Peligra la construcción de la primera capilla del "Influencer de Dios" en el mundo: los motivos

A simple vista, asoma como una obra más entre cientos de construcciones. Hierros, cemento, ladrillos apilados y columnas que apenas comienzan a emerger sobre la superficie del terreno. Pero, detrás de ese movimiento silencioso, se levanta un proyecto histórico: la primera capilla del mundo dedicada a Carlo Acutis , el joven italiano santificado recientemente y conocido globalmente como el “Influencer de Dios” .

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No obstante, el panorama se ha tornado cuesta arriba. Y es que, a un año del inicio de la construcción, este sueño atraviesa su momento más delicado . Porque la obra -que ya ha despertado interés de fieles de San Carlo de todo el mundo - avanza lentamente, y apenas alcanza el 17% de su ejecución. De hecho, sus impulsores hasta advierten que podría paralizarse por falta de fondos .

Peligra la construcción de la primera capilla en honor al "Influencer de Dios" en el mundo: los motivos

Esta noticia ha generado preocupación entre fieles, vecinos y seguidores del joven santo, cuya figura creció de manera exponencial en los últimos años, especialmente entre adolescentes y jóvenes católicos de todo el mundo.

El santuario está siendo levantado en un terreno sobre calle Viamonte 1.062 (Chacras de Coria, Luján de Cuyo ) y busca convertirse en un espacio espiritual, turístico y religioso único a nivel internacional . Sobre todo, si se tiene en cuenta que no existe hasta ahora otra capilla levantada específicamente en honor al joven italiano fallecido en 2006, considerado el primer santo millennial de la Iglesia Católica.

Conocido como el “Ciberapóstol de la Eucaristía”, Carlo Acutis utilizó internet y las nuevas tecnologías para evangelizar, difundir milagros eucarísticos y acercar la fe a las nuevas generaciones. Su historia, atravesada por la espiritualidad y la cultura digital, transformó su figura en un fenómeno global.

Capilla Acutis 3 Peligra la construcción de la primera capilla en honor al "Influencer de Dios" en el mundo: los motivos Gentileza

En Mendoza, la iniciativa nació impulsada por un grupo de fieles junto al sacerdote Osvaldo Scandura y rápidamente comenzó a sumar apoyo tanto dentro como fuera del país. Pero el entusiasmo inicial chocó con la inevitable realidad referida a la necesidad de recursos constantes y una estructura económica difícil de sostener únicamente con donaciones espontáneas.

Hasta el momento, los trabajos han permitido completar los cimientos, el subsuelo y la losa principal del templo. Ahora el desafío es mucho mayor, ya que resta avanzar con las primeras columnas y comenzar la estructura visible de la futura capilla.

Para eso hacen falta materiales básicos pero costosos (hierro, cemento, ladrillos y mano de obra).

“Luego de un pequeño párate en la obra, ya estamos reanudándola nuevamente gracias a la solidaridad de muchas personas de Argentina y del exterior que se sienten movilizadas con este proyecto”, explica el coordinador general del proyecto Capilla San Carlo Acutis, Carlos Bajach.

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“Queremos seguir adelante y no detenernos hasta inaugurarla en el primer semestre de 2028. El padre Osvaldo Scandura, parte fundamental de esta obra, siempre nos recuerda que este proyecto es de Dios y que no debemos bajar los brazos”, agrega.

El predio total tiene una extensión de 4.300 metros, con vista hacia el norte y el oeste (a la Cordillera de los Andes). Tanto el interior y el exterior van a ser de piedra. Además, la capilla contará con grandes ventanales y está proyectada en el estilo de cruz latina (como las grandes iglesias viejas de Italia), Tendrá, además, vitrales que mostrarán la historia de Acutis.

El techo, en tanto, será de piedra laja y la capilla contará con un campanario.

Además, habrá un gran atrio en el exterior para que funcione como un punto de encuentro. Y, en los jardines, habrá santuarios y espacios de oración.

Lanzan suscripciones virtuales para poder continuar con la primera capilla de San Carlo Acutis en el mundo

Recientemente los impulsores de la capilla en honor a San Carlo Acutis en Mendoza pusieron en marcha una nueva estrategia para recaudar fondos. Se trata de un sistema de suscripciones integrado con Mercado Pago, mediante el cual cualquier persona puede colaborar con aportes mensuales o anuales desde distintos puntos del país.

Capilla Acutis 4 Peligra la construcción de la primera capilla en honor al "Influencer de Dios" en el mundo: los motivos Gentileza

La modalidad apunta a generar previsibilidad económica y garantizar un flujo constante de dinero para sostener el avance de la construcción.

Según explican desde la organización, las colaboraciones pueden realizarse a través de la página oficial del proyecto (capillacarloacutis.com), donde además se transparentan los ingresos y gastos de la obra.

La campaña no solo apunta a reunir dinero, sino que también intenta sostener el vínculo emocional y espiritual que cientos de personas comenzaron a desarrollar con este futuro santuario mendocino. Hasta el momento ya se han sumado 559 suscripciones mensuales.

De hecho, aunque el edificio todavía está lejos de completarse, el lugar ya se ha convertido en un sitio de peregrinación y al que han llegado fieles de Acutis de toda Argentina.

“Nos emociona ver que llegan personas desde distintos lugares para agradecer favores recibidos o pedir ayuda en momentos difíciles”, relata Bajach.

Capilla Acutis 5 Peligra la construcción de la primera capilla en honor al "Influencer de Dios" en el mundo: los motivos Gentileza

El coordinador recuerda, además, unas palabras que marcaron profundamente al grupo impulsor. Se trata de un mensaje enviado por Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, quien deseó que la futura capilla mendocina “sea un faro de luz para los jóvenes del mundo”.

Un reconocimiento para la eternidad a quienes colaboren

Bajach explica, además, que, como forma de agradecimiento, quienes colaboren económicamente tendrán su nombre grabado en un gran chapón metálico que quedará instalado de manera permanente dentro de la capilla.

“Pocas veces en la vida tenemos la posibilidad de participar verdaderamente en la construcción de una capilla”, reflexiona Bajach.

Mendoza pone en marcha la primera Iglesia del Beato Carlo Acutis al colocar la piedra fundamental Así será la capilla en honor a San Carlo Acutis en Mendoza Archivo

“Queremos que esto también sea un legado para hijos, nietos y futuras generaciones. No importa el monto: lo importante es sostener la ayuda en el tiempo”, concluyó.

Un sitio de encuentro para la juventud

La futura capilla no solo apunta a ser un espacio de oración, sino que también pretende transformarse en un centro de encuentro juvenil, evangelización y turismo religioso para Mendoza.

En paralelo, la historia de Carlo Acutis continúa alimentando devoción en distintos países. Beatificado en 2020 por el papa Francisco y santificado el año pasado por León XIV, el joven italiano se volvió una figura particularmente cercana para nuevas generaciones que crecieron entre computadoras, celulares y redes sociales.

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A diferencia de otros santos tradicionales, Carlo hablaba el lenguaje de internet. Diseñaba páginas web, editaba contenido digital y utilizaba herramientas tecnológicas para compartir mensajes religiosos.

Esa combinación entre espiritualidad y modernidad explica por qué muchos jóvenes encuentran en él una figura distinta, más cercana y contemporánea.