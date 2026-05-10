Crece la tensión entre el Gobierno y la Iglesia Católica tras una foto con intendentes del PJ y la CGT

La relación entre el Gobierno nacional y la Iglesia Católica volvió a tensarse luego de que circulara una foto del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, junto a intendentes peronistas y dirigentes de la CGT. En Casa Rosada se interpretó el encuentro como una señal de "alineamiento político con el PJ".

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La reunión se realizó el miércoles en la sede de la Conferencia Episcopal, en Retiro, y contó con la participación de dirigentes como Fernando Espinoza y Jorge Ferraresi. Además, según trascendió, fue la primera vez que Colombo permitió que un encuentro de este tipo tuviera difusión pública.

En el entorno del presidente Javier Milei sostienen desde hace tiempo que sectores de la Iglesia “juegan políticamente” y cuestionan especialmente los contactos con referentes del peronismo. “Por algo Milei no los recibe” , deslizaron desde Balcarce 50 tras conocerse la imagen.

“Son todos peronistas y juegan a que haya cada vez más pobres, juegan al pobrismo”, disparan en torno a los movimientos y por eso dicen que el jefe de Estado nunca los recibió. Ni los recibirá. También dicen que la desconfianza con los representantes de la Iglesia es total y más con las críticas que emitieron.

La Iglesia Católica, con representación del monseñor Marcelo Colombo, con los intendentes y dirigentes de la CGT.

Porque en ese encuentro se habló del fuerte deterioro de la situación social en la provincia de Buenos Aires, con el incremento de los pedidos de comida en el principal distrito electoral del país.

Críticas del arzobispo contra el Gobierno tras la reunión

Un dirigente que participó de esa reunión afirmó que el panorama “es sombrío” y que si la situación no escala es por el rol de los jefes comunales, que tratan de asistir a la población vulnerable de los territorios.

Por lo general, el arzobispo de Mendoza no pretende que los cónclaves se hagan públicos. Pero como señalan quienes estuvieron con él, “aceleró un paso más”.

Por eso no llamó la atención que este viernes brinde una entrevista con una gama de cuestionamientos dirigidos a la gestión libertaria, que de alguna manera dan por tierra que la pobreza está bajando y la situación social se encuentra contenida.

“Hay gente de clase media baja que viene a pedir ayuda a Cáritas”, alertó. “Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban en Cáritas. Nos aflige mucho también que se incrementó la cantidad de gente de clase media y baja que viene a pedir”, señaló Colombo.

Al representante le llegan las críticas subterráneas de la administración Milei. Por eso dijo que “puede pasar que en algunos sectores de la dirigencia crean que la Iglesia es una oposición política y la verdad es que no lo somos. Tratamos de aportar una mirada ahí donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada”.