7 de mayo de 2026 - 18:37

La Corte rechazó el per saltum que presentó el Gobierno para definir la validez de la reforma laboral

Los jueces que intervinieron en la causa consideraron que no estaban dadas las condiciones para imponer el recurso, el cual sólo está previsto para casos de "notoria gravedad institucional”.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el per saltum por la reforma laboral.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el per saltum por la reforma laboral.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy el recurso de “per saltum” presentado por el Gobierno nacional para que el máximo tribunal interviniera de manera directa en la disputa judicial por la reforma laboral oficialista. De esta manera, la causa continuará su trámite en las instancias judiciales inferiores.

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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que no estaban dadas las condiciones excepcionales que exige la figura del per saltum, prevista únicamente para casos de “notoria gravedad institucional” y urgencia extrema. En una resolución breve, el tribunal declaró "inadmisible" la presentación oficial y evitó pronunciarse sobre el fondo de la reforma, según indicó la Agencia Noticias Argentinas.

El fallo representó un revés judicial para la Casa Rosada en la pelea por la vigencia total del texto que tuvo sanción en sesiones extraordinarias. De todos modos, la discusión continuará en el fuero contencioso administrativo, tal como solicitó el cuerpo de abogados que representan los intereses del Estado.

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El recurso había sido presentado por la Procuración del Tesoro luego de que distintos fallos judiciales, como los del fuero laboral, pusieran en discusión la validez de varios artículos centrales de la denominada Ley de Modernización Laboral. El Ejecutivo buscaba que la Corte acelerara la definición sobre la constitucionalidad de la norma y dejara sin efecto las cautelares que habían frenado parte de su aplicación, una de ellas, impulsada por la CGT.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó el martes al juez laboral Raúl Horacio Ojeda, que aceptó la presentación de la CGT, que remita el expediente en un plazo de 24 horas hacia el fuero. Además, dejó asentado que la discusión sobre la competencia “se encuentra definitivamente resuelta”.

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