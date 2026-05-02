2 de mayo de 2026 - 14:32

La UNCuyo distinguirá a Elsa Drucaroff con el Doctorado Honoris Causa

La escritora, crítica y docente será reconocida por su trayectoria académica y su intervención en la cultura. El acto será en la Facultad de Filosofía y Letras.

La docente e investigadora Elsa Drucaroff tiene una extensa trayectoria en la UNCuyo.

La docente e investigadora Elsa Drucaroff tiene una extensa trayectoria en la UNCuyo.

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La Universidad Nacional de Cuyo resolvió otorgar el título de Doctora Honoris Causa a la escritora, docente y crítica literaria Elsa Drucaroff, en reconocimiento a una trayectoria que combina producción académica, intervención cultural y una sostenida reflexión sobre la literatura como práctica social.

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La distinción, definida por el Consejo Superior, se concretará el martes 5 de mayo a las 18 en el aula C8 de la Facultad de Filosofía y Letras, con la participación de autoridades universitarias y de esa unidad académica.

Una obra que cruza literatura, crítica y docencia

Doctora en Ciencias Sociales y profesora de Lengua, Literatura y Latín, Drucaroff ha desarrollado una obra que cruza investigación, escritura y docencia, con un enfoque que insiste en pensar la literatura desde su potencia crítica y transformadora. Ese recorrido es, justamente, el que fundamenta el reconocimiento institucional.

Según se desprende de la resolución que avala el nombramiento, la universidad pone en valor no solo su producción literaria, sino también su labor como formadora y su participación en el periodismo cultural, entendidos como partes de un mismo proyecto intelectual atravesado por una preocupación ética y política: el aporte a una sociedad más justa desde el campo de las humanidades.

Actividades abiertas: taller de escritura en Mendoza

La presencia de Drucaroff en Mendoza no se limitará al acto formal. En el mismo marco, la autora desarrollará una serie de actividades académicas abiertas a la comunidad, entre ellas un taller de escritura centrado en herramientas concretas del oficio narrativo, previsto para los días 6, 7 y 11 de mayo, a las 20, en la misma facultad. La propuesta está orientada a quienes ya escriben o buscan profundizar en el oficio, con eje en la construcción de escenas, manejo de la voz narrativa y desarrollo de conflictos. La actividad es arancelada, con cupos limitados y requiere inscripción previa a través de los canales institucionales de la facultad.

Una distinción que excede lo simbólico

En relación al acto de reconocimiento como Doctora Honoris Causa, en relación a la actividad pública, no es un hecho casual, sino que funciona, más bien, como una extensión coherente de su propio enfoque, en el que la literatura no como un territorio aislado o elitista, sino una práctica que se enseña, se discute y se construye colectivamente.

En ese sentido, el Doctorado Honoris Causa no aparece solo como un gesto honorífico, sino como la formalización de un vínculo entre la universidad y una figura cuya producción dialoga de manera directa con los debates contemporáneos sobre cultura, educación y sociedad.

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