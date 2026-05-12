12 de mayo de 2026 - 08:50

"Financiamiento universitario": qué dijo el gobierno de Alfredo Cornejo frente a la marcha de este martes

El gobierno de Cornejo marcó su posición sobre el financiamiento universitario a través de un posteo del ministro de Educación Tadeo García Zalazar.

Tadeo García Zalazar marcó la posición del gobierno de Cornejo frente a la marcha federal universitaria.

Tadeo García Zalazar marcó la posición del gobierno de Cornejo frente a la marcha federal universitaria.

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El gobierno de Alfredo Cornejo marcó su posición frente a la marcha federal universitaria de este martes. Quien se hizo cargo de expresarse fue el ministro de Educación y titular de la Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, quien planteó: "Defender la universidad pública no debería dividirnos".

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"Me formé en la universidad pública. Por eso entiendo y valoro profundamente la preocupación que hoy existe en torno al financiamiento universitario en la Argentina", posteó García Zalazar, uno de los posibles candidatos a gobernador del año próximo.

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Y en el marco de la alianza política de Cambia Mendoza (el oficialismo provincial) con La Libertad Avanza (el partido de Javier Milei), García Zalazar agregó: "Defender la universidad pública no debería dividirnos. Debería convocarnos a una discusión seria, responsable y federal sobre cómo garantizar su sostenimiento, su calidad y su futuro".

García Zalazar sostuvo que "antes de discutir reformas educativas (necesarias), el país necesita discutir el financiamiento educativo. Con reglas previsibles, criterios de equidad y mecanismos transparentes de inversión".

"La educación pública necesita acuerdos duraderos, no miradas extremas ni discusiones superficiales. La universidad pública argentina es parte del desarrollo del país, de la movilidad social ascendente y de la construcción de oportunidades. Cuidarla también implica animarnos a debatir cómo fortalecerla y sostenerla en el tiempo", finalizó.

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