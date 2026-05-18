Mendoza será sede de una feria agrícola y ganadera en 2027

En el marco de la feria vitivinícola más grande de Latinoamérica, Sitevinitech 2026, la semana pasada se anunció que, en octubre de 2027, se realizará en Mendoza Agroinvest, un encuentro que apunta a la innovación y el conocimiento, con la mira en el crecimiento, pero enfocado en el agro y la ganadería.
Arturo Yaciofano, director general de Sitevinitech, detalló que, a partir del convenio macro que tienen con la UNCuyo, decidieron organizar Agroinvest. “Va a ser una feria con un giro más agrícola, ganadero, y orientado a nuevas formas de trabajar el agro, que va a ser a campo abierto. Lo vamos a hacer en la Facultad de Ciencias Agrarias, en octubre de 2027”, anunció. Y sumó que iban a aprovechar Sitevinitech para empezar a vender espacios para Agroinvest 2027.
Sitevinitech es una muestra de tecnología y herramientas para mejorar la productividad, pero también ofrece capacitación. Este año, en conjunto con ADEN International Business School y con los programas de Gestión Vitivinícola y el Máster en Gestión Vitivinícola, de la UNCuyo. De ese trabajo conjunto surgen nuevas ideas, como la de esta feria agrícola y ganadera.
El gobernador Alfredo Cornejo manifestó que se sienten “complacidos de tener la feria internacional de inversiones agrícolas Agro Invest el año próximo, 2027, como una nueva plataforma para traer desarrollos y negocios, potenciar la innovación y consolidar el progreso productivo ”.
Mendoza se proyecta al mundo
Sitevinitech es una feria con foco en las nuevas tecnologías aplicadas al agro y a la vitivinicultura, con propuestas vinculadas a robótica, automatización, biotecnología, inteligencia aplicada al viñedo, maquinaria de última generación y soluciones orientadas a optimizar procesos productivos.
Además, empresas nacionales e internacionales exhibieron desarrollos en eficiencia energética, sistemas de limpieza sustentable, packaging premium, manejo inteligente de fluidos, soluciones logísticas y tecnologías para toda la cadena vitivinícola.
Y se desarrolló un ciclo de charlas y conferencias, con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales vinculados a innovación, sustentabilidad, automatización, gestión vitivinícola y nuevas tendencias de consumo.