El Gobierno busca impulsar el desarrollo de la economía del conocimiento

La provincia de Mendoza dio un paso para modernizar su esquema de atracción de inversiones vinculadas a la Economía del Conocimiento y el Gobierno firmó un Memorándum de Entendimiento con la empresa Andén . El objetivo es avanzar en la modernización institucional y tecnológica de regímenes orientados a atraer inversión y empresas de alto valor agregado.

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El acuerdo marca el inicio de una a genda de trabajo conjunto orientada a fortalecer la competitividad de Mendoza mediante la incorporación de infraestructura digital y la integración de procesos vinculados a la Zona Franca de Mendoza . La iniciativa busca simplificar la operatoria, reducir fricciones administrativas y generar mejores condiciones para la radicación allí de empresas de la Economía del Conocimiento .

En una primera etapa, el proyecto prevé el desarrollo de una plataforma digital que permitirá integrar procesos societarios, cumplimiento normativo, gestión operativa y trazabilidad. Según explicaron desde la empresa, la intención es dotar al régimen de mayor eficiencia, previsibilidad y capacidad para competir por inversiones vinculadas a industrias tecnológicas y de innovación.

El acuerdo también marca el inicio formal de las operaciones de Andén, una firma que se propone desarrollar infraestructura institucional y tecnológica para impulsar nuevas economías digitales tanto en Argentina como en América Latina. Mendoza se convierte así en el primer territorio donde la compañía comenzará a implementar este modelo.

Desde la empresa señalaron que muchos de los regímenes promocionales existentes en el país y la región fueron diseñados para una economía industrial tradicional y hoy enfrentan dificultades para adaptarse a dinámicas propias del software, el trabajo remoto, el talento global y las nuevas industrias digitales.

Frente a ese escenario, Andén sostiene que no es necesario crear nuevos marcos legales sino modernizar la manera en que se aplican las herramientas ya existentes, como la Ley de Economía del Conocimiento o el régimen de Zonas Francas.

“Hoy el desafío no es crear nuevos marcos desde cero sino adaptar los que ya existen a las necesidades de una economía global y digital. Ahí es donde vemos una oportunidad enorme, sin costo fiscal ni cambios normativos”, afirmó Teófilo Beato, cofundador y Chief Public Affairs de Andén.

En la misma línea, Simón Puebla -cofundador de Andén- aseguró que muchas startups latinoamericanas deciden estructurarse en el exterior incluso en etapas tempranas debido a las dificultades para operar localmente. “Nuestro desafío es construir infraestructura pública digital para que más empresas puedan operar, invertir y escalar desde sus lugares de origen”, señaló.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de Mendoza para consolidarse como un polo de innovación y servicios tecnológicos, en un contexto donde la Economía del Conocimiento aparece como uno de los sectores con mayor potencial para generar empleo calificado, exportaciones y nuevas inversiones.