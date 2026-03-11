Manuel Hatrick tiene 11 años . Vive en Laprida -un pueblito bonaerense ubicado a 350 kilómetros de Mar del Plata- junto a su familia y donde, además, va a la escuela. Lo común para un niño de 11 años. Pero hace poco menos de dos años, en mayo de 2024 -y cuando tenía 9 años- Manu fue diagnosticado de un meduloblastoma, un tumor cerebral canceroso (maligno) originado en el cerebelo (fosa posterior) y clasificado como un tumor embrionario de rápido crecimiento.

Fotos, videos y milagros: así se vive la previa de la santificación de Carlo Acutis, el "influencer De Dios"

La capilla del "Influencer de Dios" Carlo Acutis en Mendoza está en marcha: las fotos del inicio de las obras

"Apenas lo diagnosticaron, nos dijeron que saliéramos volando a Mar del Plata, que es donde estaba el hospital de máxima complejidad más cercano. Porque en la misma tomografía donde se veía el tumor, además se observaba que estaba haciendo una hidrocefalia; es decir, el tumor no dejaba pasar el líquido y se le juntaba en la cabeza ", describe su mamá, Yanina Risueño (39) a Los Andes .

Un año y diez meses después de aquel desolador panorama, Manu lleva una vida totalmente normal . Según reconstruye su mamá, durante el último control le dijeron que "era como si Manu jamás hubiese tenido nada" . Y, como en aquellas cosas de la fe uno elige creer por sobre todas las cosas, la figura de San Carlo Acutis -santificado recientemente por el Papa y declarado "el Influencer de Dios" o el "Santo de Internet"- ha sido fundamental para la familia.

Los milagros de San Carlo Acutis: Manu, el niño que sanó de un tumor el día en que lo anunciaron beato

"El martes 21 de mayo de 2024 nos enteramos del tumor ; el miércoles 22 viajamos a Mar del Plata y, ese mismo día nos dijeron que quizás tenían que colocarle una válvula en la cabeza , aunque primero tenían que hacerle una resonancia. Yo me fui con mi esposo, Enzo, a rezar a la capilla del Materno Infantil de Mar del Plata , y en un momento en que no daba más de la angustia, me largué a llorar . Entonces una señora me presentó al padre Lucas y él nos dio la bendición y nos preguntó si conocíamos a Carlo Acutis ", rememora Yani.

La familia, que a raíz de esta situación encontró un despertar en su fe , conoció de boca del cura la historia de Acutis, los milagros que le atribuían y que había muerto de leucemia. Incluso, Yani se acercó al cuadro de Carlo y, con una mano, lo tocó para pedirle por su hijo .

Manu 5 Los milagros de San Carlo Acutis: Manu, el niño que sanó de un tumor el día en que lo anunciaron beato Gentileza

Al otro día operaron a Manu -no hizo falta colocar la válvula- y le sacaron casi todo el tumor sin complicaciones, aunque aún faltaba la radio y la quimio. "Como había salido todo bien, volvimos a la capilla a agradecer, y ese mismo día el padre Lucas nos contó que el Papa Francisco iba a beatificar a Carlo. Yo lo tomé como una señal", resume la mujer, quien -desde entonces- es fiel devota de Carlo Acutis y hasta se ha tatuado la insignia de su capilla en la muñeca.

Manu 8 Los milagros de San Carlo Acutis: Manu, el niño que sanó de un tumor el día en que lo anunciaron beato Gentileza

Precisamente este jueves, 12 de marzo, se cumple el primer aniversario del inicio de la construcción de la capilla en honor a Carlo Acutis en Mendoza. Se trata del primer templo en honor al "Influencer de Dios" a nivel mundial, y por ello habrá una serie de actividades durante la tarde y noche en Chacras de Coria.

"No vemos la hora de poder ir a Mendoza, conocer la capilla y agradecerle una vez más", describe Yani, emocionada. Lo hará junto a Manu, por supuesto, al hermano mellizo del niño -Simón- y a su esposo y padre de los niños, Enzo.

¿Otro milagro de Acutis?

Manuel cumplió 11 años en noviembre del año pasado en Laprida. Y del festejo participaron los médicos y enfermeros que lo habían atendido durante su tratamiento. Porque el 20 de mayo de 2025, un año después del diagnóstico, Manu "tocó la campana", Este es el acto simbólico -y que consiste en realmente tocar una campana- para anunciar que una persona se ha curado de cáncer.

Manu 1 Los milagros de San Carlo Acutis: Manu, el niño que sanó de un tumor el día en que lo anunciaron beato Gentileza

"Cuando fuimos con Enzo a rezar y yo me largué a llorar, el padre Lucas nos acercó un cuadro de Carlo Acutis y lo tocamos. Además nos regalaron una estampita de él", recuerda Yani.

El mismo día en que Manu salía de la operación -en la que le extrajeron prácticamente la totalidad del tumor-, el Papa Francisco confirmaba la beatificación de Carlo Acutis

"A partir de ese mismo momento supe que Dios me estaba diciendo que Manu estaba protegido, que no le iba a soltar la mano, y que me estaba tendiendo otra mano a mí", reflexiona la mujer.

Como luego de la operación quedaban algunas células malignas en Manu, el niño completó su tratamiento, Así fue como el 20 de mayo de 2025 lo completó y pudo tocar la campana de victoria, mientras que el 24 de junio de ese mismo año, por medio de una resonancia de fin de tratamiento, se confirmó que el niño estaba completamente sano.

