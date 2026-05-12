"Financiamiento universitario": qué dijo el gobierno de Alfredo Cornejo frente a la marcha de este martes

El gobierno de Cornejo marcó su posición sobre el financiamiento universitario a través de un posteo del ministro de Educación Tadeo García Zalazar.

Tadeo García Zalazar marcó la posición del gobierno de Cornejo frente a la marcha federal universitaria.

El gobierno de Alfredo Cornejo marcó su posición frente a la marcha federal universitaria de este martes. Quien se hizo cargo de expresarse fue el ministro de Educación y titular de la Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, quien planteó: "Defender la universidad pública no debería dividirnos".

"Me formé en la universidad pública. Por eso entiendo y valoro profundamente la preocupación que hoy existe en torno al financiamiento universitario en la Argentina", posteó García Zalazar, uno de los posibles candidatos a gobernador del año próximo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2053974868291731833&partner=&hide_thread=false Me formé en la universidad pública.



Por eso entiendo y valoro profundamente la preocupación que hoy existe en torno al financiamiento universitario en la Argentina.



Defender la universidad pública no debería dividirnos. Debería convocarnos a una discusión seria, responsable y… — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) May 11, 2026

Y en el marco de la alianza política de Cambia Mendoza (el oficialismo provincial) con La Libertad Avanza (el partido de Javier Milei), García Zalazar agregó: "Defender la universidad pública no debería dividirnos. Debería convocarnos a una discusión seria, responsable y federal sobre cómo garantizar su sostenimiento, su calidad y su futuro".

García Zalazar sostuvo que "antes de discutir reformas educativas (necesarias), el país necesita discutir el financiamiento educativo. Con reglas previsibles, criterios de equidad y mecanismos transparentes de inversión".