18 de mayo de 2026 - 15:59

Mendoza será sede de una feria agrícola y ganadera en 2027

Sitevinitech, en conjunto con la UNCuyo, han organizado Agro Invest, un encuentro orientado a las nuevas formas de trabajar el campo.

Mendoza será sede de una feria agrícola y ganadera, Agro Invest, en 2027

Mendoza será sede de una feria agrícola y ganadera, Agro Invest, en 2027

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

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Arturo Yaciofano, director general de Sitevinitech, detalló que, a partir del convenio macro que tienen con la UNCuyo, decidieron organizar Agroinvest. “Va a ser una feria con un giro más agrícola, ganadero, y orientado a nuevas formas de trabajar el agro, que va a ser a campo abierto. Lo vamos a hacer en la Facultad de Ciencias Agrarias, en octubre de 2027”, anunció. Y sumó que iban a aprovechar Sitevinitech para empezar a vender espacios para Agroinvest 2027.

Sitevinitech es una muestra de tecnología y herramientas para mejorar la productividad, pero también ofrece capacitación. Este año, en conjunto con ADEN International Business School y con los programas de Gestión Vitivinícola y el Máster en Gestión Vitivinícola, de la UNCuyo. De ese trabajo conjunto surgen nuevas ideas, como la de esta feria agrícola y ganadera.

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En Sitevinitech 2026, se anunci&oacute; que Mendoza ser&aacute; sede de una feria agr&iacute;cola y ganadera en 2027

En Sitevinitech 2026, se anunció que Mendoza será sede de una feria agrícola y ganadera en 2027

Mendoza se proyecta al mundo

Sitevinitech es una feria con foco en las nuevas tecnologías aplicadas al agro y a la vitivinicultura, con propuestas vinculadas a robótica, automatización, biotecnología, inteligencia aplicada al viñedo, maquinaria de última generación y soluciones orientadas a optimizar procesos productivos.

Además, empresas nacionales e internacionales exhibieron desarrollos en eficiencia energética, sistemas de limpieza sustentable, packaging premium, manejo inteligente de fluidos, soluciones logísticas y tecnologías para toda la cadena vitivinícola.

Y se desarrolló un ciclo de charlas y conferencias, con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales vinculados a innovación, sustentabilidad, automatización, gestión vitivinícola y nuevas tendencias de consumo.

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