Manu 2 Los milagros de San Carlo Acutis: Manu, el niño que sanó de un tumor el día en que lo anunciaron beato Gentileza

"Carlo intercedió y cumplió. Manu se sanó", reflexiona su madre, quien agrega que el festejo de 11 años fue a lo grande, porque para el de los 10 años no pudo hacer demasiado (estaba en pleno tratamiento).

Desde entonces, la familia de Manu encontró un despertar en su fe. Y, aunque durante el momento más crítico dedicaron oraciones a diferentes santos y figuras, el rezo que nunca falta es a Carlo Acurie,

Manu 7 Los milagros de San Carlo Acutis: Manu, el niño que sanó de un tumor el día en que lo anunciaron beato Gentileza

Quién fue Carlo Acutis, el "Influencer de Dios" que tendrá su primera iglesia en Mendoza

Carlo Acutis no es un santo "tradicional" o como aquellos que cualquiera puede tener en su ideario. Porque la espiritualidad de Acutis era parte del mundo hiperconectado del siglo XXI. Él tenía computadora, sabía programar, jugaba videojuegos y navegaba por internet como cualquier chico de su edad. Pero, al mismo tiempo, hablaba de Dios con una naturalidad que sorprendía incluso a su propia familia. Y predicaba su palabra por la web.

Ese adolescente italiano, que murió con apenas 15 años y como consecuencia de una leucemia, fue canonizado por el Papa León XIV el 7 de septiembre pasado. Se trata de uno de los santos más jóvenes de la Iglesia.

Carlo Acutis el joven que será beatificado el sábado y podría convertirse en Santo Patrón de Internet. / Gentileza. Los milagros de San Carlo Acutis: Manu, el niño que sanó de un tumor el día en que lo anunciaron beato Archivo

La familia de Carlo no era muy apegada a la fe ni a la religión, y -además- atravesaba un buen pasar económico. Sin embargo, fruto de su inquietud, Carlo comenzó a bombardear de preguntas referidas a la fe a su madre. Tanto que la mujer, casi sin darse cuenta, se vio empujada a la devoción de la mano de su propio hijo.

Como cualquier adolescente, Carlo jugaba al fútbol, disfrutaba de la computadora y navegar por internet y tenía una pasión especial por los animales. Pero su dedicación a internet no era meramente ociosa, ya que -por vocación propia- se encargó de enseñar y llevar la palabra de Dios en este formato 2.0.

Acutis 1

Ese espíritu también se veía en su vida cotidiana, puesto que el adolescente solía destinar parte de su dinero para ayudar a personas en situación de calle o a compañeros que tenían dificultades económicas. Lo hacía sin buscar reconocimiento. De hecho, su madre recién se enteró de esto el día en que una multitud llegó al velorio a despedir al pequeño Carlo (quien murió el 12 de octubre de 2006).

Los milagros que llevaron a su santidad

Para que una persona sea reconocida como santo por la Iglesia Católica es necesario que se le atribuyan milagros ocurridos por su intercesión.

El primero relacionado con Carlo ocurrió en Brasil. Un niño que padecía una grave enfermedad pancreática visitó una parroquia donde se conservaban reliquias del joven. Después de rezar y besar una de ellas, su estado de salud cambió de manera repentina: dejó de vomitar y los estudios posteriores mostraron que se había recuperado.

Ese hecho permitió que Carlo fuera beatificado en 2020 por el Papa Francisco.

Beato. Acutis murió en 2006 a los 15 años por una leucemia fulminante. Ya es beato y ahora será canonizado. Los milagros de San Carlo Acutis: Manu, el niño que sanó de un tumor el día en que lo anunciaron beato

El segundo milagro ocurrió en Italia y tuvo como protagonista a una joven de Costa Rica que sufrió un grave accidente en bicicleta. La familia rezó frente a la tumba de Carlo, ubicada en Asís, donde descansan también los restos de San Francisco de Asís. Una semana después, la joven se recuperó completamente.

Tras confirmar ese hecho, el Vaticano anunció su canonización definitiva.

Actividades a un año del inicio de las obras de la capilla de Acutis en Mendoza

La devoción por Carlo Acutis se desperdigó por el mundo, y Mendoza ya tiene un lugar especial en esa historia.

En Chacras de Coria, el 12 de marzo de 2025, se colocó la piedra fundacional de la primera capilla del mundo dedicada al joven beato.

Acutis Fotos y videos: Así avanza la impactante capilla del "Influencer De Dios", la primera que tendrá en el mundo Archivo

El proyecto se está levantando en un predio de más de 4.000 metros cuadrados y está inspirado en la arquitectura tradicional de la zona, con piedra, vitrales y grandes ventanales que dejarán entrar abundante luz natural.

Iglesia Carlo Acutis 4.jpg

Icluso, en la Legislatura de Mendoza hay un proyecto de ley avanzado para declarar de interés cultural, histórico y turístico la capilla en honor a San Carlo Acutis.

Al cumplirse el primer aniversario del inicio de la construcción de la Capilla Carlo Acutis en Chacras de Coria, este jueves -a partir de las 18:30- se realizarán algunas actividades en el predio de la obra (Viamonte 1.062, Chacras de Coria).

Los jóvenes devotos dejarán su huella con la realización de un mural artístico y compartirán testimonios antes de iniciar una peregrinación con reliquias de San Carlo Acutis hacia la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Allí se entregarán medallas y se firmará un libro de intenciones histórico previo a la misa a cargo del párroco Osvaldo Scandura.