresas puedan operar, invertir y escalar desde sus lugares de origen”, señaló.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de Mendoza para consolidarse como un polo de innovación y servicios tecnológicos, en un contexto donde la Economía del Conocimiento aparece como uno de los sectores con mayor potencial para generar empleo calificado, exportaciones y nuevas inversiones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Manuel Adorni en conferencia de prensa 

Manuel Adorni aseguró que el Gobierno cumple con el presupuesto universitario y cargó contra la UBA

Residencias médicas 2026: el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, anunció un nuevo formato de examen

Tras el fraude en las residencias médicas, el gobierno anunció un nuevo modelo de examen: cómo será

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el per saltum por la reforma laboral.

La Corte rechazó el per saltum que presentó el Gobierno para definir la validez de la reforma laboral

Concentración en la UNCuyo durante una marcha contra el veto de Milei al financiamiento universitario

Financiamiento universitario: la Justicia suspende la cautelar y la definición será de la Corte Suprema