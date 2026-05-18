En el marco de la feria vitivinícola más grande de Latinoamérica, Sitevinitech 2026 , la semana pasada se anunció que, en octubre de 2027, se realizará en Mendoza Agroinvest, un encuentro que apunta a la innovación y el conocimiento, con la mira en el crecimiento, pero enfocado en el agro y la ganadería.

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Arturo Yaciofano, director general de Sitevinitech , detalló que, a partir del convenio macro que tienen con la UNCuyo , decidieron organizar Agroinvest. “Va a ser una feria con un giro más agrícola, ganadero, y orientado a nuevas formas de trabajar el agro, que va a ser a campo abierto . Lo vamos a hacer en la Facultad de Ciencias Agrarias , en octubre de 2027”, anunció. Y sumó que iban a aprovechar Sitevinitech para empezar a vender espacios para Agroinvest 2027.

Sitevinitech es una muestra de tecnología y herramientas para mejorar la productividad, pero también ofrece capacitación. Este año, en conjunto con ADEN International Business School y con los programas de Gestión Vitivinícola y el Máster en Gestión Vitivinícola, de la UNCuyo. De ese trabajo conjunto surgen nuevas ideas, como la de esta feria agrícola y ganadera.

El gobernador Alfredo Cornejo manifestó que se sienten “complacidos de tener la feria internacional de inversiones agrícolas Agro Invest el año próximo, 2027, como una nueva plataforma para traer desarrollos y negocios, potenciar la innovación y consolidar el progreso productivo ”.

En Sitevinitech 2026, se anunció que Mendoza será sede de una feria agrícola y ganadera en 2027

Mendoza se proyecta al mundo

Sitevinitech es una feria con foco en las nuevas tecnologías aplicadas al agro y a la vitivinicultura, con propuestas vinculadas a robótica, automatización, biotecnología, inteligencia aplicada al viñedo, maquinaria de última generación y soluciones orientadas a optimizar procesos productivos.

Además, empresas nacionales e internacionales exhibieron desarrollos en eficiencia energética, sistemas de limpieza sustentable, packaging premium, manejo inteligente de fluidos, soluciones logísticas y tecnologías para toda la cadena vitivinícola.

Y se desarrolló un ciclo de charlas y conferencias, con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales vinculados a innovación, sustentabilidad, automatización, gestión vitivinícola y nuevas tendencias de consumo.