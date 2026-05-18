Día Internacional de los Museos: actividades gratuitas y muestras en espacios culturales de Mendoza

Mendoza se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos este lunes -18 de mayo- , con una agenda gratuita y abierta a todo público en distintos espacios culturales dependientes de la Subsecretaría de Cultura.

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A puertas abiertas: Mendoza celebra el Día de los Museos con entrada libre y una amplia programación

La programación incluye exposiciones de artes visuales, fotografía, patrimonio histórico y memoria social en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, el Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel, el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli, el Espacio Contemporáneo de Arte Enrique Sobisch y el Museo de Fotografía Máximo Arias.

"Desbordes" en la Mansión Stoppel

Uno de los principales focos de la jornada estará en el Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel, donde se presenta “Desbordes”, la muestra de la artista mendocina Cecilia Carreras, con curaduría de Carolina Rodríguez Pino.

La exposición propone un recorrido inmersivo atravesado por la pintura, la instalación, el video, la cerámica y la performance, donde cuerpo, memoria y materia dialogan en múltiples capas.

Mansión Stoppel - Museo Carlos Alonso Los Andes - Bernarda García Centurión

Tras un año ininterrumpido de trabajo, Carreras propone una muestra que abandona el confort del bastidor tradicional para tomar el espacio. Según las propias palabras de la artista, la exhibición indaga en "las capas, lo que se ve y lo que no se ve... el registro y la memoria de un pasado".

Mansión Stoppel - Museo Carlos Alonso Los Andes - Bernarda García Centurión

“Lo que se ve y lo que no se ve también es importante”, explicó Carreras durante una recorrida por la muestra. La artista detalló que el proyecto fue pensado como “una obra habitable”, donde el público no solo contempla las piezas, sino que las atraviesa físicamente.

“Yo dejo la obra muy abierta, para que cada uno se meta y le toque una fibra personal”, señaló.

La muestra se expande a lo largo de distintos niveles de la mansión. En el recorrido aparecen papeles superpuestos, recortes de carteles publicitarios, referencias a artistas como Lucian Freud y esculturas inspiradas en obras de Fernando Rosas. También incorpora sonidos, danza y registros audiovisuales vinculados al propio gesto de pintar.

Mansión Stoppel - Museo Carlos Alonso Los Andes - Bernarda García Centurión

La muestra no es estática: durante sus dos meses de exhibición, ha sido activada mediante performances, danza y talleres con escuelas y universidades, demostrando que el museo es un espacio vivo.

“Fueron dos meses de muchísimo trabajo y muchísima gente que ha venido a la muestra”, destacó la artista, quien adelantó que buscará llevar el proyecto a otras provincias como San Juan y Buenos Aires.

Historia viva: De residencia aristocrática a polo cultural

El Museo Carlos Alonso también mantiene abierta su colección permanente del ilustrador Carlos Alonso, integrada por más de 130 obras originales inspiradas en clásicos de la literatura universal como “La Divina Comedia”, “El Matadero” y “20 poemas de amor y una canción desesperada”.

Mansión Stoppel - Museo Carlos Alonso Cervantes por Carlos Alonso. Los Andes - Bernarda García Centurión

Además de las exposiciones, la propia Mansión Stoppel se convierte en una pieza patrimonial central. Construida entre 1910 y 1912 por el empresario chileno Stoppel dedicado a la fabricación de carruajes y vinculado a la aristocracia mendocina de principios del siglo XX.

Mansión Stoppel - Museo Carlos Alonso Los Andes - Bernarda García Centurión

Tras décadas de esplendor y un posterior abandono de más de 30 años, fue minuciosamente restaurada e inaugurada como museo en 2018. La recuperación incluyó trabajos estructurales, restauración pictórica y conservación de elementos originales de la casona.

Mansión Stoppel - Museo Carlos Alonso Techo original de la Mansión Stoppel. Los Andes - Bernarda García Centurión

“Museos uniendo un mundo dividido”

Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, impulsado desde 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), la jornada de este año pone el foco en el rol de los museos como puentes frente a las divisiones culturales, sociales y geopolíticas.

Mansión Stoppel - Museo Carlos Alonso Los Andes - Bernarda García Centurión

La propuesta busca destacar a estas instituciones como espacios de encuentro, diálogo, aprendizaje, inclusión y construcción de paz, capaces de reconstruir vínculos entre comunidades, generaciones y territorios en un contexto atravesado por la fragmentación social, la polarización y el acceso desigual al conocimiento y la cultura.

El lema subraya además el potencial de los museos para fomentar el intercambio y el entendimiento mutuo sin borrar las diferencias. A través de la preservación de la memoria y el patrimonio, y mediante espacios abiertos y accesibles para la reflexión y la participación colectiva, los museos promueven la diversidad, la cohesión social y el respeto mutuo.

Identidad, trabajo y memoria histórica

La Casa de Fader ofrecerá muestras como “Imagen del trabajo en el trabajo de la imagen”, una revisión de cómo los artistas retrataron el universo obrero, las tensiones del capital y la dignidad del esfuerzo, y “Laureados”, una revisión de obras premiadas en certámenes provinciales desde comienzos del siglo XX.

También se exhibirá “La abstracción simbólica de Ángel Oliveros”, dedicada al reconocido artista mendocino.

Por su parte, el Museo de Fotografía Máximo Arias realizará la décima edición de la Feria de Fotolibros y presentará exposiciones de David Bou, Luciano Pappalardo y Anita Pouchard Serra, mientras que el ECA Eliana Molinelli exhibirá “Live Music, captura la pasión”, de la fotógrafa mendocina Jimena Savelli, con imágenes tomadas en recitales y festivales internacionales como Lollapalooza, Rock in Rio y Hellfest.

La dimensión histórica también tendrá un lugar destacado en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano con la muestra “Mendoza Negra. Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana”, una propuesta que busca visibilizar la presencia afrodescendiente y el impacto de la esclavitud en la construcción social y cultural de la provincia.

En un contexto atravesado por la virtualidad y las pantallas, la celebración del Día Internacional de los Museos vuelve a poner en valor la experiencia física del encuentro con el arte y la memoria. Obras, fotografías y objetos históricos se transforman así en espacios vivos donde el pasado, el presente y la sensibilidad colectiva dialogan cara a cara.