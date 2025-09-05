Fotos, videos y milagros: así se vive la previa de la santificación de Carlo Acutis, el "influencer De Dios"

A partir del domingo 7 de septiembre de 2025 , la Iglesia Católica tendrá un nuevo santo . Se trata de Carlo Acutis , quien falleció en 2006 con apenas 15 años y como consecuencia de una leucemia fulminante . Con internet como medio y herramienta, Acutis se dedicó a investigar y a propagar la palabra y las enseñanzas de Dios , lo que le vale el mote de "Santo Millennial" o "Influencer de Dios" .

Y, aunque Acutis nunca visitó Mendoza -nació en Inglaterra y de niño se mudó a Milán con su familia-, la provincia argentina ya tiene un rol clave en la figura y trascendencia del futuro santo . Porque en Chacras de Coria se está levantando lo que será la primera iglesia en honor a Carlo Acutis en un predio de 4.300 m2 .

De hecho, en este sitio ( Viamonte s/n , frente a la bodega Viamonte) se realizará una procesión de fieles el sábado 6 de septiembre , a partir de las 22 , y que culminará en la Plaza de Chacras . Allí se celebrará una misa a las 24 , mientras que a partir de la 1 -ya del 7 de septiembre - comenzará la vigilia , que llegará a su fin a las 5:30 y con el inicio de la transmisión en pantalla gigante de la canonización de Acutis desde el Vaticano.

El cura mendocino Osvaldo Scandura , párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Chacras de Coria) y también párroco ya designado de la primera parroquia dedicada a Carlo Acutis en el mundo participará de la misa de canonización .

"Por lo que se comenta de la ceremonia de canonización , va a tener características distintas a lo que han sido otras santificaciones . Todo parece indicar que el Papa León XIV va a integrar a la solemnidad la posibilidad de incluir cantos de algunos jóvenes , teniendo en cuenta que en la misma ceremonia se va a santificar además a Pier Giorgio Frassati , quien también falleció siendo muy joven - 24 años - y tuvo muchas similitudes en la vida de Carlo", resumió Scandura a Los Andes desde Roma. Y destacó que las reliquias estarán más expuestas que en otros casos.

Todo listo para la canonización de Carlo Acutis

El cura Osvaldo Scandura concelebrará la misa donde se declarará santo a Carlo Acutis y que comenzará en el Vaticano el próximo domingo, 7 de septiembre, a las 10:30 (hora italiana, 5:30 en Argentina).

"Aquí todo está preparándose con mucha disposición. Para mí es algo único, va a ser la primera vez en que participo de una santificación en mis 30 años como cura, y la primera vez que voy a concelebrar misa en el Vaticano. Es muy especial en mi vida", contó Scandura.

Iglesia Carlo Acutis 4.jpg El cura mendocino Osvaldo Scandura concelebrará la misa de santificación de Carlo Acutis en el Vaticano.

Aprovechando su estadía en Roma y en la Santa Sede, el religioso mendocino visitó durante la mañana del viernes la tumba del Papa Francisco, que se encuentra en la basílica Santa Maria della Neve

"Fue muy emocionante, el ver en medio de todos los mármoles tanta simplicidad. Una pared lucida, una flor, una piedra y dos árboles que protegen al Papa Francisco", reconoció Scandura.

Además, el cura mendocino indicó que el mismo domingo 7 por la tarde, una vez concretada la canonización de Acutis, viajará a Asís (a casi dos horas de Roma), donde se encuentra la tumba de Carlo Acutis.

Acutis 3 Carlo Acutis

"Voy a ir a dar gracias por todo lo que nos ha regalado, y llevar bendiciones de tanta gente que me ha pedido", contó Scandura, quien regresará a Mendoza el 12 de septiembre.

Actividades en Mendoza para acompañar la santificación de Acutis

Sábado 6 de septiembre , a las 22. Procesión desde el predio de la futura capilla Carlo Acutis (Viamonte s/n, en frente a la bodega Viamonte), hasta la parroquia de Chacras de Coria (frente a la plaza ).

A las 24 se celebrará una misa presidida por monseñor Marcelo Colombo .

, a las 22. desde el predio de la futura (Viamonte s/n, en frente a la bodega Viamonte), hasta la parroquia de (frente a la ). A las 24 se celebrará una presidida por monseñor . Domingo 7 de septiembre, a partir de la 1. Inicio de la Vigilia en la plaza, con actividades organizadas por grupos juveniles. A las 5.30 comenzará transmisión en directo por pantalla gigante de la Santificación del beato Carlo Acutis desde Roma.

Acutis 1 Carlo Acutis

Así avanza la construcción de la primera iglesia en honor a Carlo Acutis y que estará en Mendoza

El grado de avance general de la futura Capilla Carlo Acutis (ya en marcha) es de 3,7%, mientras que en lo que tiene que ver con las fundaciones (lo estructural), los trabajos están a 35%. El plazo de ejecución es de 36 meses, por lo que se espera que en 2028 esté en pie. Y la ilusión de todos los fieles es que la familia de Carlo viaje a Mendoza para su inauguración.

