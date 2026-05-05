Elecciones UNCuyo: cómo se llamará el oficialismo tras una impugnación presentada por la oposición

A días del inicio formal de la campaña electoral en la Universidad Nacional de Cuyo , la disputa por el rectorado sumó un nuevo capítulo , aunque con un desenlace que desactivó la polémica. El oficialismo universitario, que impulsa la fórmula de Gabriel Fidel y María Flavia Filippini , resolvió modificar su denominación y competirá finalmente bajo el nombre “ Sumar Universidad ”, en lugar de “ Sumar UNCUYO ”.

Desde Trump hasta D'Agostino: los nombres que una lista de la UNCuyo quiere censurar

La decisión quedó plasmada en un acta de la Junta Electoral General firmada el 4 de mayo, luego de una instancia de conciliación entre los apoderados de las distintas listas. En ese encuentro participaron, entre otros, los representantes del oficialismo y de “ Trayectoria y Renovación ”, el espacio que postula a Ismael Farrando y Jimena Estrella .

Allí, las cuatro fuerzas acordaron unificar criterios respecto de las denominaciones y, en ese marco, se definió que tanto “Sumar UNCUYO” como “ Encuentro Plural UNCuyo ” modificarían sus nombres, quedando como “ Sumar Universidad ” y “ Encuentro Plural ”, respectivamente.

Además, las partes desistieron de las impugnaciones presentadas, lo que permitió sostener la continuidad del proceso electoral sin mayores dilaciones.

El actual vicerrector, Gabriel Fidel y la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini, serán los candidatos al rectorado del oficialismo que se presentó bajo el lema "Sumar Universidad".

El cambio se da tras una impugnación impulsada por “Trayectoria y Renovación”, que cuestionaba el uso de la sigla “UNCUYO” por considerar que implicaba una apropiación de la identidad institucional. Frente a ese planteo, el apoderado de la lista oficialista, Juan Pablo Cebrelli, defendió la legalidad de la denominación original y pidió su rechazo.

De "Sumar Uncuyo" a "Sumar Universidad"

En su presentación ante la Junta Electoral, Cebrelli sostuvo que la impugnación era “improcedente, infundada y desproporcionada”, al tiempo que argumentó que el uso de “UNCUYO” no constituía una apropiación indebida sino una referencia al ámbito institucional en el que se desarrolla la elección.

También planteó que no existía “ninguna prueba concreta de confusión” en el electorado y que ese riesgo “no puede presumirse”. De todos modos, dejó abierta una salida alternativa al proponer, de manera subsidiaria, modificar el nombre de la lista. Esa posibilidad terminó materializándose en el acuerdo alcanzado entre las fuerzas.

Ya en el plano político, desde el oficialismo explicaron en declaraciones públicas que la decisión de cambiar el nombre respondió a la necesidad de bajar la tensión y enfocar la campaña en los contenidos.

PRESENTACION NOMBRE FIRMADA

En ese sentido, remarcaron que, aunque entendían que “el derecho estaba plenamente de su lado”, optaron por evitar que la Universidad Nacional de Cuyo “quede atrapada en discusiones menores”.

Además, señalaron que este tipo de planteos “no merecen tanta atención pública” y que el proceso electoral debe centrarse en “propuestas de universidad, modelos de gestión e ideas concretas”. En esa línea, indicaron que los claustros esperan “responsabilidad y altura” por parte de las listas.

El frente oficialista, que ahora competirá como “Sumar Universidad”, tiene una larga trayectoria dentro de la vida política universitaria: durante los últimos 12 años se presentó bajo el nombre “Interclaustro”, espacio que condujo la universidad en ese período y que ahora busca renovar su identidad en un nuevo escenario electoral.

La elección tendrá su primera vuelta el 9 de junio y definirá no solo al rector y vicerrector, sino también a decanos, vicedecanos y representantes para el Consejo Superior.

La polémica por la Franja de Derecho

En paralelo a la discusión por las denominaciones de las listas, otro episodio generó ruido en el proceso electoral. Se trata de la presentación realizada por la Agrupación Reformista Franja Morada de la Facultad de Derecho, que solicitó la reserva de un amplio listado de nombres y términos para su uso exclusivo durante la campaña.

Entre los nombres incluidos figuraban dirigentes políticos de alto perfil como los presidentes Javier Milei, Donald Trump (Estados Unidos), Benjamin Netanyahu (Israel) o el jefe de Estado argentino, Mauricio Macri. Además, aparece el gobernador Alfredo Cornejo y el diputado Luis Petri, entre otros.

Desde la agrupación relativizaron la controversia y aseguraron que se trata de un procedimiento habitual. “Las reservas no se discuten. Es algo que presenta cada lista o fuerza política. Es un tema que ya está”, señalaron.