Embed El domingo 7 de septiembre #CarloAcutis será santificado en el Vaticano #Mendoza será un escenario clave para el "Influencer de Dios", ya que aquí se esta construyendo la primera iglesia en su honor del mundo ⛪️

El cura mendocino Osvaldo Scandura concelebrará la misa ✝️ pic.twitter.com/Amy8J8jhuZ — Nacho of the Rose ⭐️⭐️⭐️ (@nacho_delarosa) September 5, 2025

El predio total incluye 4.300 m2 y el terreno fue donado por un grupo de empresarios al Arzobispado de Mendoza en 2023. El 12 de noviembre de ese año se colocó la piedra fundamental de la capilla.

Capilla Carlo Acutis 2.jpg Así será la Capilla Carlo Acutis en Mendoza

En cuanto al proyecto arquitectónico, es una iglesia carácter románico y que está basado en la arquitectura vernácula de Chacras de Coria, por lo que tanto el interior y el exterior serán de piedra. La capilla contará, además, con grandes ventanales para que entre mucha luz y vitrales que representarán de forma gráfica la historia de Acutis.

La madera, la piedra y los vitrales con vidrios de colores serán los grandes protagonistas. El techo, por su parte, será de piedra laja y la capilla contará con un campanario.

Capilla Acutis 1 Fotos, videos y milagros: así se vive la previa de la santificación de Carlo Acutis, el "influencer De Dios"

Además, habrá un gran atrio en el exterior para que la gente se encuentre antes y después de misa, buscando que sea un punto de encuentro entre jóvenes. Y, en los jardines, habrá santuarios y espacios de oración para venerar al propio Carlo Acutis, a la Virgen María, a Enrique Shaw y a Chiara Badano. También incluirá un lago artificial.

Se encuentra activa una campaña de colecta de fondos para conseguir el dinero que permita hacer realidad la primera capilla en honor a Carlo Acutis en todo el mundo, y sita en Mendoza.

Quienes deseen colaborar con la causa puede ingresar a la web https://capillacarloacutis.com/ , o bien comunicarse con Gerardo Catapano al 2616550800.

Capilla Acutis 2 Fotos, videos y milagros: así se vive la previa de la santificación de Carlo Acutis, el "influencer De Dios"

Además, el 28 de septiembre se correrá la séptima edición de la Maratón de la Parroquia de Chacras (que celebra 90 años en 2025), y los fondos recaudados en este evento también de destinarán a las obras de la futura Capilla Carlo Acutis.

Los nombres de todos los y las aportantes que contribuyan económicamente para la construcción del templo tendrán su nombre grabado en el lugar.

Capilla Carlo Acutis CNV 3.png Así será la iglesia en honor a Carlo Acutis en Mendoza

La historia de Carlo Acutis, "el Santo Millennial" y sus milagros

Carlo Acutis nació en Londres en 1991, aunque siendo muy chico se mudó a Milán (Italia), de donde eran sus padres.

De una familia con una situación económica acomodada, los padres de Carlo no eran muy religiosos. Su madre contó que casi se sintió obligada a leer y estudiar de religión ante la cantidad de preguntas que le hacía su hijo.

Ya desde niño, Carlo Acutis demostró una gran devoción a la eucaristía, a tal punto de que le dieron la dispensa para recibir a los 8 años la Primera Comunión. Su devoción católica fue acrecentándose más y más.

Acutis 2 Fotos, videos y milagros: así se vive la previa de la santificación de Carlo Acutis, el "influencer De Dios"

El 12 de octubre de 2006, a los 15 años, Carlo Acutis falleció. Tenía leucemia y su propia mamá reconoció que el día del velorio de su hijo le llamó la atención la cantidad de personas que ella no conocía y que se habían acercado a darle el último adiós.

Se trataba de personas situación de vulnerabilidad y a quienes Carlo Acutis había ayudado compartiendo su dinero.

Para declarar beato a cualquier persona considerada "hijo de Dios venerable", es indispensable reconocerle algunas virtudes. Si se comprueba que la persona ha intercedido para que se produzca un milagro, está en condiciones de ser declarada beato. Y ello ocurrió con Acutis luego de que, en 2019, un niño en Brasil sanase intempestivamente de una enfermedad crítica en el páncreas.

PLQ742KGK5ESPD3XQWBM422EBQ.jpeg?quality=75&smart=true&auth=490f36ba010bf610463649a08562450406354aeb4563d29ae6529e728cfadae3&width=980&height=640 Fotos, videos y milagros: así se vive la previa de la santificación de Carlo Acutis, el "influencer De Dios"

A este joven, quien estaba gravemente enfermo, se lo llevó a una parroquia donde estaban las reliquias de Carlo Acutis; y él las besó. Al regresar a su casa, el chico dejó de vomitar y, tras revisarlo, el diagnóstico indicó que había sanado de su enfermedad.

Con este milagro, Carlo Acutis fue declarado beato en 2020. Sin embargo, fue la comprobación del segundo milagro que se le adjudica lo que derivó en la ya definida santificación.

Este segundo milagro -comprobado ya por la Iglesia-, tiene como protagonista a una chica de Costa Rica, quien se cayó andando en bicicleta mientras estaba en Italia. A raíz de la caída, la situación de la joven también se tornó crítica.

Entonces, la familia la llevó a donde está el cuerpo de Acutis (en Asís) y pidió por su pronta recuperación. Una semana después, la niña que había caído de la bicicleta se repuso por completo.